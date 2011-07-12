Анатолій Гриценко: «Україна втрачає незалежність і суверенітет»

На сайті «Главред» відбувся чат із народним депутатом України, головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, екс-міністром оборони України, лідером партії «Громадянська позиція» Анатолієм Гриценко. Спілкуючись із читачами, він розповів про «гру на піаніно» від представників парламентської більшості, про хаос у вертикалі виконавчої влади, який став резултатом адмінреформи, про наслідки ухвалення пенсійного законодавства для силових структур, про Віталія Кличка як політика і як спортсмена, а також про те, що чекає Україну після перемоги на президентських виборах у Росії Володимира Путіна. Крім того, екс-мінстр поділився своїм баченням подальшого розвитку політичної ситуації в Україні і розказав про «конституційний» і «конфліктний» сценарії розвитку подій.

Подаємо стенограму чату з Анатолієм Гриценко.

Andriy: Яку оцінку Ви б поставили за роботу парламентарям під час останньої сесії? Чим особисто Вам вона запам’яталася?

Анатолій Гриценко: Парламенту в цілому я поставив би «двійку». Хоча б тому, що грубо порушувалася Конституція, коли представники більшості «грали на піаніно», натискаючи по п’ять-десять кнопок.

Не лише мені, але й десяткам мільйонів громадян, ця сесія запам’яталася нічним голосуванням з четверга на п’ятницю останнього пленарного тижня, коли прийняли закон про так звану пенсійну реформу в редакції Януковича-Тігіпка. Наслідки цього безвідповідального голосування ми відчуватимемо ще довго. На своїй шкірі...

menos: Несмотря на то, что Янукович усиливает вертикаль власти, удаляя ненужные ему островки независимости в управлении страной, Вы продолжаете говорить те же самые слова, что и годом ранее. Неужели Вы видите выход из сложившейся ситуации в настоящем правовом поле (де-факто неработающем праве вообще)? Хотелось бы услышать Ваш вариант развития будущей политической ситуации в Украине – какую роль Вы отводите лично себе в этом процессе, и каковы планы «ГП»? Как победить, если оппонент может менять правила игры и пользуется этим?

Анатолій Гриценко: Події в країні можуть розвиватися за двома сценаріями: конституційним (мирним, спокійним) або форс-мажорним (конфліктним, з масовими протестами і зіткненнями). Не лише «Громадянській позиції», але і Вам також, треба бути готовими до обох сценаріїв розвитку подій.

Torsen: Чому Ви не проголосували за проект закону «Про запобігання дискримінації щодо осіб літнього і похилого віку в Україні»? Невже Ви вважаєте, що в нашій державі дискримінації за віковим цензом не існує?

Анатолій Гриценко: В той день я був у відрядженні у Львові.

Рол: Чи бачите Ви, пане Анатолію, як екс-міністр оборони, як громадянин, загрози територіальній цілісності чи незалежності України в найближчому майбутньому? Складається враження, що наступають вирішальні часи, а опозиція послуговується особистими інтересами, а не загальнодержавними.

Анатолій Гриценко: Україна втрачає незалежність і суверенітет уже давно, відбувається це і сьогодні під час нашого з Вами спілкування. Для того, щоб проводити суверенну самостійну політику, треба розуміти національні інтереси країни, мати почуття власної гідності і головне – хотіти бути вільними, а не рабами. Погодьтеся, не може вважатися суверенною країна, якщо не власний уряд, а МВФ визначає, яким у нас буде бюджет, пенсійний вік, система податків тощо. Не може вважатися суверенною країна, вище керівництво якої не спроможне або не хоче піднятися з колін під час переговорів у Кремлі. Суверенною Україна стане тоді, коли мільйони українців відчують себе громадянами і усвідомлять власну відповідальність, кожного з нас, за те, яку владу обираємо, і відповідно – яку політику вона проводитиме.

нудныймужик: Существуют ли более глубокие и общие причины никудышней организации общественной жизни государства Украина? Какой процент населения устраивает существующее положение вещей?

Анатолій Гриценко: Мабуть, можна було б говорити про молодий вік України, як незалежної держави, про відсутність моральної і відповідальної національної еліти, про слабкі демократичні традиції... Але я не хочу про це говорити. Хочеш бути вільним – стань таким. Хочеш, щоб суспільство було справедливим і створювало рівні можливості для всіх – борися за те. Країни, в тому числі наші сусіди, які на рубежі 1991 року були майже в такому ж стані як Україна, за двадцять років вже давно нас обігнали у своєму розвитку.

