Нове жіноче обличчя МВФ

Новим директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду стала вже колишній міністр фінансів Франції Крістін Лагард. Вона замінить на посаді Домініка Строс-Кана, якого вже більше місяця тримають в американський тюрмі. Звинувачення колишнього голови валютного фонду в спробі зґвалтування покоївки в готелі кинуло тінь на усю економічну політику фонду та європейського лобі там. Проте кандидат з ЄС знову обійшла усіх конкурентів та отримала схвалення від США. Хоча Вашингтон залишив собі місце заступника директора, проте розподіляти гроші знову буде та, хто говорив, що долар як резервна валюта вичерпав себе.

Більшість експертів кажуть, що перемога Лагард стала компромісом між США та ЄС за підтримки арабських країн і Індії. Усі вони не хотіли, аби Китай посилив свій вплив в цій організації, адже голова центрального банку КНР теж хотів отримати цю посаду. Проте американці мають змиритися з тим, що зараз економічна потужність азіатського регіону зростає, і скоро ці країни почнуть ставити багато питань, чому організація, покликана забезпечувати стабільність світової валютної системи, витрачає більше $300 млрд. для утримання Греції в зоні євро. Зараз коаліція Вашингтону та Брюсселю поки може тримати Пекін на потрібній відстані і казати про те, що він сам штучно занижує курс свого юаня. Але реформи світової валютної системи мають початися вже незабаром, інакше в світі можлива друга велика економічна криза.

Новий голова МВФ уже заявила, що не збирається використовувати старі методи ведення політики. На її думку, норми, прийняті на конференції в Бреттон-Вудсі наприкінці Другої Світової Війни, які проголосили американську валюту резервною грошовою одиницею світу, суттєво застаріли. Експерти вважають, що Лагард прагнутиме посилити вплив євро на глобальні грошові потоки. Для цього вона може використати тривале економічне протистояння між Китаєм та США, які послаблюють одне одного. Тим більше що ідея створення кількох загальновизнаних валют світового резерву стає все більш популярною, особливо після економічної кризи.

Не дивлячись на численні спроби, попередник Лагард не зміг реформувати Міжнародний валютний фонд та змусити його реагувати на світові виклики більш гнучко. Тепер перед нею стоять такі ж виклики, і вирішувати багато проблем потрібно вже сьогодні.

Сказати «ні»

Першою проблемою Крістін Лагард стане криза суверенних дефолтів в Європі. 29 червня 2011 року Греція нарешті прийняла рішення про зменшення видатків та проведення реформ, спрямованих на соціальні обмеження. Це сталося після року запеклої боротьби уряду Георгіуса Папандреу з власним парламентом та народом. За цей час Афіни з’їли більше $300 млрд. міжнародної допомоги. І лише половину цих грошей виділила Європа. Іншу частину допомоги складали усі країни світу, і азіатські лідери вже не раз казали, що їм незрозуміло, чому вони мають платити за брехню Греції в сфері фінансів.

Джон Ліпські, який зараз виконує обов’язки голови фонду, вже заявив, що грецька криза може вдарити і по економіці США, а потім і усього світу. Тому треба не говорити про марні витрати, а давати гроші на цю проблему. Проте Азію важко переконати в тому, що це є нагальною справою.

Іншою стороною цієї ж проблеми є питання відносин Лагард з самими лідерами ЄС. Вона, на думку аналітиків Ради з міжнародних відносин, має навчитися захищатися і від їхніх пропозицій. Адже вона розуміє, що фонд витрачає багато коштів на європейські проблеми. Тому хтось має сказати ЄС, що тепер вони не отримають коштів просто так. Бо зараз багато експертів вважають, що транші допомоги Греції ніколи не будуть повернуті, ця країна мусить за це провести широку приватизацію тих об’єктів, які були б цікавими інвесторам. Поки Греція не наважується на велику приватизацію. І Лагард має спонукати до цього Афіни та інші країни, які отримали допомогу. За цей час країни Європи вже отримали багато кредитів, і тепер треба змусити повернути ці гроші, або хоча б дати інвесторам надію на їхнє повернення.

Тому голова фонду має звільнитися від європейських впливів та стати неупередженою в цьому питанні, що буде не так просто. В цьому питанні на неї будуть тиснути США, які, можливо, пішли на компроміс у виборі кандидатури в обмін на обіцянку зменшити допомогу Європі. Або принаймні вибити з неї частину коштів назад і прискорити реформи в проблемних країнах.

