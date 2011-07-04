Польські послання

З 1 липня 2011 року Польща почала головувати в Раді Європейського Союзу і стане головною країною з впровадження політики цього багатонаціонального об’єднання. За цей час Варшава прагне провести широку програму реформ в багатьох галузях політики та економіки, а також допомогти Україні стати ближче до європейського співтовариства. Проте посол Республіки Польща в Україні Генрік Літвін одразу заявив, що Варшава не зможе впливати на прийняття рішень щодо угод про асоціацію чи вільну торгівлю. Спочатку Україна має сама провести потрібні реформи та утвердити демократичні цінності, на яких базуватиметься економічний розвиток.



Презентуючи в Києві програму європейського розвитку на наступні півроку, посол заявив, що головними пріоритетами будуть – інтеграція, безпека та переваги відкритості. Ці теми, на думку поляків, стануть основними для обговорення в Європейському парламенті. Також вони прагнуть створити новий довгостроковий бюджет, що в умовах кризи суверенних боргів стане не таким простим завданням. Хоча, треба сказати, що і усі минулі проекти бюджетів обговорювалися досить довго. Поки не починали задовольняти усіх. Зараз економіка також стане однією з основних проблем під час польського головування. Крім того, за цей час в Європу прийде зима і тому треба буде забезпечувати і енергетичну стабільність. Адже представники російської газової компанії «Газпром» уже заявили нещодавно, що будуть продавати газ до Європи по $500 за одну тисячу кубометрів, а це не дуже приємно для Брюсселю. Тому Польщу, як представника Союзу, чекають довгі переговори щодо цін на газ, аби убезпечити своїх споживачів від нових подорожчань.



Крім того, потрібно робити щось з політикою Східного Партнерства, адже угоди підписані, а справа застрягла на одному місці. Білорусія взагалі отримує лише санкції від Брюсселю, а Україна знову почала судовий процес над лідерами опозиції, що дуже дратує Європу, яка бачить в цьому політичні переслідування. Варшава зараз хоче зсунути цей процес вперед, хоча більше надій вона, швидше за все, покладає на приєднання до Союзу Хорватії, яка підписала вже всі угоди.



Нарешті Польща прагне показати свою відкритість до інтеграції і прискорити підписання важливих угод з асоційованого членства та візового режиму для України. Проте, посол Літвін неодноразово наголошував, що Варшава не матиме вирішального слова в Союзі зараз. Україні треба пройти цей шлях реформ та показати своє прагнення до змін. А вже потім покладатися на лобіювання своїх інтересів сусідами.



Бюджет, газ і фермери



В економічному блоці власних пріоритетів на час головування Польща виділяє спільний бюджет Європи. З 2007 року, коли було підписано Лісабонський договір, процес прийняття бюджету дещо спростили. Проте і тепер це складна процедура, яка полягає в узгодженні проекту більшістю парламентів країн-членів та в Європарламенті. Причому більшість країн намагаються отримати дотації з центрального бюджету. З 2010 року в Брюсселі вирішили поставитися до роздавання грошей більш прискіпливо. Отже, тепер країни намагаються отримати транші, а центральний уряд намагається не видати їм забагато, тому в цьому питанні щороку іде бюджетна війна.



Варшава вирішила одразу створити довгостроковий фінансовий план розвитку до 2020 року. Це, можливо, стане виходом для строкатого Союзу, проте процедура його прийняття може затягнутися на багато років. Крім того, подібний план не застрахований від нових економічних потрясінь, як сталося в Греції у 2010 році, чи від революцій в арабських країнах, які вже призвели до зростання витрат спільного бюджету на 5%.



Наступним елементом безпеки мають стати газові контракти. В Польщі сподіваються, що криза 2009 року, коли кілька країн-членів ЄС залишилися майже без палива, не повториться і тому хочуть посилити зовнішню енергетичну безпеку ЄС. Як це треба зробити, поки малозрозуміло, адже в Північній Африці тривають війни та заворушення і чекати, що звідти будуть качати газ у старих об’ємах не доводиться. А Росія стає дуже непоступливою в питанні ціни і може використати це для досягнення своїх політичних цілей. Крім того, за даними ООН, Катар, Іран та Москва мають більше 53% світових запасів газу і зараз прагнуть створити газовий ОПЕК, який дозволить їм координувати свої зусилля. Поки Європа має контракти на поставки газу, проте це питання хвилює її все більше ближче до початку опалювального сезону.



