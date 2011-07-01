Нове жіноче обличчя МВФ

1 июля 2011, 15:09

Перед Крістін Лагард, яку обрали головою МВФ, одразу постануть завдання реформування та видачі грошей європейським банкрутам.

Новим директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду стала вже колишній міністр фінансів Франції Крістін Лагард. Вона замінить на посаді Домініка Строс-Кана, якого вже більше місяця тримають в американський тюрмі. Звинувачення колишнього голови валютного фонду в спробі зґвалтування покоївки в готелі кинуло тінь на усю економічну політику фонду та європейського лобі там. Проте кандидат з ЄС знову обійшла усіх конкурентів та отримала схвалення від США. Хоча Вашингтон залишив собі місце заступника директора, проте розподіляти гроші знову буде та, хто говорив, що долар як резервна валюта вичерпав себе.

Більшість експертів кажуть, що перемога Лагард стала компромісом між США та ЄС за підтримки арабських країн і Індії. Усі вони не хотіли, аби Китай посилив свій вплив в цій організації, адже голова центрального банку КНР теж хотів отримати цю посаду. Проте американці мають змиритися з тим, що зараз економічна потужність азіатського регіону зростає, і скоро ці країни почнуть ставити багато питань, чому організація, покликана забезпечувати стабільність світової валютної системи, витрачає більше $300 млрд. для утримання Греції в зоні євро. Зараз коаліція Вашингтону та Брюсселю поки може тримати Пекін на потрібній відстані і казати про те, що він сам штучно занижує курс свого юаня. Але реформи світової валютної системи мають початися вже незабаром, інакше в світі можлива друга велика економічна криза.

Новий голова МВФ уже заявила, що не збирається використовувати старі методи ведення політики. На її думку, норми, прийняті на конференції в Бреттон-Вудсі наприкінці Другої Світової Війни, які проголосили американську валюту резервною грошовою одиницею світу, суттєво застаріли. Експерти вважають, що Лагард прагнутиме посилити вплив євро на глобальні грошові потоки. Для цього вона може використати тривале економічне протистояння між Китаєм та США, які послаблюють одне одного. Тим більше що ідея створення кількох загальновизнаних валют світового резерву стає все більш популярною, особливо після економічної кризи.

Не дивлячись на численні спроби, попередник Лагард не зміг реформувати Міжнародний валютний фонд та змусити його реагувати на світові виклики більш гнучко. Тепер перед нею стоять такі ж виклики, і вирішувати багато проблем потрібно вже сьогодні.

Сказати «ні»

Першою проблемою Крістін Лагард стане криза суверенних дефолтів в Європі. 29 червня 2011 року Греція нарешті прийняла рішення про зменшення видатків та проведення реформ, спрямованих на соціальні обмеження. Це сталося після року запеклої боротьби уряду Георгіуса Папандреу з власним парламентом та народом. За цей час Афіни з’їли більше $300 млрд. міжнародної допомоги. І лише половину цих грошей виділила Європа. Іншу частину допомоги складали усі країни світу, і азіатські лідери вже не раз казали, що їм незрозуміло, чому вони мають платити за брехню Греції в сфері фінансів.

Джон Ліпські, який зараз виконує обов’язки голови фонду, вже заявив, що грецька криза може вдарити і по економіці США, а потім і усього світу. Тому треба не говорити про марні витрати, а давати гроші на цю проблему. Проте Азію важко переконати в тому, що це є нагальною справою.

Іншою стороною цієї ж проблеми є питання відносин Лагард з самими лідерами ЄС. Вона, на думку аналітиків Ради з міжнародних відносин, має навчитися захищатися і від їхніх пропозицій. Адже вона розуміє, що фонд витрачає багато коштів на європейські проблеми. Тому хтось має сказати ЄС, що тепер вони не отримають коштів просто так. Бо зараз багато експертів вважають, що транші допомоги Греції ніколи не будуть повернуті, ця країна мусить за це провести широку приватизацію тих об’єктів, які були б цікавими інвесторам. Поки Греція не наважується на велику приватизацію. І Лагард має спонукати до цього Афіни та інші країни, які отримали допомогу. За цей час країни Європи вже отримали багато кредитів, і тепер треба змусити повернути ці гроші, або хоча б дати інвесторам надію на їхнє повернення.

Тому голова фонду має звільнитися від європейських впливів та стати неупередженою в цьому питанні, що буде не так просто. В цьому питанні на неї будуть тиснути США, які, можливо, пішли на компроміс у виборі кандидатури в обмін на обіцянку зменшити допомогу Європі. Або принаймні вибити з неї частину коштів назад і прискорити реформи в проблемних країнах.

