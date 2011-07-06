Чи можливі жорсткі реформи без шокової терапії?

Матеріал є стислим викладенням тез аналітичного дослідження Агентства моделювання ситуації «Реформи в Україні: аналіз діяльності Уряду М.Азарова», презентованого в агентстві УНІАН, 06.07.11

Мало хто з експертів, очікували, що команда Януковича реально вдасться до жорстких економічних реформ. Всі розуміли, що головне завдання його команди – консолідація усіх доступних важелів влади. У той же час, персональні особливості формування уряду та завдання, які поставив перед ним публічно Президент, свідчили про схильність Януковича до реформ.



На думку експертів, будь-який реформаторський уряд – це уряд самогубць, які мають використати стартові можливості суспільної довіри для одночасної і послідовної реалізації пакету непопулярних реформ. Проте в Україні цей процес виявився неочікуваним. Більше ніж півтора року уряд Азарова, якого різноманітні експерти вже не один десяток разів заочно відправляли у відставку, намагається стабілізувати економічну ситуацію та водночас поступово провадити економічні та соціальні реформи.



З перших кроків Президента Януковича можна було зрозуміти, що його команда не схильна до компромісів із політичними опонентами чи навіть союзниками. Одночасне призначення прем’єр-міністра та віце-прем’єр-міністрів давало суспільству відвертий сигнал щодо подальшої стратегії та тактики діяльності уряду. Було зрозуміло, що цей уряд, який не має ознак коаліційності, проте має ознаки квотності, отримує досить пристойний кредит довіри Президента.



Наявність в уряді таких яскравих лідерів груп впливу як Андрій Клюєв, Борис Колєсніков, Юрій Бойко свідчить про складення певного компромісу в оточенні Президента, який виявився ефективним протягом щонайменше 1,5 року.



Єдиним неочікуваним рішенням для експертного середовища була інкорпорація до уряду Сергія Тігіпка, який спочатку у статусі віце-прем’єра мав відповідати за усі реформи, а згодом у статусі міністра соціальної політики – координувати проходження пенсійної реформи. Але й досі група Тігіпка в уряді виглядає сторонньою. Ступінь його впливовості та ефективності важко оцінити. Проте одразу було очевидно, що саме він збиратиме на себе негатив від непопулярних дій уряду з реформування. І схоже, що особисто Сергій Леонідович виявився готовим до цього.



Перші декілька місяців у експертів виникали питання щодо наявності й остаточної визначеності єдиного центру прийняття рішень. Більшість експертів вважали, що справжнім ідеологічним центром розробки реформ стане Адміністрація Президента, тоді як уряду буде відведена роль виконавця, втілювача готових формул. Укріпленню цієї думки також сприяло і досить дивне розмежування функцій та слабко узгоджувана публічна активність деяких віце-прем’єрів та міністрів.

Зокрема, не зовсім було зрозуміло, хто насправді став генератором та справжнім автором першого реформаторського законопроекту – Податкового кодексу. Проте згодом, особливо після рішення Конституційного суду та початку адміністративної реформи, стало остаточно зрозуміло, що центр вироблення та прийняття рішень все ж таки знаходиться не на Банковій, а на Грушевського. Спроби контролювати та спрямовувати роботу Уряду з АП виявилися неефективними. Адже всім було зрозуміло, що тягар реформ не матиме найближчим часом стимулюючого значення для рейтингу Президента та влади в цілому. Саме тому АП дистанціювалася від поточної координації роботи Уряду, відводячи Президенту Януковичу роль ідеолога реформ, а не їх реалізатора.



Очевидно, саме ці робочі моменти, т.зв. «притирка» між інститутами влади, і стали основною причиною затримки початку реформ. Хоча певна ідеологічна неузгодженість між творчими колективами різних міністерств і відомств існує і сьогодні. Найяскравішими доказами цього є неузгодженості між Податковим та Митним кодексом, існування декількох робочих груп із їх написання, а також відверте «заговорювання» на початковій стадії пенсійної реформи.

Податкова реформа



На початок 2010 р. Україна посідала одне із останніх місць практично в усіх рейтингах за ступенем сприятливості податкової системи для ведення бізнесу. Вітчизняна податкова система визначалася як нестабільна та надмірно складна, що стримувало розвиток підприємництва і загалом заморожувало економічні процеси в державі.



