Що об’єднає українську опозицію?

Голова Верховної Ради Володимр Литвин нещодавно заявив про те, що, на його думку, українська опозиція намагатиметься об’єднатися перед парламентськими виборами. За його словами, об’єднання опозиційних сил можливе навколо Юлії Тимошенко та її політичної сили. «Думаю, що подібні переговори вже ведуться в країні. Думаю, що будуть різноманітні зовнішні стимули для того, щоб була організована і дієва опозиція», – зазначив Литвин.

Крім того, «Наша Україна» ініціювала зустріч опозиційних партій 12 липня для обговорення шляхів співпраці та підготовки до парламентських виборів у 2012 році. Проте не всі опозиційні партії підтримали цю ідею. Зокрема, Європейська партія, яку очолює Микола Катеринчук, відмовилася від запрошення «Нашої України». «Ми не вважаємо «Нашу Україну» опозиційною до нинішньої влади партією, відповідно не може йтися і про переговори щодо спільної координації дій на майбутніх парламентських виборах 2012 року», – зазначили у прес-службі Європейської партії.

«Главред» поцікавився у представників опозиційних сил, чи планують вони брати участь у зустрічі, ініційованій «Нашою Україною», а також їхнім баченням перспектив об’єднання української опозиції.

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Анатолій Гриценко, лідер партії «Громадянська позиція», народний депутат України:

Потреба об’єднувати опозицію є, оскільки зупинити цю бульдозерну владу можна лише спільними зусиллями.

Я та наша партія «Громадянська позиція» робимо все, аби максимально об’єднати опозиційні сили. Чи можна об’єднати всіх? Думаю, що ні. Тому що на даний момент існують непереборні протиріччя і міжособистісні проблеми, наприклад, між Тимошенко, Яценюком і Тягнибоком. Але якщо ми серйозно сприймаємо загрозу руйнації країни, загрозу придушення підприємництва, будь-яких засад конкуренції, загальнолюдських і економічних свобод, ми повинні об’єднатися.

Ключовим фактором об’єднання стане навіть не усвідомлення необхідності об’єднання, а дії Януковича, спрямовані на встановлення підвищеного бар’єру для проходження до парламенту свіжих політичних сил. Запропоновані зараз 5% фактично означають 10%, тому що половина парламенту обирається за партійними списками. Я думаю, що саме цей фактор найбільше спонукатиме до об’єднання.

Щодо участі у зустрічі політичних партнерів, запропонованій «Нашою Україною». Я бачив заяву Європейської партії. Я попередньо згоден взяти участь у зустрічі, оскільки вважаю, що ми маємо, незалежно від того, хто ініціює спільні дії і координацію зусиль, об’єднати опозицію. Але для того, щоб прийняти остаточне рішення, ми в понеділок зустрінемося з Наливайченко і визначимо, що це буде – захід з акцентом на піар (тоді там нема чого робити) чи змістовна зустріч (тоді вона відбудеться). Тож остаточне рішення ми приймемо в понеділок. Особисто я не зможу взяти участь у зустрічі, оскільки саме на той день у мене запланована поїздка в Сімферополь, і я вже не можу її скасувати. Тому якщо хтось від нашої партії братиме участь, то це буде хтось замість глави партії.

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Іван Заєць, член Української народної партії, народний депутат України:

Підстави для об’єднання є, в першу чергу вони знаходяться у сегменті національної демократії. Такі процеси вже відбуваються, і вже восени ми побачимо їх інституційне оформлення.

Я не буду філософствувати з приводу того, навколо чого або кого опозиційні сили можуть об’єднатися. Опозиція – це Українська народна партія, Наша Україна, УРП та багато інших партій.

Думаю, що наша партія візьме участь у зустрічі, яку організовує «Наша Україна». Оскільки ми не відмовляємося від жодних переговорів, жодних можливостей. Для України сьогодні є важливим об’єднання опозиційних сил, а особливо тих, що сповідують ідеологію національної демократії. І діалог між опозиційними силами має бути завжди.

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Катерина Лук’янова, член партії Християнсько-демократичний союз, народний депутат України:

Я розчарована в політиці взагалі і не вважаю ту чи іншу сторону опозиційною. Не хочу коментувати політичних аспектів – моє завдання в парламенті полягає у вирішенні суто соціальних питань, в роботі у Комітеті. Кожна людина повинна мати чіткі соціальні гарантії. В Україні ж ні попередня, ні нинішня влада не займалися соціальними питаннями громадянина. Тому я не можу жодну з політичних сил назвати справді опозиційною.

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Володимир Яворівський, член партії «Батьківщина», народний депутат України:

Серед опозиційних сил немає такого протистояння і боротьби один проти одного, як говорять. Наголошую, взаємопоборювання немає, а тому і бар’єрів для об’єднання української опозиції не існує також. Наприклад, сьогодні Яценюк вносить свої законопроекти – ми їх підтримуємо, він підтримує наші. Хоча я розумію, що в нього депутатів немає – він одинак.

На сьогоднішній день влада набула таких жахливих рис, що ті розбіжності, які існують між опозиційними таборами, абсолютно зникають. Якщо навіть у Литвина повернувся язик сказати про те, що опозиція може об’єднатися, то, я думаю, вона стовідсотково здатна це зробити. І вона це зробить. Тому що ні в Яценюка, ні в Гриценка немає шансів провести вирішальну кількість депутатів. Тож хочуть цього чи ні, але об’єднуючим і цементуючим має бути Блок Юлії Тимошенко.

Наша політична сила братиме участь у всіх процесах і зустрічах, які ведуть до об’єднання, які допомагатимуть Україні. А відмовлятися через свою амбіційність або певні різночитання того чи іншого питання – це дрібниці.