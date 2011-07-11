Вадим Колесниченко: «Считаю себя националистом и патриотом»

На сайте «Главред» состоялся чат с народным депутатом Украины, заместителем председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде, главой подкомитета по вопросам увольнения судей и реагирования на нарушения законодательства в сфере правосудия Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия Вадимом Колесниченко. Общаясь с читателями, депутат рассказал о своей любви к Западной Украине и ее жителям, которых, по его мнению, нельзя «смешивать с кучкой политических шарлатанов, вылезших им на головы под националистическими лозунгами». Колесниченко также подискутировал с читателями о языковых проблемах в Украине и дальнейшей судьбе русского языка в нашей стране. Кроме того, он поведал о причинах низкой эффективности оппозиции, своем месте в украинской истории, о том, чем ему запомнилась парламентская сессия, которая завершилась 8 июля, о том, чем он занимается помимо работы в парламенте, а также где и как планирует отдыхать летом.

Представляем стенограмму чата с Вадимом Колесниченко.

rodall: Меня очень интересует вопрос: почему Тимошенко позволяют не просто неуважительно относиться к суду, а в открытую издеваться над ним? И когда будет положен конец её хамству и наглости? И почему её не берут под стражу?

Вадим Колесниченко: Это – действительно проблема. Мне кажется, судья проявляет максимум толерантности и терпения, а Тимошенко демонстрирует уровень своей культуры, своего уважения к закону и Украине (впрочем, как и всегда).

димон: Когда будет рассмотрен и принят закон о языках в Украине? Почему на этой сессии он так и не был рассмотрен?

Вадим Колесниченко: Закон надо рассматривать, чтобы он был ПРИНЯТ, а не ПРОВАЛЕН. Мне не нужен пиар и политическая трескотня вокруг этого вопроса. А Вы чего хотите? Поэтому вместе готовим соответствующую почву и ситуацию в обществе для принятия закона и защиты прав человека.

gatyla: Пане Колесніченко. Як Ви думаєте змінити 10 ст. Конституції для впровадження російської як державної? Лише 300 голосів депутатів-тушек без референдуму? Хоча Закон передбачає обов’язковий референдум при зміні 1 і 2 ст. Конституції. Це перше питання. Друге. Невже ви, регіонали, всерйоз маєте надію відібрати у народу право абсолютною більшістю напряму обирати президента? Ви думаєте, що світове співтовариство і український народ вам це дозволить?

Вадим Колесниченко: Буде і 300 голосів, і референдум, якщо того захоче народ (дивіться відповідь вище).

Щодо Президента – не буду коментувати вигадки.

dmytriv: Вадиме, я прослідковую Ваші вислови і уважно слідкую за Вашими думками. Мені дуже шкода, але Вами керує ненависть до українського народу. В той же час ті, кого Ви ненавидите, керуються любов’ю. Для прикладу можу навести Майдан, коли нас обзивали з жорстокою ненавистю «бандерівцями», ми у відповідь відповідали: «Схід і Захід – разом!». Жодного разу я собі не дозволив образливих висловлювань, розуміючи, що це завдасть шкоди. А ви дозволяєте собі робити, навіть закликаєте до міджнаціональної ворожнечі в Українському домі. В Європі за подібні вчинки Ви були б ворогом для країни.

Вадим Колесниченко: Не брешіть і не фантазуйте. У мене немає жодного висловлювання проти України, української мови чи культури. А краще – беріть участь у конкурсі. Я свою Батьківщину люблю не менше вашого.

ТТ: 1. Ваша партия реально собирается проводить референдум относительно двух государственных языков – русского и украинского? Или это опять только предвыборный трёп и сознательное «накачивание электорального мордобоя»? Когда будет референдум? Прошу назвать конкретную дату. 2. Собирается ли Ваша партия рассматривать вопрос о необходимой федерализации государственного устройства Украины? Когда будет референдум по этому вопросу?

Вадим Колесниченко: Для проведения референдума нужно принять закон. А по вопросам языков и федерализации – еще и 300 голосов в парламенте и полтора миллиарда гривен на сам референдум. Я полностью Вас поддерживаю, но попробуйте спрогнозировать результаты референдума, подумайте, что делать «проигравшими», и как это повлияет на стабильность общества и государства. Готовы ли «выигравшие» и «проигравшие» услышать друг друга, понять друг друга, пойти навстречу друг другу и не объявлять войну до победного конца (то есть до уничтожения государственности!!!)? Референдумы надо проводить, но они должны быть хорошо подготовленными, обоснованными и воспринимаемыми всем обществом.

Ольга40: Мешканці гуртожитку по вул. Білогородській, 134, м. Боярка, Київської області вже понад чотири роки оббивають пороги судів різних інстанцій з метою добитися приватизації своїх кімнат. Лише в Києво-Святошинському суді нашу справу розглядали чотири судді. Тричі рішення оскаржувалося в апеляційному порядку. Гуртожиток рішенням суду був вилучений зі статутного фонду ВАТ «Арксі» і має бути переданий до комунальної власності міської громади. Більш ніж півроку існує рішення міськради про прийняття гуртожитку до комунальної власності, але далі жодного здвигу немає. ВАТ не надає технічної докумантації, а міськрада її не вимагає. Зараз мешканці звернулися до суду з приводу встановлення завищених тарифів на квартплату – більшої втричі, ніж всередньому по місту. І знову очікуємо довгих поневірянь по судам. Ображає те, що «служителі Феміди» вважають себе «небожителями» і ставляться до людей з відвертою зневагою. Чому за неправомірне рішення, яке суд вищої інстанції визнав нечинним, немає покарання для суддів, тоді, можливо, і було б менше неправомірних рішень.

І окреме прохання стосовно прийняття гуртожитку до комунальної власності. Можливо, існує якийсь засіб впливу на міськраду, більшість в якій складає Партія регіонів, з метою пришвидшити процес прийняття гуртожитку до комунальної власності, а також прийняття позитивного рішення стосовно приватизації мешканцями своїх кімнат. В більшості – це люди, які відпрацювали на заводі понад 10 років, стояли на квартобліку, який було втрачено.