Мармор, Брюссель, ЕС: Господин Гриценко, Вы очень сильный политик Украины, один из тех, кто немало сделал для улучшения имиджа Украины в мире. Тут, в Брюсселе, существуют центры и люди, работающие в направлении улучшения мнения об Украине, много никудышных так называемых дипломатов, но результат их работы равен нулю. Может Украина себе позволить такие простые и недорогие вещи как Россия, которая финансирует несколько сотен человек, из русских граждан резидентов Бельгии сотворив газету, Интернет-сайт «Русские в Бельгии.бе» для проведения различных мероприятий по связям с людьми стран НАТО, ЕС, Советом Европы, еврокомиссарами и т.д.?

Анатолій Гриценко: Я переконаний, що імідж країни насамперед визначається її внутрішнім життям, а вже потім, лише частково – роботою дипломатів і різних піар-агенцій. Можна створити у Брюсселі скільки завгодно інформаційних ресурсів, але ж європейців не обманеш. Плюс, не забувайте, що посли європейських держав живуть поряд із нами в Україні, і вони все бачать – і наші успіхи, і наші провали. А крім того, підприємці з європейських країн, які працюють в Україні або з Україною, на собі відчувають і нашу податкову систему, і «реформоване» судочинство, і «гостинність» митників на кордоні...

Георгий: Президент В. Янукович провел закон об отмене ТО, чего Вы так давно и упорно добивались. Означает ли это, что Вы с В. Януковичем теперь стали соратниками?

Анатолій Гриценко: Нагадаю, вперше законопроект про скасування техогляду я зареєстрував ще у 2009 році. Тоді його не підтримали. Я зареєстрував його вдруге у 2010 році. Голосування відбулося три місяці тому і було досить цікавим: за скасування техогляду проголосували 0 регіоналів, 0 комуністів і 0 литвинівців. Потім, через два тижні, скасувати техогляд запропонував Янукович. «И место сидения определило другую точку зрения» – провладна більшість дружно скасувала техогляд. Для мене цей законопроект був логічним, і мої дії були послідовними: припинити знущання над 9 мільйонами приватних водіїв і підрубати один із коренів загальнонаціональної корупції, яка вимірювалася 100 мільйонами доларів щорічно, причому це мінімальна оцінка. Для Януковича, який дав команду не підтримувати мій законопроект, але тут же одразу вніс свій, аналогічного змісту, скасування техогляду – це піар-акція з метою дещо пом’якшити ті болючі удари, які він наносить суспільству змінами до податкового чи пенсійного законодавства.

05051995: Господин Гриценко, партия «Громадянська позиція», которую Вы возглавляете, присутствует в местных советах. Но на Вашем и партийном сайтах отсутствует информация о работе депутатов от «ГП». Это такая «позиция» или «театр одного актера»? Очень напоминает: «Мы говорим партия - ...» Спасибо за ответ.

Анатолій Гриценко: На місцевих виборах близько 90 активістів «Громадянської позиції» отримали мандати депутатів місцевого рівня, тобто не так багато порівняно з партіями, що мають історію діяльності в десять і більше років. Якщо на сайті мало інформації про діяльність депутатів від «ГП», то це не тому, що Гриценко як лідер партії когось чи щось обмежує. Мабуть, треба, щоб вони самі проявляли більше активності в інформаційному просторі. Нагадаю про це на наступному засіданні ради партії.

Веселый: Когда от слов перейдете к делу? У Вас не протестная партия. Почему не строите партию широких масс? Что делают Ваши дети в партии? Партия «ГП» – это семейный проект? Что делает у Вас никакой Катеринчук? Каковы перспективы партии до 2012 года включительно?

Анатолій Гриценко: Ми будуємо партію так, як уміємо. Щось виходить, а щось – не дуже. Якщо поділяєте наші принципи – моральності, відповідальності і професійності, ставайте поряд, підставляйте своє плече, тоді вийде швидше. Більше того, якщо у Вас є дорослі діти, і вони хочуть стати членами нашої партії – будемо раді і їх бачити.

Boris: Сквільки пройде часу, щоб в країні став «Все Донбасс»?

Анатолій Гриценко: Януковичу не вдасться інтегрувати Україну у Донецьку область – ми з Вами цього не дозволимо.

