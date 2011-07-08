Два полюси однієї Європи

Економічна криза та суверенні борги, які поступово накопичуються в частині європейських країн, призвели до того, що сама система існування Європейського Союзу опинилася під загрозою. За останніми соціологічними дослідженнями, значна частина населення центральної Європи, тобто країн, які вже не відчувають тиску кризи, сумнівається чи потрібно рятувати країни, які накопичили великі борги.



Більша частина європейських політиків наполягає на тому, що Союз має реформуватися в напрямку подальшої уніфікації власної політичної та економічної системи. Проте, точно ніхто не знає, в якому напрямку треба змінювати законодавство. Адже зараз європейська політика враховує усі норми міжнародного права, проте страждає від бюрократичної перезавантаженості центрального апарату. Не менше, як 30% усіх дій чиновників в Брюсселі ідуть на те, аби впорядкувати документацію, яка надходить від країн-членів. Такий апарат на чолі Союзу може лише пригнічувати його розвиток. На думку старшого аналітика Центру Європейського розвитку в Парижі Себастіана Гроне, зараз Союз переживає рецидив вірусу націоналізму та децентралізації. «Економічна криза стала каталізатором для цього захворювання, яке закладено в саму основу ЄС і ліків від цього поки немає», - розказав експерт «Главреду».



На фоні слабкого континентального центру деякі держави Європи набирають все більшої потужності. Попереду - Німеччина, яка в 2011 році вже показала зростання ВВП на 5%, за даними Eurostat. За Берліном іде Париж, який також виходить з кризи і не розуміє, чому він має платити за невдалі реформи країнам сходу та півдня Європи. На рівні простих людей зараз відбувається перелам, за яким Європейський Союз може розділитися на розвинений промисловий центр та кризову периферію, хоча в Брюсселі продовжують говорити про рівні можливості.



З іншої сторони конфлікту - країни, по яких економічна криза вдарила сильніше. Вони запевняють усіх, що вміють та хочуть працювати, проте в них не виходить. Їх населення, яке звикло до високих соціальних стандартів періоду зростання, не готове перейти на низькі пенсії та збільшити пенсійний вік і тому вимагає від своїх лідерів утримати соціальні виплати на докризовому рівні. А це поступово розколює континент, усе більше створюючи передумови для системної кризи в межах ЄС.



Центр-периферія



Про економічні негаразди в Союзі почали говорити з 2010 року, коли Греція заявила, що не зможе утримати бюджетний дефіцит в межах прописаних в установчих документах ЄС 3%. Головною обставиною, яка обурила Брюссель стало те, що Афіни вже кілька років надсилали до центру невірні дані щодо свого промислового зростання. За кілька місяців державний борг Греції злетів на 60%, і вона почала просити грошей, аби врятуватися від дефолту.



Експерти вважають, що проблеми в Греції почали формуватися ще в 2008 році, коли промисловість, яка складає значну частину бюджету країни, падала кожного місяця на 5-6%. Тоді уряд вирішив не помічати ці тенденції і утримуватися від повідомлень до Брюсселю. Хоча з роками проблеми лише наростали і коли дефіцит бюджету сягнув 12%, настав час звертатися за допомогою до ЄС.



Тут виявилося, що з моменту введення в обіг євро Греція втратила усі свої шанси на швидкий розвиток. На думку аналітиків Центру Спадщина (США), на час утворення єврозони такі держави, як Греція чи Іспанія мали усі можливості швидко підняти свою економіку. Адже собівартість їхньої робочої сили була не такою високою, як в Німеччині чи Франції. Берлін у той же час мав відмовитися від своєї валюти – марки, яка мала сильні позиції в світі і відчував економічну депресію, пов’язану з великими витратами на модернізацію своєї східної частини. Але результат на фініші в цих двох країн виявився дуже різним.



На думку Себастіана Гроне, входження Греції та інших, зараз проблемних країн, до ЄС породило у населення завищені сподівання на соціальні стандарти, які не були обґрунтовані економічними показниками. А тоді при владі в цих державах були здебільшого ліві сили, які не обмежували себе в обіцянках. Тому на ці потреби країни брали кредити. Так, Афіни з 2005 року тричі випускали державні облігації, які й продавалися на світових ринках. За це країна зараз і розплачується.



