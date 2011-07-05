У Раді – гаряча пора. І під Радою - теж

В останній тиждень перед канікулами парламентарі вирішили ударно попрацювати. Головне для пропрезидентської більшості – пенсійна реформа. Заради неї депутати навіть готові заночувати у Верховній Раді. «Я не виключаю, що ми будемо працювати у четвер допізна і вночі для того, щоб якщо не повністю, то хоча б по максимуму, розглянути всі зауваження, які подані до даного законопроекту», - сказав лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов. А якщо знадобиться, додав, то і – в п’ятницю, і в суботу… Одним словом – до «переможного кінця».



Але не всіх тішить таке парламентське завзяття. Пенсійна реформа не викликає позитивних емоцій у звичайних громадян, що вони й вирішили продемонструвати, зібравшись сьогодні вранці під стінами ВР, незважаючи на дощ. Як правило це були представники профспілок з різних галузей. Драйву мовчазній акції протесту додали три представниці руху Femen. Ті уже не церемонились із визначеннями. Дiвчата у вiночках на головах i топлес пробiгли бiля центрального входу будiвлi парламенту з викриками: «Геть бичачу реформу!». У руках вони тримали червонi плакати з написами – «Рада - бичаче стiйло». Їх традиційно затримала міліція.





Однак найцікавіше не це. Усі обговорюють одну інтригу – як це так трапилось, що одна із ключових реформ прийматиметься парламентом без прем’єр-міністра. Нагадаємо, що Микола Азаров з 23 червня перебуває у відпустці (чутки про те, чому Микола Янович вирішив відпочити ще до завершення політичного сезону, ходили різні; проте Президент їх притяв, мовляв, звільняти не буду). Бютівець Сергій Терьохін навіть написав про це у своєму блозі на «Українській правді»: «Азаров в отпуске. Сегодня был замечен в Монако. Поэтому, правительством руководит старший Клюев. Клюев явно недолюбливает Азарова, а кто же его любит?».



Та найцікавіше попереду. Миколо Яновичу, ви ще встигнете до четверга повернутися.