Велика рада  

Іншою проблемою для нового директора-розпорядника стане кількість та пропорції голосів в раді МВФ. Зрозуміло, що ця організація ділить міжнародні кредити, тому багатьом країнам вигідно мати там багато представників. Ще до виборів Крістін Лагард заявляла, що спробує збільшити представництво країн, які розвиваються, у валютному фонді. Проте на заваді цьому може стати позиція США.

Уже багато місяців Америка намагається протистояти Китаю в питанні штучного стримування валютних курсів. Минулої осені протистояння між країнами дійшло до загострення, яке назвали валютними війнами. За час тривалих переговорів сторони домоглися, аби Пекін трохи відпустив курс юаня, а Вашингтон вирішив прискорити підписання торгівельної угоди. Проте країни досі косо дивляться одна на одну.

Тому обіцянка нового директора збільшити кількість делегатів від Азії в раді МВФ виглядає дещо провокативно. Хоча аналітики визнають, що економічна потужність Азії продовжує зростати, і тому її країни невдовзі почнуть вимагати більшого контролю за своїми внесками. Поки ЄС та США виступають єдиним фронтом проти цих намагань, проте не так давно Вашингтон спеціально девальвував долар, аби отримати переваги над євро на світових ринках. А канцлер Німеччини Ангела Меркель називала таку поведінку неприпустимою.

Тому старі союзники, які зараз об’єдналися, аби отримати свого голову в МВФ, можуть незабаром стати ворогами в цьому питанні. Поки правління фонду представлено Європою, Америкою, Японією та Єгиптом (за квотою арабських країн). Азійські країни, особливо Китай, Південна Корея та Сінгапур вже давно кажуть про диспропорційність в цьому питанні і потребують реформ.

Цент бездіяльності 

З початку світової економічної кризи в світі почалися розмови про те, що потрібно провести реформу валютної системи. Її вважали застарілою, хоча ніхто точно не міг сказати, на що саме її треба змінити. Всі погоджувалися, що правила гри зі світовими валютами не змінювалися вже більше 50 років. Проте не знали, як саме їх змінити. Тут великі надії покладалися на Домініка Строс-Кана, який мав великий досвід в управлінні міжнародними фінансами. Проте фонд нічого не робив протягом тривалого часу.

За два роки була пропозиція запровадити золото як головний стандарт в коливаннях валютних курсів, використати для цього китайський юань чи російський рубль. Проте жодна з них не знайшла підтримки і не була достатньо аргументованою. Країни боролися з кредитним падінням та економічною кризою самостійно, намагаючись використати коливання основних валют на свою користь.

Проте жодної великої схеми реформ за цей час не було висунуто. Світ упевнився, що валютний фонд нездатний реформувати систему грошового обігу і створити досить гнучкий стабілізаційний механізм. Тепер надій ще менше: Крістін Лагард не має такого досвіду, як міжнародний фінансист. Тим більше вона може зосередитися на другорядних проблемах та буде входити в курс справ. Тому реформи та глобальні перетворення доведеться відкласти, на думку дослідників Центру Брукінгса, не менше як на рік. Хоча більшість аналітиків сподіваються, що ситуація зміниться, і реформи почнуться вже незабаром.

 

Лешек Бальцерович, колишній міністр фінансів Польщі:  

{6-}

Рішення про кандидатуру голови МВФ було прийнято заздалегідь. Адже структура голосів там така, що якщо об’єднаються Європа та США, вони матимуть більшість. Хто стане головою, було вже відомо, коли європейське співтовариство ухвалило своє рішення. Ходили чутки і про моє висунення, проте я ніколи не був офіційним кандидатом на цю посаду.

На мою думку, зараз валютний фонд не має змінювати радикально свою політику, адже це потрібно, коли він втрачатиме гроші, а зараз фонд видає кредити, а не дарує ці гроші. В Європі деякі країни допустили, аби їхні відсоткові ставки були занадто низькими. На мою думку, це головне питання в утворенні європейської кризи, кредити не повинні бути занадто дешевими. Тут треба відділити Грецію від інших країн, в Афінах найбільш важкий випадок. Країна має публічний борг в 150% бюджету і більше. Кредити МВФ та ЄС – не найкращий вихід з ситуації. Краще, на мою думку, використовувати приватні гроші.

Під тиском Греція має провести приватизацію, як ми колись зробили в Польщі. В них потужні профспілки, які охороняють державну власність і гарантії робітникам. Проте це не аргумент, аби видавати їм гроші просто так, адже ніякі кредити не замінять реформування економіки.

Питання в тому, чи зможе європейська система боротьби з кризою, створена разом з МВФ, бути ефективною. У випадку Греції лише державні кредити будуть неефективними, адже країна не зможе їх повернути.

фото: zf.ro, express.fr, multimedia.pol.dk, se2009.eu, veracityvoice.com

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять