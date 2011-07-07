Справа Тимошенко: Мітинги на Хрещатику. Снайпери на дахах. (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Люди почали збиратися під Печерським судом ще о дев’ятій ранку. Представники БЮТ та «Фронту змін» прийшли засвідчити свою підтримку Юлії Тимошенко.



Їх намагався «заглушити» інший мітинг – організований регіоналом Олегом Калашніковим. З динаміків лунала його гучна промова, а з натовпу викрики – «Юлю – на нари!».



У саме приміщення суду потрапили не всі журналісти. А на дахах сусідніх будинків, як повідомляли окремі ЗМІ, були помічені снайпери.



Ті, хто прийшли підтримати Тимошенко, згодом рушили до Верховної Ради, де депутати якраз приступали до пенсійної реформи. Колону очолили Наталя Королевська та Олександр Турчинов. Протестуючі вважають цю пенсійну реформу «антинародною».

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