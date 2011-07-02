От субботы до субботы. Азаров стал миллионером, Ющенко выполнил гражданский долг

Гид недели – Виктор Янукович. Глава государства показал группе журналистов часть своей резиденции, проведя экскурсию по «Межигорью», потом показанную на ведущих телеканалах страны. Экскурсия по президентскому поместью была призвана снять остроту вопроса и, надо признать, оказалась неплохо продуманной спин-докторами с Банковой. Было бы странно ожидать от Виктора Федоровича выполнения требований движения «Стоп цензуре», активисты которого давно стремятся устроить шоу «За стеклом в «Межигорье», но неизменно получают отказ. В официальной части телеинтервью, ставшего, видимо, заменой пресс-конференции по итогам полугодия, Янукович уже привычно пообещал проведение реформ во всех основных сферах жизнедеятельности страны, борьбу за энергосбережение и диверсификацию поставок газа, а также сохранение за Николаем Азаровым премьерского портфеля.

Миллионер недели – Николай Азаров. Премьер-министр решил воспользоваться благодушным президентским настроением (еще недавно Виктор Янукович публично покрикивал на давнего соратника) и отгулять положенный отпуск. Благо, в экономике страны, если верить официальной статистике, все хорошо. Дабы продемонстрировать растущее благосостояние украинцев на собственном примере Николай Янович не нашел ничего лучшего, чем рассказать, что он, «потихоньку откладывая из зарплаты», накопил миллион гривен. Весьма «приятное» сообщение для многочисленных бюджетников, которым с первого июля подняли базовые ставки оплаты труда на несколько гривен.

Утка недели – информация о сдаче украинской ГТС на День Конституции. Отечественное информационное пространство все больше напоминает проходной двор: накануне празднования Дня Конституции по многим каналам прошло сообщение о грядущей встрече российского и украинского президентов, во время которой будет принято решение о передаче под контроль России отечественной газотранспортной системы. Логическим продолжением этой утки стало официальное заявление председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера на тему «решения Украиной многих проблем» в случае создания совместного предприятия российской энергетической монополии и НАК «Нефтегаз Украины».

Гражданин недели – Виктор Ющенко. Пребывающий в политическом летаргическом сне экс-президент посетил Львов в день 70-летия провозглашения там Украинского государства правительством Ярослава Стецько. Виктор Ющенко сообщил жителям Западной Украины, некогда бывшей его личным электоральным заповедником, что выполнил гражданский долг и дал показания по делу Юлии Тимошенко. Ее, как и Виктора Януковича, рекордсмен по падению президентского рейтинга назвал «самыми успешными проектами Москвы». Судя по реверансам в сторону западноукраинского электората, Ющенко отнюдь не исключает для себя возможности участия в парламентских выборах 2012 года. Вероятно – в качестве «здоровой альтернативы» Тимошенко.

Показуха недели – критический выпад Виктора Януковича в адрес Дмитрия Табачника. Глава государства всерьез обеспокоился гуманитарными проблемами страны и даже устроил показательную выволочку гуманитарному министру Дмитрию Табачнику на заседании Общественного гуманитарного совета. Для пущего эффекта в качестве катализатора экзекуции выступила светская львица Ольга Сумская, поднявшая вопрос о закрытии одной из столичных школ. В ответ Президент продемонстрировал пару приемов из арсенала высочайшего гнева, дав понять, что в очередной раз недоволен развитием гуманитарной сферы. Уже на следующий день Табачник как ни в чем не бывало живо рапортовал о своей работе в шоу Савика Шустера. Похоже, эта «борьба нанайских мальчиков» имеет целью выпуск пара общественного недовольства, а вовсе не реформирование гуманитарной сферы. Достаточно вспомнить, что Табачник был гуманитарным вице-премьером в обоих правительствах, которые возглавлял Виктор Янукович, и имеет влиятельных покровителей в Украине и за рубежом.

Рокировка недели – смена директора-распорядителя МВФ. Международный валютный фонд впервые в его истории возглавила женщина, француженка Кристин Лагард, заручившаяся поддержкой ведущих стран мира. Пока эксперты обсуждают, как Фондом будет руководить топ-менеджер, не имеющий экономического образования, ее предшественник, Доминик Стросс-Кан, выпущен в США из-под домашнего ареста. Оказалось, что обвинившая его в изнасиловании горничная гостиницы «Софитель» неоднократно была уличена в неправдивых показаниях. Похоже, избирательная кампания во Франции будет по-настоящему горячей, и нынешнему президенту Николя Саркози будет непросто отстоять свой пост.