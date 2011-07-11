Подводя итоги

Законотворческие достижения



Восьмая сессия должна была заложить законодательную основу для главных реформ, однако успехи парламентариев по факту оказались весьма скромными. В активе лишь четыре ключевых закона: о противодействии коррупции, изменении Налогового кодекса, реформировании сферы здравоохранения и пенсионной системы. Причем последние три приняты в авральном режиме накануне закрытия сессии под аккомпанемент протестующих под окнами Верховной Рады будущих пенсионеров. Как правило, качество утверждаемых в таких условиях документов оставляет желать лучшего, и, скорее всего, осенью их придется корректировать. Если же протестующие проявят настойчивость и продолжат свои акции под стенами президентской администрации, на необходимость внести правки в законы депутатам укажет лично глава государства.



До непопулярных среди сограждан изменений в Трудовой и Жилищный кодекс у депутатов руки не дошли. Проекты реформирования в сфере образования и о внедрении рынка земли застряли на стадии общественного обсуждения. Впрочем, в отдельных вопросах парламентарии проявляли завидную расторопность. Аккурат к 9 мая приняли закон о знамени Победы, чем спровоцировали столкновения во Львове. Хотя закон позже был отменен Конституционным судом, пятно на теле праздника останется надолго. Да и о себе народные избранники позаботились оперативно – изменения в Конституцию, устанавливающие датой следующих выборов 28 октября 2012 года, утвердили в день открытия сессии. Очевидно, этим реформирование Основного Закона руками депутатов шестого созыва и ограничится, принимать наработки будущей Конституционной Ассамблеи обещают доверить новому составу Верховной Рады. Что же касается правил проведения выборов, их определение отложили на осень. Иллюзий по поводу возможности кардинально изменить уже подготовленный на Банковой законопроект депутаты не испытывают.



Тест на лояльность реформаторскому курсу Президента парламентарии прошли успешно, однако качество утвержденных законов и скорость их прохождения через сессионный зал вызывает вопросы. Не исключено, что уже осенью Виктор Янукович запишет весь депутатский корпус в растущую с каждым днем армию саботажников.

Оптимизация под куполом



Несмотря на основательное падение рейтингов власти, процесс перетекания депутатов из оппозиционных рядов в большинство не прекратился. За прошедшие полгода фракция Партии регионов пополнилась дюжиной перебежчиков из оппозиции. Но достичь психологически значимой цифры в 200 депутатов «бело-синим» все же не удалось. По информации оппозиционных лидеров, нынешней весной стоимость «тушек» упала наполовину – за них предлагали всего 1-3 миллиона долларов, в то время как год назад их готовы были покупать в два раза дороже. Впрочем, численность большинства достигла таких размеров, что необходимые решения без труда принимались даже в тех случаях, когда один из партнеров регионалов уходил в отказ. Чаще всего этим баловались коммунисты. В связи с приближающимися выборами они взяли курс на показную оппозиционность и отказались голосовать за ряд непопулярных реформ. Правда, оформлять официальный развод с большинством не стали. Что вовсе не мешало им именовать себя «единственной настоящей оппозицией», регулярно критиковать антисоциальные инициативы правительства и требовать отставки главного ответственного за их проведение Сергея Тигипко.



В структуре Верховной Рады появилась новая штатная единица – депутатская группа «Реформы ради будущего», в которую сбились внефракционные «тушки», преимущественно с «сердечным» прошлым. Группа изначально обещала оказывать посильную помощь Президенту в модернизации страны, и свое слово сдержала, последовательно поддержав все реформаторские начинания власти. Вопреки прогнозам экспертов, соратники Рыбакова не стали примером для своих коллег, и процесс кучкования неприкаянных депутатских душ не имел продолжения. Не исключено, что «парад суверенитетов» в Верховной Раде всего лишь отложен до осени.



Попытки спикера оптимизировать работу народных избранников потерпели крах. Депутаты отказались вводить в эксплуатацию новую систему «Рада-3», требующую персонального голосования. Оппозиционные фракции приняли волевое решение прекратить голосовать за себя и того парня, а вот для «парламентских пианистов» из большинства главным ориентиром в работе продолжала оставаться рука Михаила Чечетова. Повысить показатель наполнения зала под куполом депутатами не помогли ни уговоры Владимира Литвина, ни обнародование результатов их письменной регистрации на веб-сайте парламента. Зато злостные прогульщики сессионных заседаний стабильно возглавляют рейтинги самых богатых украинцев.

Модные тренды восьмого сезона



Из арсенала парламентариев практически исчез такой популярный метод работы как блокирование трибуны. Избиение «сердечных» депутатов в декабре прошлого года оказало воспитательное воздействие - захватывать парламентскую высоту по поводу и без оппозиционеры не рискуют. Нынче в моде в знак протеста дружно покидать рабочие места. Последнюю сессионную неделю «бютовцы» и вовсе в полном составе «заседали» в зале Печерского райсуда, поддерживая Юлию Тимошенко, а под куполом отставляли лишь пару-тройку ответственных за озвучивание фракционной позиции лиц. Правда, отдельные элементы парламентской «классики» были актуальны и в восьмом сезоне: депутатские мобильные отряды использовались в качестве эффективного защитного средства (прежде всего, лидером «Батькивщины»), да и мелкие стычки между неприкосновенными имели место (Олег Ляшко умудрился пострадать от рук на редкость невозмутимого Адама Мартынюка).



Оппозиционеры традиционно критиковали работу правительства и требовали его отставки. Даже подписи за инициирование вопроса об ответственности Кабмина Азарова собирали, но необходимых для этого 150 автографов не нашли. Заставить плясать под свою дудку представительней исполнительной власти депутатам не удалось даже в мелочах – на пятничный «Час вопросов правительству» министры нередко делегировали своих заместителей, а возмущенный ропот слуг народа пропускали мимо ушей.



Так и не смог материализоваться блуждавший в оппозиционном лагере призрак объединения. Идея соединения нескольких осколков «оранжевого» блока под партийным зонтиком «Фронта змин» пришлась не по вкусу его лидеру, амбиции которого укрепляют благоприятные прогнозы социологов. На данном этапе объединяться с потенциальными партнерами Арсений Яценюк готов лишь для противостояния фальсификациям на выборах. О конфигурации будущей коалиции обещает подумать уже после прохождения в парламент следующего созыва.



Восьмая сессия во многом стала сессией упущенных возможностей. Поставленные президентом задачи по обеспечению законодательной основы для проведения реформ реализованы в лучшем случае лишь наполовину. При этом в глазах избирателей Верховная Рада окончательно утратила статус выразителя и защитника их интересов. Идти с таким грузом на выборы депутатам будет непросто. Поэтому уже осенью следует ожидать активного вовлечения парламентариев в традиционную для предвыборного времени гонку популизма, независимо от их партийной прописки. Беспокойные реформаторские хлопоты достанутся в наследство депутатам нового призыва.