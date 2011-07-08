Прес-конференція Януковича (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Президент України Віктор Янукович поспілкувався сьогодні з журналістами. Ця прес-конференція відрізнялася тим, що прес-служба попередньо узгоджувала теми запитань до Президента, що визнала президентський прес-секретар Дарка Чепак. Представники «Стоп, цензура!» так і не змогли передати Вікторові Федоровичу перелік фактів утисків проти журналістів, він просто не взяв відповідне звернення.



Зате сам Президент устиг розповісти про неминучість реформ, про «Газпром» і «Нафтогаз», про відносини з Росією, про справу Тимошенко, про Євро-2011 і навіть про сина Ландика.