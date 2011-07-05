Чиє діло праве?

Рішення російського олігарха Михаїла Прохорова очолити Партію «Правое Дело» та вести її на президентські та парламентські вибори вже наробило шуму в політичному житті Росії. Зараз усі обговорюють, чи стане мільярдер реальною опозицією влади, чи він буде виступати за невелику перебудову державної системи в Росії.



Більшість експертів схильні думати, що голова комерційної групи ОНЕКСІМ, який в червні очолив помірковано-опозиційну партію, виражає все ж таки позиції Кремля. На думку головного політичного оглядача Центру «Перспектива» Петра Шуваліна, Прохоров погодився піти в політику і створити блок поміркованої опозиції під вибори, аби забезпечити владі перемогу. «За 2010 рік статки Прохорова оцінювалися в $18 млрд., і до цього часу він не мав конфліктів з владою, тому ставати опозиціонером йому не потрібно. Краще отримати нові дивіденди від політичних ігор», - заявив експерт «Главреду».

Крім того, олігарх уже зустрівся з президентом Дмитром Медведєвим та обговорив свою програму дій. За його словами, владі треба провести певні реформи, проте зовсім змінювати лад не потрібно. Бо система функціонує нормально. Треба лише послабити тиск федерального центру на регіони та повернутися до виборів місцевих посадовців. Крім того, Прохоров вже кілька разів спростовував те, що його партія знаходиться в опозиції до влади. За його словами, він хоче стати другим на парламентських виборах і отримати багато місць в Державній Думі, проте не бажає іти проти президента чи голови уряду.





Така позиція і заяви спікера Думи Бориса Гризлова про те, що ця партія має шанси отримати кілька депутатських мандатів, наводить на думку, що російська влада вирішила створити собі ліберальну і керовану опозицію, яка буде забирати голоси в справжніх противників влади. Крім того, минулого місяця Кремль вирішив перестрахуватися - прохідний бар’єр на парламентських виборах було піднято, а союзу опозиційних партій відмовили в реєстрації. Для влади більш приємно, аби в опозиції була партія на чолі з олігархом, якого в принципі можна контролювати, а не з політичними діячами, які кожного 31 числа проводять акції протесту на головних площах Росії, не дивлячись на постійні заборони та арешти.

Володар кілець



До 2007 року про великого олігарха Прохорова широкий загал знав досить небагато. За версією відомого журналу Forbes серед російських бізнесменів він за 2010 рік посідав третє місце за статками. Його основним активом була компанія «Полюс Золото». На 2008 рік ця корпорація зосередила в себе добування 20% російського золота і видавала на рік приблизно 1 млн. 227 тисяч унцій дорогоцінного металу. З цих об’ємів можна було виготовити приблизно 30 млн. обручок. Тому, за даними Chicago Mercantile Exchange, Прохоров забезпечував ледь на 25% усіх подружніх пар їхніми обручками. А ціни на дорогоцінні метали з 2008 року почали активно зростати поки не досягли свого піку на показнику в $1550 за унцію. За словами провідних економістів МВФ, попит на золото зумовлений економічною кризою і потребою тримати гроші в стабільних активах, тому інвестори почали вкладати свої статки не в акції чи пайові фонди, а купувати дорогоцінні метали зливками. Компанії Прохорова отримали зростання на $356 млн. за кілька років.

Сам підприємець, також є міноритарним акціонером об’єднаної компанії «Російський алюміній», якою володіє Олег Дерипаска. Крім того, Прохорову належить також медіагрупа «РБК» та виробництво гібридних автомобілів для міста, яке в останні роки підтримується урядом Росії.





Таким є приблизний портрет стандартного російського олігарха, який зробив свої статки, як і багато хто, на добуванні та реалізації природних багатств цієї країни. Широкому загалу він був більше відомий за арештом в курортному містечку Куршавель у Франції. Тоді, в 2007 році, його звинуватили в сутенерстві, проте звинувачення зняли, а потім йому навіть вручили орден Почесного Легіону за сприяння процесу зближення Москви та Парижу. Після цього інциденту він зник з широкого загалу і зараз знову повернувся у велику політику.



