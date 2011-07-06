Суд над Тимошенко. Ще один день позаду (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Для Юлії Володимирівни особисто сьогоднішнє засідання закінчилося тим, що суддя Печерського райсуду Києва Родіон Кірєєв видалив її із зали суду. Він мотивував це тим, що Тимошенко порушує порядок.



Для депутата від БЮТ Михайла Косіва це засідання закінчилося дещо трагічніше – його забрала із зали суду «швидка». «Михайла Косіва забрала швидка допомога у важкому стані після знущань над ним судді і вівчарок «Грифона», - написала Тимошенко у своєму Твіттері.



Зрештою суд оголосив перерву у засіданні у справі проти Юлії Тимошенко до 10:00 четверга.