Будемо вдячні за сприяння та допомогу в нашій боротьбі з «системою».

З повагою, ініціативна група мешканців гуртожитку.

Вадим Колесниченко: Напишите мне заявление по сути проблемы с приложением копий ответов соответствующих инстанций: 01008, г. Киев, ул. М. Грушевского, 5, Народному депутату Украины Колесниченко В.В.

Днепр Буг: Ваша партия не сдержала слово, и русский до сих пор не признан государственным. 1. Долго ещё русские на Украине будут гражданами второго сорта? Снижение вашего рейтинга втрое, это уже не звоночек, это колокол. 2. То, что Украину не ждут в ЕС ещё лет 30, это свершившийся факт. Почему мы ещё не в Едином экономическом пространстве? Кстати, это тоже ещё одно несдержанное ваше обещание.

Вадим Колесниченко: 1. Не спешите навешивать ярлыки. Читайте отчет. Партия регионов системно и последовательно проводит реформы, в том числе и в гуманитарной сфере. Уже сейчас русский язык стал официальным в судах (внесены изменения в законодательство), свободно используется во внешнем тестировании выпускников школ. Нужна активная поддержка общественности – без нее дальнейшие изменения сложно и даже невозможно произвести.

2. Украина наконец-то начала проводить рациональную политику. Не надо вступать только туда, куда якобы зовут. Мы должны преследовать всегда и во всем исключительно свой национальный интерес, свою выгоду. Поверьте, с ЕЭП тоже не все так просто, но с Зоной свободной торговли с ЕС – еще больше проблем. Так что нам предстоит еще много-много работать.

security: Уважаемый представитель власти, когда, по Вашему мнению, народ Украины начнет доверять судебной системе нашей страны?

Вадим Колесниченко: Однозначного ответа не будет, потому что в обществе отсутствуют правосознание, толерантность, взаимоуважение, общепринятые нормы морали и духовности и много еще различных отрицательных моментов, которые уничтожают будущее нашей страны. Все это изменить можем ВСЕ МЫ ВМЕСТЕ!!! Нам не помогут варяги, добрые цари, «мессии». Это – тяжелый длинный путь, но мы его преодолеем. Тогда будет не только доверие к правосудию, а взаимопонимание, взаимовыручка, поддержка и самое главное – взаимоуважение каждого гражданина Украины без разделения на языки, вероисповедания, цвет кожи, национальность.

Kttler@i.ua: Президента Януковича устраивает выступления фашистов Корчинского, Тягнибока и части СМИ в плане игнорирования власти и лозунгов профашисткого толка? Может, это не демократия терпеть это, а спланированная заинтересованность в ручных фашистах?

Вадим Колесниченко: К сожалению, «свобода слова по-украински» позволяет существовать таким тягныбокам, корчинским и пр.

Sirko: Пане Колесніченко, чому одні (це – депутати, чиновники) живуть у замках та їздять на Лексусах-Майбахах, а інші (це – переважна більшість народу) виживає як може? Хто світ за очі подався, хто бідує вдома. Це – нормально? Чому не можна відкликати депутата і завести на нього карну справу? Чому президент обирається на два сроки, а депутатам скільки грошей дав стільки раз і обирає сам себе. Пропоную тільки мажоритарку, і кожен рік депутат повинен відзвітувати про те, що він зробив для людей, а не для себе коханого. Не прийняла громада звіт – відкликання і карна справа.

Вадим Колесниченко: Я не живу в замках, і не їжджу на «майбахах». Ваша пропозиція абсолютно правильна – пропонуйте як імплементувати. і хто буде тією «громадою» – опоненти, які програли на виборах?

zarus: У меня всё тот же «скучный» вопрос про мову. Про русскую мову. Живу в центре Киева, а ребёнка приходится возить в школу на метро несколько остановок, т.к. те четыре школы, что буквально под домом – сплошь украинские. С младшим – совсем беда. В детсаду запрещают петь песенки на русском, а, например, под Новый Год вместо «В лесу родилась ёлочка» детей заставляют гундосить нечто тягомотное «Ми ялинку самі в залі прикрашали». Печерский отдел образования на мою просьбу о русском садике ответил, что такового в районе нет, и открывать его незачем, потому что желающих посещать русский садик тоже нет. Ну, доколе же над нами, русскими, бесконечно коренными жителями этого города и этой земли, украинские бюрократы будут так нагло издеваться?

Вадим Колесниченко: Это 100% произвол и нарушение Конституции, законов и прав граждан. Обратитесь по телефону – (095) 339 4658, (044) 234 88 34 к юристам Правозащитного общественного движения «Русскоязычная Украина». Вам помогут. Ваше дело я возьму на контроль.

boyxp: Почему Вы носите звание народный депутат, когда на самом деле полностью принадлежите Партии Регионов и в первую очередь представляете их интересы? Можно ли что-то изменить в нашей стране, когда нет нормального правосудия и контролирующих органов, и 20 лет нет существенных сдвигов в этом направлении? Это говорит об одном: среди народных депутатов нет народных депутатов...

Вадим Колесниченко: Потому что меня избрал народ Украины. Мы сейчас проводим сложные реформы в этом направлении – судебную, антикоррупционную и так далее. Нельзя восстановить дом за два года, когда его 20 лет разрушали, бездумно и бездарно проедали полученное после распада СССР и ничего не создавали.

fevitv@i.ua: У коммунистов прошлого века был лозунг: «Народ и пария едины». Какой лозунг у ПР?

Вадим Колесниченко: «Украина для людей».

fevitv@i.ua: Можно ли опубликовать списки компаний и физических лиц, получивших кредиты МВФ через Украину? И почему вся страна должна отрабатывать эти кредиты за несколько сотен счастливых обладателей миллионов?