Ще навесні 2011 року він не збирався очолювати «Правое дело», хоча йому пропонували це зробити. Але за кілька місяців його рішення змінилося, сам він пояснив це наполяганням з боку його родини. Проте експерти вважають, що влада домовилася в олігархом. «Після виборів Прохоров, якщо він виконає свою роль, можливо, отримає нові послаблення, чи дозволи на розробку нових природних монополій», - вважає експерт Московської школи політичного аналізу Андрій Матвєєв. На думку аналітика, Прохоров може посилити свої позиції в золотому бізнесі чи добуванні інших металів, якщо відтягне в опозиції голоси. Тим більше, що олігарх може сподобатися сучасній молоді, він досягнув успіху, займається спортом та більше скидається на героя нового часу, ніж великий чиновник, який усе життя пропрацював в урядовому апараті.

Програма дій



Перед з’їздом партії «Правое Дело», де його обрали лідером політичної сили, Прохоров досить розпливчасто окреслював свою політичну програму. Проте на з’їзді представив її упевнено. Складається враження, що вона була підготована заздалегідь іншими людьми.



В основі нової стратегії лежить поміркована децентралізація Росії. За словами олігарха, влада створила вертикаль, яка пригнічує розвиток регіонів. Потрібно скасувати посади політичних представників центру на місцях, заново обирати губернаторів і мерів великих міст, особливо Петербурга та Москви. І відновити мажоритарні округи на виборах до парламенту.





Кремль, в особі президента Медведєва, в принципі погодився, що ці пропозиції є доречними. Проте голова держави заявив, що поки система влади до кінця не стабілізувалася і послаблювати її не варто, треба зачекати. Хоча ініціативи партії оцінив досить високо. Схоже, влада задоволена тим, як діє олігарх, адже він привертає до себе виборців з регіонів, які налаштовані досить ліберально і могли б підтримати справжню опозицію. За роки економічної кризи рівень життя в російській глибинці знизився, за даними Світового банку, на 10-15% і тому місцеві жителі не так задоволені Кремлем, як раніше. Прохоров стане гарною альтернативою, адже він не закликає до зламу політичного режиму, який виглядає непорушно.

«Косметичні реформи можуть більше припасти до душі росіянам і вони забезпечать «Правому Делу» проходження в Думу. На мою думку, це буде до 10 місць. Хоча Прохоров прагне посісти друге місце за мандатами», - вважає Петро Шувалін. На його думку, партія влади не дасть шансу навіть керованій опозиції вирости в реального конкурента. Крім того, цю партію можна буде використати у ролі ворога, якщо буде потрібно.

Нерушимий тандем



Інші опозиційні сили, які нещодавно об’єдналися в Партію народної свободи (ПАРНАС), говорять лише про те, що влада намагається не допустити їх до виборів в парламент. Адже міністерство юстиції Росії нещодавно відмовило цій політичній силі в реєстрації. Чиновники знайшли неточності та помилки в списках учасників партії і тому не захотіли приймати документів.



З іншого боку тепер політичні діячі можуть казати, що вибори в Думу будуть нелегітимними, адже опозицію відрізали від них. І не наражатися на небезпеку побачити, наскільки їх справді підтримають виборці. Адже опозиція не користується великою популярністю в Росії, до того ж усі розуміли, що влада не допустить в парламент жодного політика, якого не зможе ефективно контролювати.



Розмови про те, що вірогідний конфлікт між Дмітрієм Медведєвим та Володимиром Путіним за місце президента може послабити владну вертикаль, також не дуже правдоподібні. На думку більшості дослідників, якщо протистояння відбудеться, воно буде прихованим. Влада все одно збирається висунути єдину партію та єдиного кандидата.



А підготовка контрольованої опозиції говорить про, те що політичні лідери готуються до боротьби за абсолютну більшість в парламенті. І тепер вважають ліберально налаштованих виборців досить вагомою силою, якщо виділили на це навіть олігарха Прохорова та його партію.

фото: pravoedelo.ru , kremlin.ru , premier.gov.ru , buro247.ru