У процесі проведення податкової реформи в Україні необхідно було зробити акцент на уніфікації методів визначення за всіма податками/зборами та на уніфікації вимог до ведення обліку нарахування податків/зборів. Також зосередитись на спрощенні правової бази оподаткування, на забезпеченні зрозумілості й однозначності трактування положень основних законодавчих актів з оподаткування. Всі ці зміни мали бути узгоджені в єдиному уніфікованому документі – Податковому кодексі.



Завдання набагато ускладнювалось високим ступенем корупції та нестабільністю політичної системи, а також негативними наслідками світової економічної кризи. Тому не дивно, що податкова реформа постала номером один у пріоритетах нової влади.



Ухвалення Податкового кодексу, на думку влади, мало розпочати процес масштабного реформування в Україні.



Масові мітинги і протести проти ухваленого парламентом Податкового кодексу, що зумовили ветування Кодексу, розпочалися 16 листопада 2010 року і вже за тиждень набули масового характеру.



При цьому переважну більшість мітингувальників становили представники малого бізнесу, які виступали проти ліквідації спрощеної системи оподаткування і в цілому достатньо критично сприйняли реформи нової влади.



Протести відбувалися в найбільших містах України, найбільш масові мітинги проводились на Майдані Незалежності в Києві. Незважаючи на прагнення окремих політичних сил, переважно опозиційного спрямування, долучитися до акцій протесту, акції так і не набули партійного забарвлення.



Повної перемоги мітингувальники так і не отримали. Щоправда, спрощена система оподаткування в черговій редакції Кодексу була збережена, але сам кодекс було ветовано лише частково. Податковий майдан став першим масовим антиподатковим процесом в незалежній Україні. І першим суттєвим протестом проти дій нової влади.



Проте Податковий майдан став і першою перемогою нової влади. Адже після переговорів за участю Президента та Прем‘єра з представниками підприємців вдалося досягти бажаного компромісу. При цьому жодна інша реформа влади, незважаючи на критику опонентів, не зустріла яких-небудь суттєвих масових протестів.



Закінчились протести 3 грудня, на наступний день після повторного прийняття Податкового кодексу парламентом з урахуванням побажань Президента.



3 грудня Кодекс підписує глава держави, а вже 4 грудня текст Податкового кодексу офіційно оприлюднюється в газеті «Голос України».

Податковий кодекс України отримав реєстраційний № 2755-VІ від 2 грудня 2010 року. Набрав чинності Кодекс з 1 січня 2011, однак деякі статті наберуть чинності аж до 1 січня 2015 року.



Податковий кодекс – це перший реформаторський документ, з яким уряд ризикнув вийти на обговорення. На стадії його актуалізації, створення та обговорення у експертів виникало чимало версій щодо істинного креативного центру. Зокрема, існувала думка, що головним центром щодо напрацювання Податкового кодексу була робоча група під Керівництвом віце-прем’єр-міністра Бориса Колєснікова. Хоча головним спікером по цій проблематиці, виступив Сергій Тигіпко. Разом з тим, у тісній співпраці з Тігіпко, публічно виступав керівник тоді ще Держкомпідприємництва Михайло Бродський. У той же час, більшість експертів були переконані, що позиції Бродського в Уряді підкріпленні впливом першого віце-прем’єра Андрія Клюєва, який безпосередньо перед Азаровим відповідав за Податковий кодекс. Таким чином, в уявленні експертного середовища існувало три основних центри створення Податкового кодексу: центр Колєснікова, група Тигіпко, центр Клюєва-Бродського.



Сьогодні експерти сходяться на думці, що перший, озвучений Тігіпком, варіант Податкового Кодексу, який був поданий та миттєво відкликаний Урядом з розгляду парламенту, став результатом роботи творчого колективу на чолі із Колєсніковим. Проте серйозні претензії, які почали лунати на адресу цього документа, очевидно, переформатували роботу над податковою реформою. Цей напрямок було доручено доопрацювати групі Тигіпка та експертам Клюєва-Бродського. Після цього робота пішла більш продуктивно, із спробою узгодження із позиціями експертного середовища та громадських організацій.



Також слід відзначити, що на початковій стадії свій контроль за податковою реформою намагалась здійснювати АП. Зокрема, координатором цього напрямку в АП була Ірина Акімова. Саме вона була одним із найбільш ефективних спікерів від влади на різного роду ток-шоу, а також демонструвала готовність до діалогу із представниками малого та середнього бізнесу, які миттєво відреагували на ініціативу щодо податкової реформи.