Вадим Колесниченко: Эта информация открыта на сайте МВФ и Кабмина.

fevitv@i.ua: Если Верховная Рада 20 лет писала законы под депутатов ВР и в результате этого практически все депутаты стали миллионерами, можно ли их (депутатов) привлечь к уголовной ответственности за употребление власти и служебного положения в личных целях?

Вадим Колесниченко: Только суд и правоохранительные органы могут установить, определить и доказать вину, а после этого – наказать виновных. Главный принцип правосудия – это неотвратимость наказания. Мы добиваемся того, чтобы это действовало во всех, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, случаях.

fevitv@i.ua: Когда в Украине будет все приватизировано, что вы планируете делать с оставшимися людьми без денег и работы?

Вадим Колесниченко: Вы не правильно ставите вопрос. Государство – обслуживающий механизм общества, то есть людей. Поэтому государство обязано работать в интересах общества (в том числе и рассматривать вопросы приватизации).

fevitv@i.ua: Куда уходят деньги собранные как НДС? И почему этот налог не отменяют на молоко, хлеб, соль и спички?

Вадим Колесниченко: Читайте закон о госбюджете – там все детально расписано.

fevitv@i.ua: Если население Украины видит и понимает неэффективность и безнадежность украинской власти и «политэлиты» разных цветов, может ли оно (население) коллективно попросить гуманитарной помощи у более развитых сообществ в виде правительства, президента и парламента? Ведь играют же в наших лучших футбольных клубах легионеры! И есть результат!

Вадим Колесниченко: Так уже было – норманны, татары, поляки, шведы, немцы… Я уверен, что надо идти по другому пути – строить гражданское общество, где каждый человек знает не только о своих правах, но и об обязанностях.

fevitv@i.ua: Почему решили не продавать землю иностранцам? Ведь важно не кто купит, а за сколько? Решили сами скупить за 2% от реальной стоимости и перепродать?

Вадим Колесниченко: Никакие решения еще не приняты – идет обсуждение. Не заблуждайтесь, что кому-то заграницей уж очень нужна наша земля. Я уверен, что Вы, либо Ваши оппоненты, также можете поставить вопрос – «почему продаете землю иностранцам»?

fevitv@i.ua: Почему стоимость квартиры в Киеве и любом областном центре при равной площади отличается в разы? Кто получает разницу и почему не платит налогов? Кто покупает квартиры в Киеве при таких ценах?

Вадим Колесниченко: Стоимость определяет спрос. В Ялте цены, наверное, выше киевских.

fevitv@i.ua: Почему число миллиардеров в Украине неуклонно растет, а уровень жизни украинцев стабильно понижается?

Вадим Колесниченко: Скорое всего, не число миллиардеров растет, а происходит обыкновенная легализации капиталов, заработанных в средине 90-х. Становится невыгодно и опасно работать «в тени». Плюс, надеюсь, богатые люди начинают осознавать свою ответственность за будущее нашей страны.

fevitv@i.ua: Когда страна узнает списки счастливых обладателей нефтяных и газовых скважин Украины?

Вадим Колесниченко: Это народ Украины в лице государства. Компании имеют право только арендовать места добычи.

rodal: Почему творится безобразие с зарплатами депутатов, судей, прокуроров и им подобным чиновникам. Где спрятана совесть этих так называемых «слуг народа»? За какие такие заслуги им, бедным, оказывается материальная помощь по 150-200 тысяч? Вадим Колесниченко, я уважаю Вас – Вы честный и порядочный человек, но есть же разница между пенсией пожилого пенсионера получающего 1000 гривен и зарплатой депутата? Где совесть получать такую зарплату, квартиру в Киеве, да ещё и просить материальную помощь на оздоровление?

Вадим Колесниченко: Понимаю Вас, это лежит на совести таких людей. Но такие зарплаты установило еще правительство Тимошенко, и убрать их сейчас мы не можем – Конституция запрещает. Я лично никогда не получал таких денег, а матпомощь, как и практически все мои коллеги. Это – только малая толика того, что приходится тратить на удовлетворение просьб о выделении денег на лечение детей, родителей, инвалидов, ветеранов – всех избирателей (ежедневно таких писем я получаю от 30 до 50). Правительство и Президент и так уже на треть сократили чиновников, урезали все дополнительные выплаты и лазейки…

Василий: Вадим, скажите, пожалуйста, почему не работает документальная выставка «Волынская резня» о преступлениях ОУН-УПА, которую Вы как бы организовали и обещали провезти по всем городам Украины, включая Львов и Ивано-Франковск? Но после нападения на выставку в Киеве «свободовских» молодчиков, мероприятие было тихо спущено на тормозах. Объясните, почему вы такие пугливые? Вы – власть, документы подлинные, правда за вами. Чего не хватает – мужества, денег, воли? Почему вы, регионалы, постоянно робко оправдываетесь во всем, что делали и чего не делали?

Вадим Колесниченко: У Вас неправильная информация. По просьбе местных громад, выставка побывала уже в 12 городах Украины (более 100 тысяч посетителей), и ее дальнейшее перемещении зависит от финансирования. Помогите с финансами, и мы с УДОВОЛЬСТВИЕМ привезем ее Вам. В настоящий момент она в Крыму.

суп: Здравствуйте, Вадим! Ваше прошлое было связано с Коммунистической партией СССР. Испытываете ли Вы ностальгию по своей работе в партийной структуре КПСС? На мой взгляд, Вы все еще находитесь в том светлом, слава богу, прошлом! Ваше поведение со стороны напоминает поведение г-жи Витренко, та же невыдержанность и необоснованное высокомерие во время диалогов в разных ток-шоу.

Вадим Колесниченко: Я горжусь своей работой на каждом участке, где я был, и каждым днем своей жизни – мне нечего стыдиться и, дай Бог, я дальше буду работать так же. Если бы мы были знакомы, я, наверно, и Вас мог бы как-то охарактеризовать. Но, все к чему я стремлюсь – это процветающее государство и общество, в основах которого лежат права человека.