З настанням кризи Берлін вирішив скоротити соціальні виплати і провести реформування своєї економіки, зробивши її більше орієнтованою на експорт. А греки не змогли закрити неліквідні заводи через вплив профспілок на економічний блок уряду.



Зараз, за даними Eurostat, заробітна плата в Німеччині зростає за рік приблизно на 41 євро, а грецькі робітники отримують додатково лише 23 євро на рік. В Німеччині вищий пенсійний вік – 67 років. Проте робітник, який там іде на пенсію, може в середньому отримувати по 2400-2600 євро на місяць. Греки виходять на пенсію з 65 років, а можуть і раніше за пільговими категоріями, проте уряд не здатен забезпечувати їм такі статки.

Німеччина та Греція. Дві країни, одна з яких зараз перебуває на утриманні ЄС, а інша дає гроші на це утримання. Вони є головними антагоністами в питанні видачі траншів проблемним державам. Берлін стверджує, що не має платити за невдалу політику, коли реформи не проводяться, а соціальні витрати зростають.



Країна нероб



У 2010 році безробіття в Греції сягнуло рекордних 16%, одне з найбільших міст країни Фіви лише за рік втратило 20% своїх робочих місць. За даними Reuters, в місті закрилися кілька фабрик, власниками яких були західні компанії. Закрилися вони через постійні страйки. Виробництво перенесли до країн Азії, де робітники більш дисципліновані. На думку експертів Центру Брукінгса, Греція з її високими стандартами виплат не змогла використати створення єврозони, аби залучити до себе іноземні інвестиції. Адже з 2000 року вартість робочої сили в Греції зросла на 50%, тоді як в Німеччині лише на 10%. При чому її ефективність залишається низькою. Так, грецький робітник працює в середньому 2110 годин на рік, а його колега з Берліну – 1390 годин. Проте в 2011 році Німеччина вже зібрала на 10,1% податків більше, ніж очікувала, а греки просять про наступний транш кредиту в 15 млрд. євро, аби врятувати економіку.



За соціологічними опитуваннями Eurostat, більше 20% жителів Європи, особливо центральної та північної, вважають, що греки, португальці, іспанці не вміють та не бажають працювати. І вони є певним тягарем для Союзу. Відокремити їх поки неможливо, бо це вплине на єдину валюту дуже негативно, проте і тягнути на собі важко. Кредитні можливості ЄС зараз досить обмежені, адже на думку відомого економіста Адільберто Сегури, якщо про кредити почне прохати Іспанія, вільні гроші просто закінчаться.



Європейські кордони



Пропозиція кількох країн закрити кордони з південними сусідами від нелегальної міграції поки не знайшла підтримки в Брюсселі. Проте, ніхто не може прогнозувати, що станеться, якщо мігрувати масово почнуть самі громадяни ЄС. Прикордонна служба Європи FRONTEX уже завила, що готова реагувати на міграцію на північ з проблемних країн, якщо це станеться.



На думку багатьох аналітиків, Європа може розколотися на багату північ та слаборозвинений південь. Останній стане центром для нелегальних мігрантів і криміналітету. Адже, за результатами першої декади експерименту під назвою «Єдиний ринок», Греція має на 10% нижчий ВВП за середній в Європі, а Франція на 15% вищий. За таких умов країни тепер розділяє не лише економічна, але і ментальна прірва.



При цьому центральний уряд в Брюсселі не може виправити ситуацію. Він не може обійтися без грошей з Берліну чи Парижу і не має механізмів, аби змусити Афіни чи Лісабон працювати більш ефективно. Тепер ЄС має просто спостерігати за протистоянням між двома центрами на своїй території. І говорити про те, що система потребує реформ для розширення його повноважень. Проте на це не погодяться обидва табори. Греки вважають, що ЄС не допоміг їм, а німці, що Союз забирає їхні гроші для допомоги неробам і бюрократам.



Таке послаблення може призвести до хвилі дезінтеграції Союзу і розподілу його на кілька частин, можливо, і неофіційно. Економічні показники продовжують розмивати його єдність, і зрештою єдина система під назвою ЄС може виявитися не потрібною.