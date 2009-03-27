«Прости - прощай»

27 марта 2009, 15:00

Путин отворачивается от Тимошенко

Юлия Тимошенко больше не желанный гость в России. Пока – временно. Российские руководители перенесли межправительственные консультации, которые должны были состояться 8 апреля. Источник в МИД Украины сообщил «Главреду», что новых дат ее визита в Москву не существует.

ОН ОБИДЕЛСЯ...
Юлия Тимошенко, наверное, и не предполагала, что ее подпись под совместной декларацией Украины с ЕС по модернизации газотранспортной системы приведет к такой истерике в Москве. Иначе кто знает, поддержала бы премьер этот документ или нет. Возможно, Виктор Андреевич сглазил, дав премьеру свою ручку для подписания декларации?
«Путин просто понял, что Юлия Владимировна, которая умело обводила вокруг пальца Ющенко, так же умело обвела и его. Думаю, тут есть колоссальная обида Путина как мужчины, который почувствовал, что его бросили, а также – как спецслужбиста, бывшего кегебешника, который не привык к такому обращению», - объясняет реакцию российского премьера Тарас Чорновил, заместитель председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам.
Юлия Владимировна прилагала титанические усилия к тому, чтобы наладить тесные связи с российским руководством – а особенно, со своим непосредственным коллегой Владимиром Путиным. Она, например, длительное время тянула с оглашением своей позиции относительно войны Грузии с Россией. Она избегала подписания постановлений, которые регулировали бы пребывание Черноморского флота в Крыму. Она не очень любила говорить на тему вступления Украина в НАТО. Расчет был вполне понятен, – чтобы обрести благосклонность пророссийски настроенных избирателей. Другое дело, что дополнительной электоральной поддержки она так и не получила, только – потеряла (особенно в западных регионах). Поэтому, возможно, нынешний конфликт в рейтинговом плане для нее не так уж и невыгоден.
«На востоке Тимошенко поддерживали те избиратели, для которых российский фактор не главный. Те же избиратели, которые склонялись в ее сторону в прошлом году, сейчас отошли в связи с кризисом. Следствием сегодняшней ситуации станет ухудшение отношений Юлии Владимировны с российским руководством. Но я не считаю, что это уменьшит рейтинг Тимошенко», - рассказал «Главреду» Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента».
В самой украино-еэсовской декларации ничего крамольного нет. В ней только зафиксированы призывы к международным финансовым организациям предоставить Киеву кредиты для реконструкции отечественной ГТС. Российская делегация также была приглашена на брюссельскую встречу. Другое дело, что представители РФ демонстративно покинули конференцию. Почему же в Москве так обиделись?
Причин более чем достаточно. Первая – очевидная: выделение средств на модернизацию украинской ГТС автоматически может негативно отразиться на финансировании проектов «Северный» и «Южный поток», строительство которых инициировала Россия. Вторая – главная: россияне считают, что привлечение международных инвестиций в обновление нашей трубы поставит крест на надеждах Москвы создать газотранспортный консорциум. Участие России в нем позволило бы контролировать украинскую ГТС – хотя бы частично. Третья – возможная: в прессе уже появилась слухи, что якобы Юлия Тимошенко дала определенные обещания Владимиру Путину, которые были нарушены подписанием брюссельской декларации. Это якобы его больше всего и взбесило...
«Вполне возможно, что ваша премьер что-то обещала своему российскому коллеге. Например – поспособствовать в создании консорциума. Россия, в свою очередь, наверное, обещала помочь Украине с предоставлением кредита. Как должно было российское руководство реагировать в такой ситуации?» - говорит о своих предположениях «Главреду» Николай Петров, эксперт московского Центра Карнеги.
Юлия Тимошенко, вероятно, это понимала, но вряд ли рассчитывала, что россияне так остро отреагируют. Вполне возможно, что премьер намеревалась все объяснить на встрече с Владимиром Путиным. Не вышло...
«ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ»
Юлии Тимошенко очень трудно давалось выстраивание отношений с Россией. Кажется, совсем недавно прошли времена, когда она уже была нежеланным гостем в Москве. После Оранжевой революции ей так и не удалось посетить Россию. Одни говорят – не успела. Она всего семь месяцев занимала пост главы правительства. А злые языки отмечали – она не могла приехать в соседнюю страну, поскольку ее сразу бы арестовали стражи порядка соседнего государства.
Тимошенко намеревалась посетить Россию 15-16 апреля 2005 года. Однако в канун визита генпрокурор РФ Владимир Устинов заявил, что санкция на ее арест остается в силе. Юлии Владимировне ничего не оставалось, как никуда не отправиться, сославшись на смешную отговорку – «в связи с весеннее-полевыми работами».
8 сентября 2005 года Президент Ющенко отправил ее в отставку. И о чудо (!) – 26 сентября Главная военная прокуратура РФ отменила санкцию на арест экс-премьера Украины. Тогда же неожиданно для многих был прекращен ее международный розыск. Самое интересное – в тот день Юлия Владимировна побывала в Москве. Официально – общалась со следователем. Неофициально – у нее якобы состоялась встреча с Владимиром Путиным (правда, пресс-секретарь президента РФ это отрицал).
Было ли все это случайностью? Договаривалась ли о чем-то Юлия Владимировна с российским руководством? На эти вопросы не было четких ответов тогда, вряд ли мы узнаем что-то и теперь. Россиянам тогда было выгодно, чтобы Тимошенко стала легитимным участником украинской политической сцены. После отмены санкции на арест Тимошенко избавилась от криминального шлейфа и превратилась в справедливого борца с «режимом» Ющенко. Российскому руководству на то время могло хватить и этого: борьба между «оранжевыми» лидерами снижала их рейтинги, ослабляла позиции Украины на международной арене.