Константин Федорович: Сотрудничали ли Вы с органами КГБ в конце 80-х? Сотрудничаете ли Вы сейчас с органами ФСБ России?

Вадим Колесниченко: Не знаю, что Вы имеете в виду под этими аббревиатурами. А Вы сотрудничаете с МОЗ Украины?

вв: Вы действительно считаете себя благом для народа?

Вадим Колесниченко: Выборная должность – это большой груз ответственности, связанной с негативом недовольных. Но очень много людей меня поддерживают, и это вдохновляет.

Владимир_: Уже второй громкий скандал с В. Ландиком за последние два месяца. Его из партии исключат вместе с сыном за недостойный моральный облик?

Вадим Колесниченко: Только суд может установить меру вины и ответственности каждой стороны по делу. Было ли поведение достойным или нет – это будет определять парторганизация по месту жительства.

Лейна: 1. Почему ваша партия игнорирует своих избирателей и не выполняет свои предвыборные обещания? 2. Когда русскому языку придадут соответствующий юридический статус на Украине? 3. Ваше отношение к событиям в Феодосии?

Вадим Колесниченко: 1. Давайте примеры – будем разбираться.

2. Когда этого потребует большинство украинцев и покажет это власти, а в парламенте будет 300 голосов для внесения изменений в Конституцию Украины, будет принять закон о референдуме, и мы сможем безболезненно для бюджета Украины выделить полтора миллиарда гривен на референдум.

3. Так нельзя, необходимо было найти понимание и компромисс до столкновения.

луганський: Ваше отношение к сдаче России объектов народного хозяйства и, как следствие, усилению зависимости от России.

Вадим Колесниченко: Я не знаю, о какой сдаче объектов Вы говорите. Если о банковской сфере, то она на процентов 60 принадлежит западным банкам… А сколько и чего в Украине принадлежит Кипру – только налоговая знает:) В принципе, большая часть российских бизнесменов, работающих в Украине, не имеет никакого отношения к российскому государству и даже более того…

Дмитрий: В следующем году состоится (если будет заложена в бюджет) перепись населения. Как добиться, чтобы в переписном листе вопросы о родном языке были поставлены корректно и не стали источником подтасовок, как в 2001 году?

Вадим Колесниченко: Знаем эту проблему как очень серьезную и работаем над ней. Присылайте свои предложения: kolesnichenko@r-u.org.ua

kenrol: Вадим, расскажите просто о себе. Без политики. Кто Ваши родители? О семье. У Вас взрослые дети? Где отдыхаете(на Канарах)))? Чем увлекаетесь? Спасибо.

Вадим Колесниченко: Моя биография есть здесь.

На Канарах, увы, не бывал, и не тянет. А в основном отдыхаю, путешествуя по Крыму и Украине, и у себя дома в Севастополе.

Дмитрий: Какие из перечисленных указов Ющенко отменены? Если нет, то почему? № 879/2006 «О всестороннем изучении и объективном освещении деятельности украинского освободительного движения и содействии процессу национального примирения», № 419/2007 «О чествовании памяти Ярослава Стецько и Ярославы Стецько», № 420/2007 «О праздновании 100-летия со дня рождения Романа Шухевича», № 958/2007 «О награждении государственными наградами Украины участников национально-освободительного движения», № 965/2007 «О присвоении Р.Шухевичу звания Герой Украины», № 946/2009 «О дополнительных мерах по признанию украинского освободительного движения XX века», № 46/2010 «О присвоении С.Бандере звания Герой Украины», № 75/2010 «О чествовании участников борьбы за независимость Украины в XX веке», № 161/2010 «О Концепции государственной языковой политики».

Вадим Колесниченко: Указы о Шухевиче и Бандере отменены судом; «О чествовании участников борьбы за независимость Украины в XX веке» – сейчас оспаривается в суде. По другим актам, полагаю, готовятся подобные действия.

Ukrainian: Почему власть игнорирует инфляцию и низкие зарплаты большинства граждан, почему игнорируется позорная коррупция в ваших рядах, почему у власти спереди одна маска, а сзади – совсем другая? Неужели вы думаете, что когда народ устанет от этого, вы сможете остановить эту лавину?

Вадим Колесниченко: Буквально на днях вступило в силу новое законодательство о борьбе с коррупцией. Уже наказаны сотни чиновников. Но сложно бороться с коррупцией в стране, где 75% готовы брать, а 80% – давать. Например, опыт Китая показывает, что коррупцию нельзя искоренить даже самыми драконовскими государственными мерами (смертная казнь за 21 вид экономических должностных преступлений). Коррупцию может победить только гражданское общество, которому помогает государство. Это – совместная и очень трудная работа.

skalgol: Ваше отношение к организации выставки «Жертвы июньского террора НКВД 1941 г. в западных областях Украины».

Вадим Колесниченко: А что за выставка? Пригласите? Любые невиновные жертвы не могут быть забыты. Но к этому нужно подходить взвешенно, объективно, без фальсификаций, передергиваний и приписок.

skalgol: По каким источникам изучали историю?

Вадим Колесниченко: По всем, в том числе и по архивным документам. Благо, мир сейчас открыт.