У той же час слід розуміти, що у пакеті реформаторських ініціатив Податкову реформу слід розглядати як передумову для Митної реформи. Зокрема, головне завдання податкового та Митного кодексу – лібералізації економіки, спрощення дозвільних процедур, а головне – стимулювання економіки. Саме тому, займаючись Податкової реформою, група Тігіпка намагалася запропонувати своє бачення і щодо Митного кодексу.

Реформа митного законодавства



Головним спікером групи Тигіпка по реформуванню митного законодавства та створення Митного кодексу стала його заступник по партії «Сильна Україна» Олександра Кужель. Слід відзначити, що саме по партійній лінії відбувалася комунікація групи Тігіпка по згаданій проблематиці. При цьому тональність позиціонування цієї групи була надзвичайно гострою та критичною на адресу носіїв влади. Проте критика зосередилась здебільшого на конкретних персоналіях – керівнику Митної служби Калетнику та керівництві низки регіональних митниць (основний удар по Одеській митниці). При цьому у запалі виступів Кужель, яка свого часу була керівником Держкомпідприємництва при Тимошенко, засуджувала арешт Макаренка (керівника Митної служби уряду Тимошенко) та звинувачувала Президента Януковича у «кришуванні» тіньових схем на митниці.



Головним об’єктом критики як Кужель, так і самого Тігіпка став Голова Митної служби, комуніст Ігор Калетник. У відповідь на вимогу звільнення Калетника, комуністи висунули зустрічну вимогу відставки самого Тігіпка. У якості мотивації використовувалася теза щодо неадекватної пенсійної реформи.



Проте згодом агресивна тональність виступів Кужель почала змінюватися конструктивними пропозиціями. У результаті робоча група на чолі із Олегом Шейком, радником Тігіпко, створює свій варіант Митного кодексу та реєструє його як альтернативний, використовуючи право законодавчої ініціативи народних депутатів – Олега Шевчука (БЮТ), Ярослава Сухого (ПР), Василя Чуднова (ПР). Цей законопроект був орієнтований на максимальне спрощення процедури розмитнення товару та мінімізації ролі митної служби. У той же час, фахівці стверджували, що незважаючи на очевидні ліберальні переваги, документ був відірваний від реалій нинішніх умов роботи митниці. Основним у цій проблематиці був законопроект Євгена Царькова, Олега Царьова, які були ініційовані групою Калетника. Боротьба між двома групами впливу почала виходити за межі уряду та привертати увагу громадськості. У результаті політичного компромісу була створена спільна робоча група під керівництвом голови профільного комітету Віталія Хомутинніка, яка і вийшла із спільним документом, що згодом і був проголосований 17 травня у першому читанні.



У той же час, слід відзначити, що протистояння на рівні Тігіпко-Калєтнік не завершилося. Непрямим доказом цього є теорія про злиття функцій Податкової та Митної служби, яка обговорюється сьогодні у кабінетах на Грушевського.

Пенсійна реформа



Цей напрямок роботи вочевидь є найбільш проблемним для нинішньої влади. Реалізація пенсійної реформи стане справжнім випробуванням як для уряду Миколи Азарова, так і для владної вертикалі Віктора Януковича.



Ситуація із дефіцитом пенсійного фонду справді є загрозливою. На сьогоднішній день загальний бюджет Пенсійного фонду складає трохи менше 200 млрд. грн.. При цьому прогнозований дефіцит ПФ в 2011 році становитиме 34 млрд., які держава покриває трансфертами із бюджету. При цьому також слід пам’ятати про спецпенсії для окремих категорій населення, які виплачуються не з бюджету ПФ, а безпосередньо з державного бюджету (це ще близько 15 млрд. грн.).



Також вкрай загрозливою є пропорція між тими, хто наповнює ПФ та інші соціальні фонди (працюючі, застраховані особи) та пенсіонерами, які витрачають кошти ПФ. На сьогоднішній день в Україні на 14 млн. працюючих приходиться 14,5 млн. пенсіонерів. За такої пропорції солідарна система ПФ ніколи не буде працювати коректно. Це означає, що з кожним роком держава змушена буде збільшувати витрати державного бюджету на покриття дефіциту бюджету ПФ.