Нарешті Польща ставить перед собою дещо неспецифічне завдання - посилити продовольчу безпеку в Союзі. Експерти пов’язують, це з нещодавніми скандалами та отруєннями продукцією кількох країн ЄС. Тепер Варшава може спокійно вводити додаткові перевірки на якість продукції тваринництва та рослинництва для країн європейської периферії. А сама Польща має досить потужний агропромисловий сектор і в її продукції не були помічені небезпечні речовини. Отже, це може бути використано, аби випхати конкурентів з ринку і також зменшити квоти для торгівлі сільськогосподарською продукцією з країнами-партнерами, зокрема Україною.



Кордони і дороги



Питання партнерських взаємин ЄС під час головування Польщі можна розділити на блок простих та складних проблем. За словами Генріка Літвіна, його держава сподівається на вступ до союзу Хорватії вже протягом цього року. Треба просунутися в переговорах з Ісландією та Туреччиною. Тут все досить зрозуміло: Загреб має не такі велику економіку та населення, і ЄС зможе його прийняти без наслідків. Рейк’явік зараз переживає наслідки кризи кредитування і тому не може виставляти власних умов. А Анкара вже давно зрозуміла, що не стане членом ЄС принаймні у найближчому майбутньому і тому підтримує договори за інерцією.



Питання зі Східним Партнерством більш складне. У вересні Варшава проведе в себе Самміт з Східного Партнерства, де викладе свої головні принципи розвитку цієї програми. Поки не дуже зрозуміло, як поляки хочуть підштовхнути Київ до реформ в сучасних умовах.



Крім того, Польща заявляє, що має посилити нагляд за зовнішніми рубежами ЄС, зміцнивши організацію FRONTEX, яка і відповідає за перетин кордонів Союзу. Зрозуміло, що це здебільшого направлено на відсіч міграції з Африки, яка значно посилилася останнім часом. Проте усім країнам поблизу Європи буде важче отримувати візи для своїх громадян. Україні тут не допоможе навіть підписаний план дій щодо послаблення візового режиму. Адже він поки що не виконаний і прогрес у цьому питанні досить помірний.



Не допоможе Україні і Євро-2012. Швидше, режим шенгенських віз можуть послабити на цей час, проте не сильно. А Генрік Літвін підкреслив, що до пропускних пунктів варто було б побудувати нові дороги. Дійсно, з українського боку кордони обладнані досить старими комунікаціями.

Польський посол кілька разів наголошував, щоб Київ не сподівався на вирішальну роль Варшави в ЄС наступні півроку. Адже голосують з важливих питаннях усі однаково. Тому доля головних угод Києва та Брюсселя, як підкреслив посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінта Тейшейра, буде залежати від демократизації в середині країни.



Демократичний базис



Перше півріччя 2011 року пройшло в ЄС під знаком головування іншого сусіда України – Угорщини, проте вимоги до Києва з боку Брюсселю навряд чи зміняться. За словами комісара ЄС із зовнішньої політики Кетрін Єштон, процеси над Юлією Тимошенко виглядають політично вмотивованими і тому можуть бути небезпечними для демократії.



Європа не втомлюється підкреслювати, що зараз економічний розвиток та інтеграція України має базуватися на демократичних реформах. І без цього договори не будуть підписуватися. Одночасно представник ЄС знову назвав умови проведення суду над Тимошенко «нелюдськими» і заявив, що європейські дипломати кожного дня присутні там, аби слідкувати за ходом процесу.



Ситуація на початку липня нагадує розвиток подій в січні 2011 року, коли в розпалі був суд над Юрієм Луценко. Тоді до Києва приїжджав комісар Євросоюзу з розширення Штефан Фюле і говорив про те, що Європа не поступиться правами людини заради економічної вигоди. Тепер поляки закликають провести чесний суд, аби процес інтеграції до ЄС пожвавився. Адже навіть якщо виправдаються найбільш сміливі мрії влади і угоди про вільну торгівлю чи асоціацію будуть підписані до кінця року, то вони ще мають пройти процедуру ратифікації в парламентах країн Європи. А це вже може затягнутися на багато років, і Варшава нічим не зможе допомогти.