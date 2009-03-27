«Регионы» поднимают Донецк

Пресс-служба Донецкой областной организации ПР рассылала пресс-релизы, в которых то и дело меняла цифры предполагаемого количества участников, которые колебались в пределах 25-30 тыс. человек. На деле получилось 18 тыс. Впрочем, и с этим количеством акция прошла вполне бодро. Задумывалось все пафосно. Митинг начался с шествия по главной улице города, на которой загодя перекрыли движения и отключили светофоры. В итоге, правда, получилось как всегда - теснящиеся граждане скучной походкой шли в светлое будущее на красный свет. Над почтенным собранием реяли флаги Партии регионов, Блока Натальи Витренко, коммунистов и просто желто-голубые знамена. Двигалась процессия почти в полном молчании: скандировать что-либо гражданам не хотелось - видимо, они решили, что за них все говорят лозунги. Среди лозунгов тоже не было ничего особо броского. "Кризис - стоп!", "100 дней прошло - хватит!", "Нет фальсификаторам истории", "Да русскому языку", "Нет сокращениям рабочих мест", "Тимошенко - это кризис, это катастрофа" и просто емкое "Ющенко геть!". У кого-то из динамика хрипел гимн Партии регионов. Под такой аккомпанемент колонна добрела до площади им. Ленина. Там ее уже поджидала часть митингующих, которую заведомо свезли со всех городов и весей Донбасса. С краю площади примостились учителя одной из донецких школ. Говорят, что поездка на митинг у них, как водится, была по разнарядке, однако они не жалеют - мол, пришла пора действовать и спросить у власти за все. В глубине площади граждане уже не так оптимистичны и решительны. 66-летняя пенсионерка Альбина Витальевна рассказывает "Главреду", что, конечно, пришла протестовать против это власти, но и от оппозиции толку особого тоже не видит. "Пришла на этот митинг, чтоб улучшить твою жизнь, - говорит она. - Потому что жить невозможно при этой власти. Но при той тоже будет не лучше", - добавляет пенсионерка. "Идеальной власти никакой нет. Ничего не будет хорошего. Никто не может спасти Украину. Новые, молодые люди должны быть, образованные, но их не пускают никуда. Молодежь не пускают образованную, умную, а это все банда. Но вот Россия может помочь Украине. И должна. Там умные люди работают. Они собираются коллективно, и решают, а эта банда ничего не может решить", - подключается к разговору Игорь Моисеевич, пенсионер из Снежного. "Я хочу, чтобы Россия соединилась с Украиной. Чтоб мы, Донецк, присоединились к России. И у нас будет все - во! Будет Янукович, будет Путин, Медведев, все будет хорошо", - вторит ему 47-летняя безработная по имени Галина. Депутаты и власти Донбасса на Путина и Медведева не рассчитывают. Им кажется, что их сил достаточно, чтобы ситуация в стране наладилась. "Мы хотим обратить внимание власти на проблемы современной Украины. Абсолютно бездарная ситуация, обусловленная незаконченностью реформ. Мы ожидаем, что у власти хватит совести уйти в отставку", - делится с "Главредом" мыслями прогуливающийся за сценой на площади народный депутат Украины Борис Колесников. Его слова со сцены эхом повторяет народный депутат Украины Елена Бондаренко. Елена Анатольевна демонстрирует народу два белых шлепанца, на которых вышиты буквы Ю и Т. "Вот эти белые тапки эти два товарища приготовили для всей Украины. И если эти люди будут оставаться во власти и дальше, Украину под траурные марши все-таки вынесут", - поясняет парламентарий. Публика посмеивается, но по-прежнему реагирует вяло. "Зажечь" народ удается только Нестору Шуфричу, который в свойственной ему манере выбегает на сцену и тут же начинает сыпать афоризмами. Мол, Ющенко ездит в Америку не только потому, что ему там медом намазано, а потому что еще и углем посыпано, а от Тимошенко уже все отвернулись - даже весна. Заключает свою речь Нестор Иванович предложением, адресованным Ющенко и Тимошенко - разъехаться по разным полюсам: "Пусть один уедет на Северный полюс, а второй - на Южный", - кричит он. Потом на минуту задумывается и добавляет: "Правда пингвинов жалко". Часть народа, вдохновленная заботой о судьбе пингвинов, наконец-то оживляется и начинает вяло кричать: "Я-ну-ко-вич!". Правда, при ближайшем рассмотрении выясняется, что кричат там по просьбе иностранного журналиста, который хотел бы снять это на камеру. В завершение митинга Шуфрич зачитывает со сцены резолюцию. В ней все те же слова - власть нужно отправить в отставку, инициировать одновременные досрочные президентские и парламентские выборы и внести изменения в Конституцию в части передачи власти и финансовых средств на места - органам местного самоуправления. За кулисами Борис Колесников делится еще одной инициативой - во вторник Партия регионов обещает заблокировать трибуну в парламенте. Это обещание не доходит до ушей протестующих, собравшихся на площади, однако именно оно вселяет некую надежду на то, что эта акция не канет в Лету, как и многие предыдущие митинги ПР, которые всегда были многообещающими, но часто заканчивались ничем. По сути, сегодняшняя акция также пока не имела особого результата, и если оппозиция ограничится только этими митингами, то никаких особых последствий все ее инициативы иметь не будут. "Ну собрались и что? Вот только Газманова послушали, а так - ни-че-го", - эту фразу корреспонденту "Главреда" довелось подслушать от расходящихся усталых митингующих. По их словам, оппозиция в стране в кои-то веки вынырнула из политического небытия, в котором доселе пребывала, однако удастся ли ей продержаться на плаву - большой вопрос, потому что пока что она не продемонстрировала особого умения плавать.