Велика рада

Іншою проблемою для нового директора-розпорядника стане кількість та пропорції голосів в раді МВФ. Зрозуміло, що ця організація ділить міжнародні кредити, тому багатьом країнам вигідно мати там багато представників. Ще до виборів Крістін Лагард заявляла, що спробує збільшити представництво країн, які розвиваються, у валютному фонді. Проте на заваді цьому може стати позиція США.

Уже багато місяців Америка намагається протистояти Китаю в питанні штучного стримування валютних курсів. Минулої осені протистояння між країнами дійшло до загострення, яке назвали валютними війнами. За час тривалих переговорів сторони домоглися, аби Пекін трохи відпустив курс юаня, а Вашингтон вирішив прискорити підписання торгівельної угоди. Проте країни досі косо дивляться одна на одну.

Тому обіцянка нового директора збільшити кількість делегатів від Азії в раді МВФ виглядає дещо провокативно. Хоча аналітики визнають, що економічна потужність Азії продовжує зростати, і тому її країни невдовзі почнуть вимагати більшого контролю за своїми внесками. Поки ЄС та США виступають єдиним фронтом проти цих намагань, проте не так давно Вашингтон спеціально девальвував долар, аби отримати переваги над євро на світових ринках. А канцлер Німеччини Ангела Меркель називала таку поведінку неприпустимою.

Тому старі союзники, які зараз об’єдналися, аби отримати свого голову в МВФ, можуть незабаром стати ворогами в цьому питанні. Поки правління фонду представлено Європою, Америкою, Японією та Єгиптом (за квотою арабських країн). Азійські країни, особливо Китай, Південна Корея та Сінгапур вже давно кажуть про диспропорційність в цьому питанні і потребують реформ.

Цент бездіяльності

З початку світової економічної кризи в світі почалися розмови про те, що потрібно провести реформу валютної системи. Її вважали застарілою, хоча ніхто точно не міг сказати, на що саме її треба змінити. Всі погоджувалися, що правила гри зі світовими валютами не змінювалися вже більше 50 років. Проте не знали, як саме їх змінити. Тут великі надії покладалися на Домініка Строс-Кана, який мав великий досвід в управлінні міжнародними фінансами. Проте фонд нічого не робив протягом тривалого часу.

За два роки була пропозиція запровадити золото як головний стандарт в коливаннях валютних курсів, використати для цього китайський юань чи російський рубль. Проте жодна з них не знайшла підтримки і не була достатньо аргументованою. Країни боролися з кредитним падінням та економічною кризою самостійно, намагаючись використати коливання основних валют на свою користь.

Проте жодної великої схеми реформ за цей час не було висунуто. Світ упевнився, що валютний фонд нездатний реформувати систему грошового обігу і створити досить гнучкий стабілізаційний механізм. Тепер надій ще менше: Крістін Лагард не має такого досвіду, як міжнародний фінансист. Тим більше вона може зосередитися на другорядних проблемах та буде входити в курс справ. Тому реформи та глобальні перетворення доведеться відкласти, на думку дослідників Центру Брукінгса, не менше як на рік. Хоча більшість аналітиків сподіваються, що ситуація зміниться, і реформи почнуться вже незабаром.

Лешек Бальцерович, колишній міністр фінансів Польщі:

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Рішення про кандидатуру голови МВФ було прийнято заздалегідь. Адже структура голосів там така, що якщо об’єднаються Європа та США, вони матимуть більшість. Хто стане головою, було вже відомо, коли європейське співтовариство ухвалило своє рішення. Ходили чутки і про моє висунення, проте я ніколи не був офіційним кандидатом на цю посаду.

На мою думку, зараз валютний фонд не має змінювати радикально свою політику, адже це потрібно, коли він втрачатиме гроші, а зараз фонд видає кредити, а не дарує ці гроші. В Європі деякі країни допустили, аби їхні відсоткові ставки були занадто низькими. На мою думку, це головне питання в утворенні європейської кризи, кредити не повинні бути занадто дешевими. Тут треба відділити Грецію від інших країн, в Афінах найбільш важкий випадок. Країна має публічний борг в 150% бюджету і більше. Кредити МВФ та ЄС – не найкращий вихід з ситуації. Краще, на мою думку, використовувати приватні гроші.

Під тиском Греція має провести приватизацію, як ми колись зробили в Польщі. В них потужні профспілки, які охороняють державну власність і гарантії робітникам. Проте це не аргумент, аби видавати їм гроші просто так, адже ніякі кредити не замінять реформування економіки.

Питання в тому, чи зможе європейська система боротьби з кризою, створена разом з МВФ, бути ефективною. У випадку Греції лише державні кредити будуть неефективними, адже країна не зможе їх повернути.

фото: zf.ro, express.fr, multimedia.pol.dk, se2009.eu, veracityvoice.com