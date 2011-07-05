Самоорганизация, самозащита, агитация!

В заседании приняли участие более 400 участников, представляющих почти 300 общественных организаций и профсоюзов. Решение о проведении Третьей Народной коллегии «Вперед» было принято 19 мая, во время проведения Весеннего марша протеста, организованного акцией. Напомним, тогда под стенами Верховной Рады Украины протестовали около 5 000 человек из всех регионов.

По мнению председателя Народной коллегии, народного депутата Наталии Королевской, заставить власть реагировать - недостаточно. Необходимо заставить власть действовать. «Мой ответ состоит из трех задач, которые мы должны перед собой поставить: самоорганизация, самозащита и агитация, информирование граждан об их правах и свободах», - сообщила Наталия Королевская.

Заседание начинается с гимна Украины.

В президиуме Народной Коллегии: инициаторы Всеукраинской гражданской акции «Вперед», организаторы и активные участники Налогового и Автомобильного Майданов, представители общественных организаций.

Открывает заседание председатель Народной Коллегии, народный депутат Наталия Королевская: «Наша главная цель - создать альтернативу - развития страны, кадровую альтернативу, альтернативу новых идей и правильных решений. За эти два летних месяца нам необходимо подготовиться, научиться отстаивать свою правоту, добиваться нужных и важных для общества, а не власти, целей».

Профсоюзный лидер Вячеслав Рой: «Правительственная пенсионная реформа – преступление против народа».

Зал Дома Учителя вместил более 400 активистов «Вперед».

А в зале велась съемка не только профессиональными, но и любительскими видеокамерами

Инициаторы Акции «ВПЕРЕД» (слева направо – Вячеслав Рой, Наталия Королевская, Андрей Панаэтов) довольны – Третья Народная Коллегия состоялась. По итогам заседания участники Народной коллегии приняли резолюцию, в которой постановили приступить к реализации второго этапа бессрочной Всеукраинской гражданской акции «Вперед», начать разработку второго пакета законодательных инициатив «Народная реформа» - «Борьба с коррупцией и детенизация экономики», выработать общую позицию акции по земельной реформе, изменениям в Трудовом и Жилищном кодексах.

Также «Вперед» планирует провести кампанию по обучению максимального количества людей дела их гражданским правам и способам защиты. Для этого уже создана и действует сеть постов «Народной варты», Комитетов самозащиты для распространения позитивного опыта борьбы с беспределом контролирующих органов.

В ближайших планах – пикетирование Верховной Рады и местных государственных администраций в день голосования во втором чтении законопроекта о пенсионной реформе. С 8 по 14 сентября активисты «Вперед» планируют провести «Народную варту» с приглашением правительственных чиновников и представителей парламентского большинства для отчета о своей деятельности. Также на 22 сентября запланировано проведение расширенной Народной Коллегии акции «Вперед» в виде митинга протеста «Осеннее наступление».