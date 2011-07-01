Украинский путь к общественному вещанию

9 июня Кабинет министров принял законопроект о системе общественного вещания в Украине. Данный документ предполагает создание общественного телевидения на базе Национальной телекомпании Украины. Об этом сообщала советник Президента, руководитель Главного управления Администрации Президента по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Анна Герман. По ее словам, к работе над проектом закона приобщились ведущие медиа-эксперты. Однако председатель рабочей группы по общественным коммуникациям Общественного гуманитарного совета при президенте Украины Валерий Бебик заявил, что Кабмин, одобряя законопроект об общественном вещании, проигнорировал концепцию, разработанную Гуманитарным советом.

Оценкой законопроекта Кабмина, а также видением перспектив создания в Украине общественного вещания с «Главредом» поделились медиа-эксперты. Они рассказали, что будет представлять собой общественное вещание в случае, если его создадут согласно видению Кабмина, а также насколько оно сможет существовать в украинских реалиях.

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Валерий Бебик, председатель рабочей группы по общественным коммуникациям Общественного гуманитарного совета при президенте Украины, профессор, проректор Университета «Украина»:

Общая оценка законопроекта – негативная, поскольку Кабмин не учел никаких наработок нескольких рабочих групп, в том числе рабочей группы Общественного гуманитарного совета при президенте Украины. Если давать характеристику законопроекту Кабмина, то это называется «оптичить мероприятие». То есть Кабинет министров вроде бы выполнил поручение Президента, но по существу он ухудшил ту систему государственному вещания, которая существует сегодня.

Есть основания опасаться, что общественное вещание, созданное в соответствии с этим законопроектом, будет подобно российскому ОРТ. Если будет принят данный закон, вся материально-техническая база останется под контролем правительства, а у кого деньги и материально-техническая база – тот и определяет информационную политику телекомпании.

Кое-кто считает, что телевидение, в том числе общественное вещание, то есть система политической коммуникации общества, должно отвечать состоянию сознания и состоянию развития общества. Но на самом деле масс-медиа должны исполнять педагогическую функцию и работать на опережение, то есть формировать общественное мнение, а не только следовать ему.

Нынешнее украинское гражданское общество недоразвито. И государство в этом плане имеет контрольный пакет акций. Отсюда – патерналистское общественное сознание, то есть «на добро батька». Но нам необходимо создавать общественное вещание, которое будет формировать гражданина. Это – вопрос поколений, и это не делается за один день. Но двигаться в этом направлении нужно, если мы не хотим, чтобы политическая система Украины постоянно входила в коллапс, революции и тому подобное. Искусство политического управления как раз и заключается в том, чтобы находить баланс между государством и гражданским обществом. А такой баланс может обеспечить только эффективная система политической коммуникации, и в том числе такой элемент, как система общественного вещания.

Трудно сказать, сколько уйдет времени на создание общественного вещания в Украине. Законопроект постепенно приближается к парламенту. Наша рабочая группа категорически высказалась, что законопроект, подготовленный Кабмином, не годится – его нужно доработать, вернуться к концепции Общественного гуманитарного совета, который был лучше и прогрессивнее, поскольку обощал опыт других стран и порядка десятка законопроектов, разработанных до того.

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Виктория Сюмар, исполнительный директор Института массовой информации:

Очень удивляет то, что несмотря на все наши просьбы ознакомиться с текстом данного законопроекта, нам его не показывают. Для меня полная загадка, почему подготовка этого документа – настолько непрозрачный процесс. Это не придает оптимизма в смысле практического результата: если мы на этом этапе не видим, что происходит, кто что планирует, какие ведутся переговоры, то дальше, на этапе принятия документа и формирования наблюдательного совета, вряд ли процесс станет прозрачнее.

У нас возможны разные схемы общественного вещания. В том числе возможна и схема российского ОРТ. Но законопроект Кабмина – это не тот документ, который разрабатывался Гуманитарным советом. Тем не менее, обсуждалась и идея создания чуть ли не акционерного общества. В действительности общественное вещание особо от закона не зависит. ОРТ можно было бы приватизировать. И если такой механизм будет заложен в документе, то, конечно, можно пойти и таким путем.

То же касается качественного общественного вещания.

Поэтому все зависит не столько от закона, который будет принят, сколько от политической воли и от понимания необходимости существования общественного вещания в стране. Это – ключевые вещи. Например, в Великобритании членов Наблюдательного совета ВВС назначает британская королева, и, тем не менее, это – очень качественный образец общественного вещания для всего мира. Мы можем закладывать сколько угодно механизмов, но если кто-то захочет ими манипулировать, то он это сделает.

Что касается финансирования общественного вещания. Сегодня украинское общество платит за УТ-1, и по нашим подсчетам платит неплохо. Создание же общественного вещания не требует особых затрат. На самом деле нужно только вывести эти средства из бюджета. Это – деньги, которые мы платим как часть налогов. УТ-1 не существует на деньги Николая Азарова. В данном случае поток денег нужно вывести из ведения Кабмина, или запланировать определенный процент от ВВП. Поэтому никаких особых изменений общественное вещание не предполагает.

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Наталия Лигачева, глава правления общественной организации «Телекритика», шеф-редактор интернет-издания «Телекритика», заслуженный журналист Украины:

В тексте законопроекта, подготовленного Кабмином, в отличие от версии, подготовленной Гуманитарным советом, многое противоречит практике применения и существования общественного вещания в самых известных аналогах – ВВС, ZDF, ARD. Однако Анна Герман обещала, что законопроект будет отправлен западным экспертам. Поэтому, возможно, мнение западных экспертов, которые согласятся с замечаниями наших специалистов и представителей общественных организаций, не позволит принять закон в нынешнем виде.

Законопроект Кабмина не имеет базовых положений. Например, в нем не идет речь о том, что общественное вещание должно существовать как лицо публичного права (а это решающий момент), то есть оно не должно быть частью государственных предприятий и организаций. Это должно быть беспрецедентное в Украине юридическое оформление. Также нет нормы о том, что имущество общественного телевидения передается этой компании государством. И сейчас закреплено, что все принадлежит государству. Кроме того, нет цивилизованной схемы формирования наблюдательного совета.

То есть в законопроекте очень много недостатков. И документ, в предложенном Кабмином формате, неприемлем с точки зрения общественных интересов. Но будем надеяться, что этот законопроект парламент не примет.