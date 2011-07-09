От субботы до субботы. Литвин экономит бюджет, Тимошенко пошла на обострение

9 июля 2011, 09:35

Сегодняшний именинник Виктор Янукович излучал гроссмейстерское спокойствие. Юлия Тимошенко вошла в клинч с судьей Киреевым. Инна Богословская стала катализатором для оппозиционеров на шоу Савика Шустера.

Именинник недели – Виктор Янукович. Глава государства старался не позволить испортить себе настроение перед днем рождения. Поэтому в ходе пресс-конференции по итогам политического сезона лично пресекал все попытки представителей движения «Стоп цензуре» расспросить его о «Межигорье» и предложение поставить на вид младшему сыну за нарушение парламентского регламента. Виктор Федорович вообще не собирался радовать журналистскую братию какими-либо сенсациями, разве что пространно рассказал о будущей реструктуризации «Нефтегаза Украины». Он уходит на каникулы в качестве лидера президентского рейтинга, раздав домашние задания подчиненным на тему интенсификации реформ.

Темное дело недели – пенсионная реформа. Законодатели приняли таки многострадальную пенсионную реформу под покровом ночи, в очередной раз показав свое нежелание солидаризоваться с народом. Хотя спикер парламента Владимир Литвин уверяет, что депутатская пенсия теперь уменьшится вдвое, разнообразные финансовые компенсаторы для себя, любимых, слуги народа отменять не собираются. На будущих выборах использовать тему пенсионной реформы будет только Сергей Тигипко, у которого и выхода иного нет. Парламентарии же постараются доказать будущим избирателям, что лично они за изменение формата пенсионного обеспечения не голосовали.

Счетовод недели – Владимир Литвин. Осознающий нисходящую траекторию собственной спикерской карьеры Владимир Литвин пытается запомниться согражданам в качестве профессионального мудрого депутата. Возможно, по той причине, что Владимир Михайлович еще не знает, бросить ли ему однопартийцев на произвол судьбы, предпочтя «гнилое местечко» на родном Полесье первому номеру в списке Народной партии. Литвин сэкономил государству 4,77 миллиона гривен, не выплаченных парламентариям-прогульщикам, что стало неприятной неожиданностью для части депутатского корпуса. Заметим, что Ринат Ахметов и Константин Жеваго среди протестовавших против спикерского произвола законодателей не замечены. Академик Литвин не упустил возможности дать несколько политических прогнозов. Он исключил возможность массовых протестов против пенсионной реформы и отметил, что оппозицию будут подталкивать к объединению, в том числе из-за рубежа. Рецепты собственной политической реанимации Владимир Михайлович не упомянул.

Клинч недели – Юлия Тимошенко в Печерском суде. Стремление лидера «Батькивщины» привлечь внимание к происходящему в судебном процессе против нее принимает причудливые формы. Упиваясь собственной безнаказанностью, обозначенной позицией ЕС и США, Юлия Владимировна пошла на обострение ситуации. Видимо, вдохновленная поединком Кличко – Хэй, Тимошенко вошла в клинч с судьей Киреевым, использовав несколько слов из лексикона, не украшающего политика. Провокация удалась на славу: милиционеры из «Грифона» и «Беркута» выволакивали депутатов и мяли журналистов, а Тимошенко подбивала политический баланс. Но суд запретил трансляцию показаний свидетелей по делу о превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений, что снижает интерес общественности к происходящему в Печерском суде.

Лакмус недели – дело Ландика-младшего. Самый младший представитель известной Луганской политической династии «показал класс» прямо в одном из ресторанов родного города, нанеся телесные повреждения девушке. О действиях Романа Ландика за минувшие после инцидента  несколько  дней сказано много, прозвучало немало риторических вопросов, на которые нет да и не будет внятного ответа. Похоже, понятие «уважение к женщине» в Украине уходит в небытие. Слабым утешением станет тот факт, что сорвавшийся с катушек депутат горсовета может стать примером показательной реакции власти на беспредел в исполнении своих. Действия Романа Ландика не только испортили здоровье девушке, но и разрушили имидж отца и дяди, которым будет непросто продолжать политическую карьеру. Видно, что-то нехорошее таится в украинское власти, если отпрыски и «оранжевых», и «голубых» политиков то и дело теряют человеческий облик.

Катализатор недели – Инна Богословская. Отрадно отмечать, пусть и ситуативно, и на излете политического сезона, объединение оппозиции. Протестуя против засилья Инны Богословской в эфире программы «Шустер Live», ее студию покинули Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Николай Катеринчук и Вячеслав Кириленко. «Богословская, разрывающая Тимошенко» - эпическая картинка в эфире Первого национального утомила даже тех, кто профессионально интересуется политикой. Неизвестно, надолго ли Инне Германовне удалось объединить оппозиционеров, не хотелось бы узнать, что их демарш был вызван тем, что один опаздывал на отбывающий на курорт самолет, а другой просто обещал жене вернуться домой пораньше. 

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