Матершинник: Здравствуйте, Вадим. Когда наконец закончатся все эти игры в «бирюльки»? Я имею в виду заигрывание с западноукраинским электоратом, всяческие желания ему угодить, стараться не раздражать... Не там ищите свое партийное счастье. Пора начинать угождать тем украинцам, которые вас избирали. Мы заждались. Я не вас конкретно имею в виду, а ту политику, которую проводит президент и значительная часть ПР, желающая угодить президенту. Я не знаю, кто «вдул» Виктору Федоровичу идею, что он может стать великим примирителем нации, только я вам скажу, как член ПР, он дурак – тот, кто это ему нашептал. Хотя В.Ф. выглядит с этой идеей не лучше. Еще передайте нашему президенту, если будет такая возможность, что многие, кто за него проголосовал, проголосовали не только и не столько за него, сколько за тех, кто был с ним рядом. Так что пусть даже не думает трогать Табачника, Азарова, Тигипко и других. Иначе он наверняка повторит незавидную судьбу Ющенко и нас всех в сию пучину потянет. «Бойся дружить с врагами, теряя друзей» – так, кажется, в одной из телепередач цитировал хорошую поговорку Табачник. Вот, что нужно объяснить президенту и его окружению, и пусть они не боятся, что бандеровцы будут считать их своими врагами. Они так давно считают и не станут поддерживать В.Ф. ни при каких обстоятельствах.

Вадим Колесниченко: Понимаю Ваши чувства. Обязательно передам. В своей работе я ни на сантиметр не отступил от данных на выборах обещаний. Здесь – отчет.

наблюдатель: Считаю Вас умным, но циничным и где-то провокационным. Вы лично пытались понять людей Западной Украины? Начиная с изучения документов с 1921 года, когда Рижским договором Советская Россия отказалась от Западных областей Украины и Белоруссии. Когда НКВД начала создавать в этих областях партизанское движение сопротивление. И во что это выросло? Чем больше и громче вы говорите туда «нет», тем больше и громче оттуда звучит «да». Может, надо отказаться от методики противостояния и взаимного оскорбления? Европа как-то переболела.

Вадим Колесниченко: Спасибо за комплимент:) Я очень люблю Западную Украину, регулярно там бываю, и в эфирах во Львове тоже, регулярно встречаюсь с людьми. Значительная часть моей жизни прошла на Волыни, где я работал агрономом. На Западной Украине живут чудесные, креативные люди, и не нужно их смешивать с кучкой политических шарлатанов, вылезших им на головы под националистическими лозунгами. Я никогда не говорил им «нет», а всегда только «давайте обсудим и найдем компромисс».

Dnepr: Почему часто звучат провокационные вопросы о русском языке? И Вы их поддерживаете, а государственный украинский язык – нет. В России разве продвигают другие языки, кроме русского? Нет. Сколько можно стелиться под Россию? У нас сильная страна, и экономически и морально, главное – нормально создавать и управлять, а не приходить и наворовывать как можно больше.

Вадим Колесниченко: Я люблю и уважаю украинский язык, но имею право на использование родного – это обыденная норма любого демократического государства. В России более 40 региональных языков. Практически в каждом субъекте федерации – свои официальные языки. Учите матчасть:) Мы ни под кого не «стелемся», а строим свое процветающее государство и общество для всех граждан в независимости от родного языка, национальности, вероисповедания, цвета кожи и пр.

misa: Тигипко будет вводить индикативные зарплаты, как при обороте 10-15 тысяч гривен в месяц, и при обязательной должности директора можно выжить и не закрыться? Р.S.: На работу возьмете?

Вадим Колесниченко: Бизнес – это всегда собственный риск, а оплата налогов – обязанность каждого гражданина, на которой зиждется государство. Я не бизнесмен и не собственник «заводов и пароходов», поэтому предлагать работу не могу.

Доброполье: Прочитал статью журнала «Форбс» о том, что наша держава на четвертом месте худших стран мира. И рассмотрев факты, это почти что так... Тогда вопрос. Почему власть продолжает улыбаться гражданам на все 32 и говорить, что все хорошо, хотя зарплаты очень низкие и стоят на месте, а инфляция катастрофически растет, почему президенту и его приближенным покупают машины и ремонтируют недвижимость на суммы, превышающие в разы многие социальные программы?

Вадим Колесниченко: Во-первых, эти рейтинги ничего не стоят. Они делаются таким образом, что мы с Вами сейчас можем сесть и на коленке сделать такой рейтинг.

Во-вторых, а Вы представляете, что бы творилось в обществе, если бы еще и власть была в панике и раздорах, как пару лет тому назад? Власть под руководством Президента Виктора Федоровича Януковича проводит системные и болезненные реформы, без которых нашему государству просто наступит конец.

В-третьих, давайте будем честными с самими собой – нам 20 лет назад жилось лучше? Да, было проще, общество не было столь конкурентно. Но сейчас, посмотрите, у каждого второго машина, дома забиты бытовой техникой, миллионы украинцев ежегодно ездят отдыхать за границу… Да, есть очень богатые люди во всех партиях (да и во всем украинском обществе), и всем хочется жить так же, как они. Задача власти – обеспечить законную реализацию этих желаний для всех.



Матерщинник: Не считаете ли Вы, что статья 10 Конституции Украины в той редакции, которая принята и существует – это конституционная ошибка? В стране с природным билингвизмом записать в Конституции, что один язык важнее другого – это очень грубая ошибка, большая безответственность и провокация. Может, пора об этом громко заявить? И заставить, а не просить, парламентариев исправить эту конституционную ошибку и записать в Конституции: «Державними мовами в Україні є українська і російська мови. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української та російської мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом»? А? Ведь красиво, логично и правильно.

Вадим Колесниченко: Сложно что-то добавить – Вы правы. Но для этого нужно 300 голосов в парламенте, а их нет.

rav: У нас в Україні в 17-19 століттях було побудовано багато синагог українцями єврейського походження. Чому ваша громада зараз не будує іудейських храмів?

Вадим Колесниченко: Запитання не до мене. Але я дуже активно займаюся сприянням та будівництвом православних храмів на території України та в місті-герої Севастополі.

ПростоЮрий: Вам не кажется, что пора уже отделить позитивное понятие национализма от негативного понятия этнонационализма, что сродни нацизму? У нас все культурно-национальные общества занимаются национализмом. И ещё, наверное, не следует говорить ОУН-УПА, так как не все воины УПА были членами ОУН. Ведь это всё равно, что сказать КПСС-3-й Украинский фронт. Не все воины Советской армии были членами КПСС.

