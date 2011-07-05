Україна – ЄС: ментальна прірва

Я буду дуже щаслива, якщо насправді трапиться інакше, бо належу до тих, хто вважає, що сьогодні Україні вкрай важливо отримати так зване асоційоване членство, незважаючи на те, що добивається його та владна політична сила, до якої сьогодні можна пред’явити чимало претензій у царині дотримання прав та свобод громадян. Вкрай важливо, оскільки, по-перше, це означатиме чітке визначення європейського вектору зовнішньої політики, що дасть можливість з інших позицій розмовляти з Росією; по-друге, це відкриє кордони, а отже, (маю таку надію!) стане поштовхом до того, що українське суспільство нарешті, через ближче пізнання іншого світу, зможе позбутися пострадянської (а подекуди все ще радянської) психології, без чого дуже складно рухатися вперед, тобто бути прогресивною країною. Усе це разом, сподіваюся, стало б поштовхом до якісного оновлення українських еліт. Адже різниця між українським та європейськими політичними елітами колосальна.



Мала можливість у цьому ще раз переконатися, слухаючи виступ голови Європейського парламенту Єжи Бузека минулого тижня у Берліні під час форуму «Подолати кризу – Європа зробить більше за гроші», організованого Фондом Конрада Аденауера.



Єжи Бузек про економічний розвиток, який не можливий без цінностей



Форум проходив якраз за декілька днів до голосування грецького парламенту щодо плану жорсткої економії. Єжи Бузек, звичайно ж, говорив про подолання економічної кризи. Але не просто про це, і не тільки про це… Єжи Бузек говорив про те, про що українські політики як правило мовчать – про цінності. Його доповідь складалася із двох частин, і у першій частині він говорив про базис, на якому будується європейська економіка, тобто про цінності. «Ми повинні поставити серйозне питання – що є нашими цінностями в часи змін?» - говорив відомий польський політик. «Нам потрібно створити довіру серед самих членів ЄС. Це те, що загрожене. Довіра до наших цінностей знижується (у наших суспільствах)» - продовжував Єжи Бузек. Він говорив про солідарність європейських народів і про їх відповідальність один перед одним. Він говорив про те, що «німецька економіка найсильніша в Європі, бо вона має свої цінності». Він говорив про те, що шлях до будь-яких досягнень – нелегкий, що демократичний ЄС – це постійний референдум і щоденна боротьба за відстоювання демократичних цінностей.





Чи чули ви коли-небудь щось подібне від панів Азарова та Тигіпка? Чи навіть від Президента Віктора Януковича?



Ми сиділи у берлінській залі Фонду Конрада Аденауера – такі близькі і водночас такі далекі від Європи. Було гірко усвідомлювати, що жоден український політик не мислить так, як мислить Єжи Бузек, або мислять інші європейські парламентарі. Вони не уявляють собі процвітаючої економічно Європи без основних демократичних цінностей.



Для більшості наших політиків слово «демократія» - беззмістовне і безціннісне. Воно – лише ЧАСТИНА РИТОРИКИ (на жаль, для суспільства у тому числі), яку можна використовувати під час чергових виборів або під час вояжів до Європи. І – не більше. Для Єжи Бузека все, про що він говорив – ПЕРЕКОНАННЯ, на яких вибудовується згодом велика політика.



Контрасти можна віднайти і у повсякденному житті. Ось лише два епізоди.



П’яний політик і невигаданий велосипед



Минулого тижня німецька поліція затримала політика від Партії зелених Андре Штефана. Ситуація для українських реалій банальна – політик над ранок був п’яний за кермом, хамив поліцейським і чинив опір. У результаті його затримали. Партія зелених опинилася у незручному становищі. Восени земельні вибори. А Штефан очолював виборчу кампанію. Рятуючи своє політичне обличчя перед виборцями, німецькі зелені позбавили Штефана всіх партійних посад.



Що трапляється в Україні у таких випадках? Аж нічого. Пам’ятаєте, як охоронець нардепа Володимира Ландика побив співробітників ДАІ? Хто у результаті був покараний? Звичайно, співробітник ДАІ, якого звільнили з роботи.



Або інший приклад. Уже не про політиків, а про пересічних громадян. У Берліні не так давно з’явився новий сервіс – так звані паркінги для велосипедів. Ви, заплативши невелику суму, можете взяти велосипед на прокат, доїхати до потрібного вам місця і залиши там цей велосипед. Фірма, яка обслуговує паркінги, забере його сама (у велосипеді вмонтовано GPRS). Перше ж питання, яке виникло в українців – чи не крадуть ці велосипеди? На що німці здивовано відповідали теж запитанням – а чому їх мають красти?





Отже, як бачимо, цінності, на основі яких ми будуємо свої дії, мають значення і в повсякденному житті, і в політиці.



Як уже зазначалося, Європа розбудовує свою економіку, опираючись на базові цінності. На що опираємось ми?



Фото автора та Фонду Конрада Аденауера