Такі загрозливі цифри та пропорції були відомі як уряду Тимошенко, так і уряду Азарова з перших днів існування. Натомість, у передвиборчій гонитві Тимошенко вдавалася до популістського підвищення пенсій, а команда Януковича ініціювала прийняття відверто популістського законопроекту щодо піднятті мінімального прожиткового мінімуму. Все це в результаті призвело до переобтяження бюджету ПФ. Проте природа нинішньої пенсійної кризи знаходиться у площині демографії та економіки. Вона не є виключно соціальною проблемою. На сьогоднішній день, за висновками експертів, близько 45% заробітної платні в Україні виплачується «у конвертах», з яких не відбувається нарахувань у Пенсійний та інші соціальні фонди. Також, на думку експертів від 2 до 3,5 млн. українців працюють за кордоном, виплачуючи податки та відрахування до ПФ не в Україні. Натомість, претендуючи на пенсійне забезпечення саме в нашій державі. Вирішення глобальної демографічної проблеми (вирівняння пропорції смертності-народжуваності), виведення економіки з тіні – це заходи, які не матимуть короткострокових наслідків. Будь-яка концепція легалізації економіки не передбачає швидких результатів, не кажучи вже про позитивні демографічні показники.



Саме тому, уряд пішов прогнозованим шляхом найменшого спротиву, який одночасно є популярним і в Європі – вирішив підвищити вік виходу на пенсію.



Реформа солідарної системи, запровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення декларувалося української владою давно. Проте напередодні виборів до цієї проблеми не хотіли звертатися ані Президент Ющенко, ані прем’єр-міністр Тимошенко.



Вперше, тезу про необхідність підняття пенсійного віку озвучив новопризначений у 2010 році міністр праці та соціальної політики Василь Надрага. Поява цього діяча в міністерському кріслі була відверто неочікуваною. Після перемоги Януковича на виборах, більшість експертів із соціальної проблематики були переконані у поверненні в це крісло надзвичайно сильного та досвідченого апаратника Михайла Папієва. Проте, внаслідок дивної позиції профспілок на чолі із Василем Харою та інтриг в оточенні Володимира Литвина і Сергія Льовочкіна, міністром праці та соціальної політики стає виходець з Луганщини, один із не найвищих функціонерів Федерації роботодавців України (яку тоді ще очолював Юрій Бойко, а згодом очолив Дмитро Фірташ) – Василь Надрага.



Позиції Надраги були з першого дня досить слабкими – експерти вказували на проблеми комунікації всередині міністерства, на відсутність необхідного досвіду самого міністра тощо. А вже після першої ж згадки про можливість підняття пенсійного віку, Надрага отримав публічну критику з боку керівника уряду Азарова. Це означало, що усередині команди не було єдиної думки щодо пенсійної реформи: по-перше, були помітні коливання щодо необхідності реалізації такої непопулярної реформи взагалі; по-друге, не було розуміння сутності пенсійної реформи.



Головним каталізатором прискорення пенсійної реформи, вочевидь, стала позиція МВФ, переговори з яким розпочинав Сергій Тигіпко ще в статусі координатора всіх економічних реформ. Після ж адміністративної реформи, коли Тигіпко очолив міністерство соціальної політики, позиція уряду щодо пенсійної реформи стала більш послідовною та радикальною. У той же час, у поданому документі експерти відзначали цілу низку неузгодженостей, що вказувало на серйозні прогалини в концепції реформування пенсійної системи. Проте формат парламентської більшості дозволяв владі розраховувати на потрібну кількість голосів, навіть за умови принципового не голосування фракції КПУ.

Висновки:



1. Консолідація влади та як наслідок - створення ефективної парламентської більшості (навіть з урахування «особливої» думки комуністів) є основною передумовою для ефективності реалізації реформ. Саме це стало сигналом для уряду щодо визначення курсу реформування.



2. Відсутність на початковій стадії актуалізації реформ єдиного центру прийняття рішень стало основною причиною виникнення активного суспільного спротиву реформ. Сьогодні, вочевидь, такий центр формалізовано довкола Прем’єр-міністра та першого війце-прем’єр-міністра і всі протиріччя із АП зняті.



3. Головною проблемою для влади в осінній період буде подолання двох принципових питань – корупції та легалізації економіки (як наслідок зарплати). Саме ці два фактори є основними стримуючими на шляху до реалізації усіх реформ, і насамперед пенсійної.



4. Неврахування необхідності іміджевого супроводу реформ, налагодження широкого діалогу з громадянським суспільством щодо суті, змісту та цілей реформ, практично відсутня мас-медійна роз’яснювальна кампанія є одним із суттєвих прорахунків уряду і влади в цілому. Значна частина громадян України не сприймають запропонованого курсу реформ, що не може не відобразитись на наслідках реформування.



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