P.S. Я поддерживаю Ваше возмущение действиями и высказываниями членов объединение «Свобода». Я не считаю их националистами.

Вадим Колесниченко: Юрий, полностью с Вами согласен. Националист, в принципе, позитивное понятие. И я считаю себя националистом и патриотом своей родины. Проблема Украины в том, что те люди, которые называют себя националистами, на самом деле ими не являются – они неонацисты (или национал-социалисты). Они не любят свое государство и своих сограждан, а просто пытаются насадить крайне правую идеологию нацизма, замешанную на человеконенавистничестве, языке, этносе, «титульности» и прочей мишуре.

myslovo: За что Вы, украинец, так ненавидите свою страну, в которой живете, и язык, на котором разговаривает эта страна? Нравится русский – разговаривайте на нем, но не игнорируйте с такой ненавистью украинский. В той же России с такими взглядами, как у Вас, на счет так называемого «родного» языка Вы бы были уже врагом народа. Впрочем, для настоящих украинцев, любящих свою страну (даже на русском языке), Вы такой же враг, провокатор и предатель, которого нужно гнать подальше из нашей страны.

Вадим Колесниченко: Попытайтесь заработать 10 тысяч гривен за свои убеждения – участвуйте в конкурсе. Читайте о нем на сайте движения «Русскоязычная Украина».

Знаете, какая между нами разница? А я люблю свою родину больше Вас: всех ее граждан, а не только «титульных», не зависимо от языка и национальности. А Вы просто ненавидите часть Украины.

Перес1чний: Вопрос, наверное, самый простой. Не имел возможности следить за Вашей деятельностью в ВР. Каковы, по Вашему мнению, главные плоды вашей же работы в парламенте шестого созыва к данному моменту (хотя бы три позиции приведите)?

Вадим Колесниченко: Ну, работа в парламенте – это далеко не вся моя деятельность. Это и более 30 тысяч рассмотренных обращений граждан, и около 50 законопроектов, инициирование и участие в увольнении десятков коррумпированных судей Украины, и десятки принятых законодательных актов, и строительство музейно-мемориального комплекса периода Великой отечественной войны – 35-я Береговая Батарея в Севастополе, и систематическая работа по подготовке общественных отчетов касательно исполнения Украиной международных обязательств в сфере прав человека. Детальнее смотрите отчет. И участие в организации спортивной жизни Севастополя, и особенно для меня важная часть работы – огромная работа с подрастающим поколением, молодежью... Сотни международных конференций, круглых столов, интервью, выступлений я даже не считаю.

RayaOdessa: Пане Вадиме, спостерігаю за Вашою кар’єрою. Ви таки змінилися з часу того сумнозвісного зібрання. Доклали зусиль. Дадайте ще трошки і починайте бути громадянином України. Тепер питання: коли Ви вивчите Українську мову? У ВР потрібно розмовляти на державній мові. Беріть приклад з Віктора Федоровича.

Вадим Колесниченко: Я чудово і вільно розмовляю українською мовою, часто виступаю на ній у парламенті, ЗМІ, спілкуюся з виборцями на Західній Україні. Але ніхто не відбере в мене і в десятків мільйонів інших громадян України право на використання рідної російської мови в усіх сферах суспільного життя (до речі, як і мов інших національних меншин).

vles: Пропоную змінити прізвище. Візьміть прізвище Колєсніков або що. Не можна з українським прізвищем так параноїдально ненавидіти Україну і українців. Коли Ви це зробите?

Вадим Колесниченко: Предлагаю Вам принять участие в конкурсе, который объявлен четыре месяца назад. Победителем станет тот, кто предоставит прямую речь или видеоряд Вадима Колесниченко, в котором присутствуют непосредственные (прямые) оскорбления Украинского государства, народа, языка или культуры (не будут приниматься во внимание пересказ слов В. Колесниченко третьими лицами, оценочные суждения, ярлыки и клевета). Для награждения выделяется 10 000 гривен за счет личных средств народного депутата. Подробнее – здесь.

P.S. На данный момент, увы, ни одного факта представлено не было. Поэтому деньги ждут своего победителя.

киевлянин: Ни один из «свидомых» украинцев не может отрицать, что юридическим основанием независимости и государственности Украины является референдум 1991года. Ответьте на простой вопрос: содержал ли вопрос этого референдума хотя бы намёк на то, что Украина – унитарное государство для украинцев? Этот референдум доказывает лишь одно – все граждане УССР, на тот момент, являются равноправными основателями государства – Украина. Так вот вопрос в том, почему, в результате 80% этих граждан, сделаны изгоями в собственном государстве? Они оказались лишены возможности жить и растить своих детей в рамках своего цивилизационного выбора, в рамках своей русской культуры?

Хочу напомнить, что все, что касается языка и определения Украины, как унитарного украинского государства, вписано туда депутатами и противоречит мнению всего населения Украины. Напоминаю, что высшей властью по той же конституция является – народ, а не кучка «свидомых», украинцев озабоченных своей «исключительностью». Такие вещи в Конституцию вписываются на основании результатов референдума, если речь идет, конечно, не об Украине, а о демократическом государстве.

Объясняю, референдум – это опрос для определения мнения большинства. Суть же голосования – выбор альтернатив. Это разные вещи. В демократических государствах опрос не следует подменять голосованием за кандидатов.