О каких-то обязательствах Тимошенко перед российским руководством вряд ли можно было говорить. Иначе чем объяснить появление стопроцентно антироссийской статьи Юлии Тимошенко в американском журнале Foreign Affairs (публикация под названием «Сдерживание России» вышла в апреле 2007 года)? МИД России вынужден был даже на нее отреагировать, назвав статью «антироссийским манифестом» и попыткой вернуть мир в атмосферу холодной войны.
ВРАГ МОЕГО ВРАГА – МОЙ ДРУГ
Почему же тогда российское руководство так благосклонно относилось к Юлии Владимировне? Причина простая – российскому руководству важно сотрудничать хотя бы с кем-то из украинских руководителей. Президент Виктор Ющенко в этом случае совершенно россиянам не подходит. Говорят, российский премьер ему ни за что не может простить антинатовские убеждения, а также поддержку Грузии в прошлогодней войне.
«Я не считаю, что Россия однозначно ставила на Тимошенко как на будущего президента. Российское руководство заинтересовано в сотрудничестве со всеми украинскими лидерами. С Ющенко это невозможно, поскольку у него антироссийская позиция. Тимошенко в этом плане более рассудительна», - считает политолог Николай Петров из Москвы.
Кремль, наверное, уже научен горьким опытом 2004 года, когда поставил на одного Виктора Януковича и в результате – проиграл. Поэтому теперь Россия на том или ином уровне поддерживает отношения со всеми украинскими лидерами социологических опросов – и Виктором Януковичем, и Юлией Тимошенко, и Арсением Яценюком, и Владимиром Литвином.
Большее внимание к Юлии Владимировны связано, во-первых, с ее премьерским статусом – она человек, который непосредственно может влиять на принятие решений в стране. А во-вторых, ее курс на противостояние с Президентом довольно выгоден россиянам. Россия фактически действует по принципу: враг моего врага – мой друг.
«Я время от времени общаюсь с некоторыми российскими политиками и могу сказать: на Тимошенко как на будущего президента ставок в Москве никто не делал. Это выдумки, исходящие от Секретариата Президента. Россия делала ставку не на кого-то конкретно, а на общее ослабление с помощью конфликта. И я думаю, многие конфликты, возникавшие между Ющенко и Тимошенко, достаточно умело и искусственно подогревались внешними источниками, в том числе и российскими – вбрасыванием каких-то фактов, подсовыванием не совсем достоверной или неполной информации, чтобы вызвать зависть, ревность, подозрения», - говорит Тарас Чорновил, который, очевидно, хорошо разбирается в методах работы россиян, учитывая давнюю близость Партии регионов, членом которой он раньше был, с Кремлем.
Он, в частности, уверен, что Россия заинтересована в «максимально длительном и максимально сильном» политическом кризисе в Украине. «Никакой президент, который придет в Украине после очень жестких конфликтов, не будет легитимным, потому что в конфликтной среде даже однозначно честно проведенные выборы будут подвергаться сомнению», - резюмирует народный депутат.
Если все это отвечает действительности, то можно только представить, как вспылили в Москве, наблюдая за перемирием Ющенко и Тимошенко - за джентльменскими манерами Виктора Андреевича с подаванием ручки, за подзабытыми кокетливыми улыбками Юлии Владимировны.
ПРЕМЬЕР НА КРЮЧКЕ
Что же Тимошенко делать дальше? Очевидно, ничего – просто ожидать. В конце концов, это не она перенесла консультации. «Думаю, через неделю-другую столь эмоциональная реакция россиян уляжется и визит Юлии Владимировны в Россию состоится. Межправительственные консультации на уровне экспертов, возможно, состоятся 8 апреля. Но, насколько мне известно, визит Тимошенко в Москву отложен на неопределенное время», - отметил «Главреду» Александр Гудыма, советник премьера по энергетическим вопросам.
В этот раз Юлии Владимировне будет чрезвычайно сложно найти понимание с российским коллегой. Особенно если речь идет о личной обиде. Требования россиян могут стать достаточно серьезными. Россияне сейчас ставят ребром вопрос о создании консорциума. Глава украинского правительства в таком случае окажется в безвыходной ситуации.
«Ни один серьезный украинский политик не может позволить себе торговать тем, что является национальным достоянием энергетической безопасности Украины, особенно после январских событий», - так считает премьерский советник Гудыма. Скорее всего, премьеру придется отказаться от теплых встреч с Владимиром Путиным. Если она, конечно, не обратится за помощью к тем деятелям кулуарной украинской политики, с которыми она контактировала, в частности, во время урегулирования газовой войны.
Хотя в настоящий момент для Тимошенко куда важнее демонстрировать свою верность мирным отношениям с Ющенко – по крайней мере, для получения транша МВФ. Важно также, чтобы украинское руководство не тормозило с выполнением брюссельских договоренностей.
Отечественные дипломаты в неформальных беседах с «Главредом» признают, что Россия уже начала активно работать с правительствами стран Европейского Союза с целью пересмотра совместной декларации по ГТС. И предложение по созданию консорциума может поступить через несколько месяцев не от России, а, скажем, - от Германии. Стране Евросоюза, которая выйдет с подобным предложением, будет довольно сложно отказать...
...Между тем «Главред» нашел в своих архивах официальное сообщение российской Генпрокуратуры от 26 сентября 2005 года: «В настоящее время достигнута договоренность о том, что Юлия Тимошенко и в дальнейшем будет добровольно являться в главную военную прокуратуру для проведения следственных действий». Есть ли гарантии, что российское руководство не начнет шантажировать украинского премьера?

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