В ожидании пенсионной реформы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

«Я считаю, что лучшим подарком для него будет принятие пенсионной реформы. Надеюсь, что он оценит такой подарок, который так долго все ждали», - заявил депутат от ПР Ярослав Сухой.Но даже верному президентскому большинству такое задание не под силу решить за один день. Ведь рассмотреть 1096 поправок к законопроекту с длинным названием «Про заходи законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (N7455) за полдня (а ВР приступила к этому вопросу только во второй половине дня) нереально. По состоянию на 18:40 Верховна Рада рассмотрела только 150 поправок.

Очевидно, депутатам таки придется заночевать в парламенте. Да и на завтра, скорее всего, работы хватит, если большинство хочет успеть с подарком.



Примечательно, что профильный комитет не поддержал принятие Пенсионной реформы. Но ведь профильный комитет большинству – не указ?

В отличие от депутатов, протестующие как «против», так и «за» принятие данной Пенсионной реформы под стенами парламента ночевать не собираются. Под вечер они разошлись по домам.

Но судя по веселому настроению, которое царит в сессионном зале, депутаты не сильно беспокоятся о том, какой будет эта Пенсионная реформа. Еще бы, ведь в этом созыве немало долларовых миллионеров, да и просто небедных людей. Вряд ли пенсии будут играть в их жизни решающую роль, когда они выйдут, так сказать, на «заслуженный» отдых.