Вадим Колесниченко: Уважаемый киевлянин, полностью с Вами согласен. Более того, провозглашая Независимость, Украина взяла на себя обязательства не сужать уже существующие права человека, в том числе и на родной русский язык и культуру. Более того, в ноябре 1991 года, перед голосованием на референдуме о независимости, власть приняла Декларацию прав национальностей, в которой русскому языку присваивался статус фактически второго государственного. Потом все это «забыли», переступили… Просто ультранационалистическое меньшинство в Украине очень активно – перекрикивает большинство украинцев, которые пассивны. Свежий пример законопроект «О языках в Украине» – крайне демократический, получил одобрение международных организаций, но ультранационалисты вбросили в общество такие лживые спекуляции вокруг него и включили не дружественных нам западных «друзей», что очень осложнило его принятие. А где же голоса русскоязычных? А где же голоса нормальных украинцев, толерантно относящихся к многонациональности нашей страны (которых подавляющее большинство)? Очень они тоненькие и слабые. И в основном все кивают на депутатов. Время доброго царя, который все сделает за нас, прошло бесповоротно. Помогите нам, будьте такими же активными, и закон будет принят буквально завтра. Присоединяйтесь к движению «Русскоязычная Украина»! Вместе мы сила, и победа будет за нами!

Лом: Лично я за СССР – Союз Славянских Суверенных Республик, думаю и Вы не против, но лидер Вашей партии – президент, ничего не делает в этом направлении. Почему он тянет страну туда (в ЕС), где ее совсем не ждут? Я уверен, что большинство жителей Украины, напротив, хотят в ТС.

Вадим Колесниченко: Власть и государство – всего лишь обслуживающий механизм общества. И лидер государства обязан ориентироваться на мнение народа. В Украине сложилась парадоксальная ситуация: в зависимости от постановки вопроса 70% украинцев хотят в ЕС и одновременно углубления дружбы с Россией и Беларусью.

security: Уважаемый народный депутат, как Вы считаете, к чему может привести безнаказанность депутатов в перспективе для Украины? Должен ли депутат от партии регионов Роман Ландик, избивший девушку, ответить по всей строгости закона?

Вадим Колесниченко: Уважаемый коллега, установить, виновен ли в чем-то человек или нет, может исключительно суд. И точка. Именно неприятие этой демократической аксиомы – одна из главнейших проблем украинского общества, развращающая и самих судей. Что же касается депутатов, то их десятки тысяч по всей стране. А, как говорят, на любой свадьбе все равно кто-то напьется, а кто-то – упадет в лужу. Самая большая проблема, кроме безнаказанности депутатов – неуважение к закону, неисполнение его норм со стороны чиновников правоохранительных органов, судов, органов государственной власти и местного самоуправления. Ну, и, кстати, глубочайший правовой нигилизм подавляющего большинства украинского населения.

yanec76: Як Ви вважаєте, чи потрібно народним депутатам проходити обов’язкову психіатричну експертизу?

Вадим Колесниченко: Деморалізація та деградація українського суспільства за останні 20 років настільки сильна, що ми можемо спостерігати на багатьох прикладах, серед яких відродження неонацизму, ксенофобія, антисемітизм, русофобія, що, мабуть, настав час говорити про необхідність обстеження всього суспільства. Але хто ж буде тими «лікарями» – відкрите запитання.

Bonapart: Ви проти фінансування громадських організацій іноземними фондами. Але ж ваша організація отримує гроші з Росії. То невже депутат Колісніченко запропонує закон проти своєї організації?

Вадим Колесниченко: Я вважаю, що таке фінансування не може спрямовуватися на політичну діяльність, приховану під різноманітними соусами «демократизації», «прав людини» тощо. Адже тоді наше суспільство потрапляє в залежність від закордонних «благочинців».

3/4 фінансування Правозахисного громадського руху «Російськомовна Україна» – внески громадян та підприємців України (офіційний звіт оприлюднений на сайті нашої організації).

rus77d: 1. Когда русскоязычные граждане не будут себя чувствовать ущемленными? Ведь до сих пор инструкции к лекарствам и технике идут только на украинском, а там есть специфические термины, непонятнимание которых может привести к нежелательным последствиям и даже вреду для здоровья? Если не принимаете второй государственный, можно же хотя бы обязать производителей всех товаров писать на двух языках?

2. Есть ли программа по окультуриванию народа, а то идет полная деградация, особенно – молодежи?

Вадим Колесниченко: 1) Мы с этим ежедневно боремся и многое уже сделано. Читайте полный отчет, перейдя по ссылке. Подайте в суд, и мы Вас поддержим.

2) Надо очень и очень подумать, что в этой программе должно быть, и, ГЛАВНОЕ, чем она может быть интересной молодежи.

3) Со своей стороны буквально сегодня в парламенте будет зарегистрирован проект постановления «О праздновании в Украине Дня любви и верности» (на примере святых Петра и Февронии), собственный украинский праздник, как вариант Дня Св. Валентина.

4) Также на рассмотрении парламента по нашей инициативе находится проект постановления «О правах, свободе и достоинстве человека», устанавливающий основные моральные и этические устои общества.

док: Вы все время улыбаетесь, даже обсуждая серьезные и далеко не веселые темы. По-вашему, о чем это говорит? Вы такой добряк?

Вадим Колесниченко: Всегда с уважением и толерантно отношусь к своему собеседнику, даже когда категорически с ним не согласен.

мозахи: Подделка документов – ст.358 УК Украины. В Краснограде Харьковской области подделка документов тоже должна квалифицироваться так же? И есть ли разница между ответственностью перед законом простого украинца и работников РДА?

Вадим Колесниченко: Не понятен вопрос. Если есть проблема – напишите мне заявление: 01008, г. Киев, ул. М. Грушевского, 5, Народному депутату Украины Колесниченко В.В.

киевлянин: Вопрос 1: Признаете ли Вы, что в течение всего последнего 20-летнего периода, включая настоящее время, на Украине целенаправленно, насильственно и массово нарушаются права русского народа? Все эти действия украинского государства по отношению к нам, русским, юридически и фактически определяется как этноцид. Ваша партия, являющаяся правящей на сегодня, продолжает утверждать, что все должны уважать выбор украинца. Но, при этом вы, умалчиваете об ответственности тех же украинцев, уже лишивших русский народ его элементарного права на свой цивилизационный выбор в рамках русской культуры, на родной язык. Согласитесь, что на самом деле вы защищаете право украинца, навязывать свое мнение большинству населения Украины. Вы же не будете отрицать, что Янукович боится результатов референдума по русскому языку, и это главная причина, почему его не проводят.

Вопрос 2: Почему Вы, исполняя роль представителя интересов русского народа, до сих пор не подаете материалов в международный суд, по поводу нарушений на Украине прав русского народа и привлечения к ответственности виновных в этом?

Вадим Колесниченко: Права русских и русскоязычных в Украине однозначно нарушаются, но мы уже сделали даже больше, чем Вы говорите. Читайте полный отчет, перейдя по ссылке. А Вы что сделали?

Denys: Поделитесь Вашей субъективной оценкой работы парламента, депутатов на протяжении этой сессии. Чем лично Вам она запомнится?

Вадим Колесниченко: Запомнится бездарной тратой времени и денег налогоплательщиков по средам (в так называемый день оппозиции). Когда оппозиция формирует повестку дня, не приходит на обсуждение и проваливает голосования собственных же вопросов. И по сути законотворческая и законодательная работа системно превращается во взаимные упреки, обвинения, политические пар и пиар.

Denys: Каким видите будущее украинской оппозиции? В чем причина низкой эффективности ее работы, на Ваш взгляд?

Вадим Колесниченко: 1) Любой стране, любому парламенту крайне необходима оппозиция. Она выступает «санитаром», оппонентом, конкурентом.

2) Увы, в Украине оппозиции как таковой нет. Есть конкурирующие, разобщенные структуры, которые борются за власть. Даже, если выражаться точнее – воюют за власть. А в этой войне разрушают основы государственности и политической конкурентности. А это очень вредно и опасно для будущего страны.

3) Низкая эффективность связана с чисто украинской проблемой – очень много «гетманов». И отсутствие конкретных АЛЬТЕРНАТИВНЫХ предложений, идей, программ.

Гость_Киев: Вопрос не о политике. Завершилась парламентская сессия... Какие у Вас планы на лето? Где и как планируете отдыхать?

Вадим Колесниченко: Еду к себе в Севастополь, где, отдыхая, буду работать в своей городской партийной организации, где я – зампредседателя.

Роксолана: Как Вы считаете, способен ли проект «электронное правительство» улучшить демократическую ситуацию в Украине?

Вадим Колесниченко: Однозначно, да. Но в первую очередь не демократическую ситуацию, а остановить административный беспредел, и максимально облегчить получение услуги населением.

45698777: Прошел год с момента Вашей пресс-конференции в защиту дубляжа фильмов на русский язык, какая ситуация на данный момент?

Вадим Колесниченко: Увы, а воз и ныне там!!! При этом «камни» под этим возом, как мне кажется, имеют коррупционную основу. Но мы не опускаем руки, и решение этой проблемы видим все же в принятии закона о языках.

Ханна: Каким Вы видите своё место в украинской истории?

Вадим Колесниченко: Достойным, соответствующим моему скромному вкладу в историю нашей страны.

Gost: Скажите, пожалуйста, чем особенен проект закона «О праздновании в Украине Дня любви и верности»?

Вадим Колесниченко: Это – наша альтернатива празднику Дня Св. Валентина, который привнесен с Запада. Считаю, что Украина в праве иметь свой аналогичный праздник, основанный на наших исторических библейских традициях.

Тая: Скажите, Вам не бывает совестно перед миллионами простых людей за те законы, которые вы принимаете, будучи «слугами» народа? Вы ведь живете за счет тех, кто вам верит и выбирает в парламент.

Вадим Колесниченко: Совестно мне за тех, кто не желает работать, не желает процветания нашей Украине, а считает себя самым умным и в праве поучать всех и каждого. Я горжусь тем, что в переломный момент истории тяжелейших испытаний для будущности нашей страны я не боюсь брать на себя ответственность (как и мои коллеги по партии) и делаю Дело. Да, могут быть ошибки! Да, могут быть неверные решения. Но это – наши ошибки и наши решения, и нам за это отвечать. Но сидеть на обочине, либо у кого-то за спиной и поучать я не буду.

Ханна: Нуждается ли Россия в Вашем присмотре за Украиной, не оказываете ли Вы медвежью услугу своей исторической родине?

Вадим Колесниченко: России не прожить и не состояться без Украины. Как, впрочем, и Украине без России. А наша историческая родина Киевская Русь примет любую услугу от адекватных и ответственных политиков ради процветания общества, ради «Украины для людей».

KORN: Когда мы будем жить по-человечески?

Вадим Колесниченко: Я тоже это хочу знать:) Придется очень тяжело, долго и трудно работать. И лучше, конечно же, будет.

KORN: Почему нельзя пойти по пути Грузии? Зачем выдумывать законы, если достаточно их просто перевести на украинский язык?

Вадим Колесниченко: Я вообще против того, чтобы идти по чьему-либо пути. Мы – большая и перспективная страна, и у нас свой путь развития, у нас есть свои достижения, свои особенности, свои сложности. Поэтому мы можем принимать во внимание зарубежный опыт, но путь будет исключительно наш, украинский. При этом власть без общей поддержки населения с этой дорогой не справится, как и общество, если оно не объединится в работе за будущее страны, не сможет себя реализовать. Думаю, счастливое будущее нашей страны – это дорога с двусторонним движением. Взаимные упреки, обвинения, оскорбления, поиск врага никогда никому не приносили пользы. А разъединяться, делить, значит, обрекать себя на нищету и бесправие. Объединяться, уважать друг друга, понимать друг друга, поддерживать друг друга, значит, богатеть, строить процветающее общество, будущее для всех.



Благодарю всех активных участников нашей чат-конференции. Спектр и уровень вопросов показал, что мы имеем будущее, у нас есть общий шанс, и мы его не упустим. Всем здоровья, мира и процветания. С уважением, Вадим Колесниченко.

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