jurius: Доброго дня. Хочу задати Вам кілька питань. 1) Як можете оцінити працю Вашої команди у м. Тальному, де «ГП» прийшла до влади (опоненти закидають брак інформації і Ваше небажання спілкуватися по цій темі)? 2) Що сталося з сайтом poryadok.org.ua, чому він не оновлюється? Ви ж розумієте, що поганий сайт створює поганий імідж партії і відлякує потенційних її членів? 3) Ваші оппоненти закидають Вам неуміння прислухатися до думки інших, поєднання авторитаризму при декларованому лібералізмі, небажання відповідати на незручні питання тощо. Як би Ви відповіли на подібну критику? 4) Чи будете Ви балотуватися у мажоритарному окрузі в разі прийняття нового закону про вибори? 5) Чи не вбачаєте Ви, що для посилення партії, збільшення її рейтинговості варто залучати інших відомих політиків і суспільних діячів (той самий Пинзеник, Пасхавер, Маринович), а також організовувати круглі столи з відомими вітчизняними й закордонними економістами та культурними діячами (Бальцерович, Гавел, Гузар, Ліна Костенко, М. Попович)? 6) Вже зараз видно що «ГП» буде важко пройти чотирьохвідсотковий бар’єр. Що будете робити, якщо на наступних виборах опинетеся поза парламентом? 7) Назва Вашої партії схожа на назву польської правлячої партії «Громадянська платформа». Це лише збіг обставин, чи програма польської партії все ж була для Вас певним шаблоном? Дякую.

Анатолій Гриценко: Надто багато питань Ви поставили:) Бачу, що на частину з них Ви самі й відповідаєте. Не говоритиму про внутрішні партійні питання – навряд чи вони цікаві багатьом, хто заходить на сайт «Главред». Щодо інших? По-перше, ніяких кальок із польських назв чи програм, створення «Громадянської позиції» було нашим рішенням. Щодо готовності чи неготовності відповідати на дошкульні питання? Зараз я відповідаю на всі підряд. І список питань не я складав – це робили Ви, дописувачі «Главреду». Якими будуть перспективи «ГП» на наступних парламентських виборах? Це залежить не тільки від нас, а більшою мірою – від Вас.

Charly: Согласны ли Вы? Если оппозиционеры не вырвут из когтей «донецкой» мафии Юлию Тимошенко, то следующими станете Вы, Анатолий Степанович и Слава Кириленко? И станете ли за Юлю бороться? Или наоборот, предпримите все возможное, что б занять ее нишу? Может, таки нужно усмирить свою мужскую и офицерскую гордость и объединиться с Тимошенко (объективно, шансов у нее наиболее) и нанести совместными усилиями первое поражение этой преступной власти на выборах 2012 года, а потом и на выборах президента в 2015 году?

Анатолій Гриценко: 1) Я бажаю Юлії Тимошенко сили вистояти і витримати той шалений тиск, який на неї здійснює влада. Так само, як і Юрію Луценку й іншим представникам опозиції, щодо яких влада вибірково і несправедливо застосовує закон.

2) Я послідовно виступаю за об’єднання зусиль усіх опозиційних партій, парламентських і позапарламентських, щоб зупинити бульдозер Януковича. Якщо дотепер переговори щодо об’єднання не завершилися успіхом, то стовідсотково не з моєї причини. Що буде далі? Думаю, до вересня нічого. А вже у вересні-жовтні об’єднання зусиль опозиції перейде від розмов до практичних кроків. Не в останню чергу завдяки Януковичу, який хоче встановити підвищений прохідний бар’єр на парламентських виборах.

L.Basarab@ukr.net: Леонид. Государство Украина ждет лидера, который возглавил бы борьбу украинского народа за свободу и независимость по сути, а не на бумаге. У Вас есть возможности сделать это.

Анатолій Гриценко: Лідерів не призначають – їх такими визнають. Говорити про себе – нескромно. У Вас була і ще буде можливість скласти власне уявлення, хто такий Гриценко.

Andriy: Я знаходжуся у Німеччині на навчанні. І про Європу знаю не від другої особи. Знаю ставлення до людей (не дуже добре). Тут кожний думає сам про себе. Ні дружби, ні співчування – тільки егоїзм. Якби я був егоїстом, то одружився би тут, як роблять 95% громадян України, та не хвилювався би ні про що. Але я народився і виріс на Україні. І я є її громадянином. І я вважаю зрадою дії цих 95%, які люблять паспорт більше, ніж себе. Для мене відмова від Батьківщини – це відмова ввід батьків та самого себе.

У Вас на сайті є девіз від Миколи Катеринчука: «Наша мета- Європа». Це значить, Ви теж є прихильником цього девізу? 70 років ми йшли по шляху розвиненого соціалізму. Тепер ідемо в Європу.

Питання: чому ми не можемо зупинитися і почати відбудовувати країну? Чому ми так себе зневажаємо, що ідеали когось – дорожчі за свої? Чому мета – Європа, а не Україна? Поки ми будемо рівнятися на когось, а не самі думати власною головою, кращого життя не буде. Як були, так і залишимося порожнім місцем.

Анатолій Гриценко: Маємо будувати Україну і стандарти життя в ній для нас, українців, а не для європейців. По-перше, це – наша країна. А, по-друге, те, що хотіли, собі вони вже збудували.

ПанЮрко: Куда деваются деньги от налога в Пенсионный фонд от продаж и услуг? Ведь берётся 7%!

Анатолій Гриценко: Запитайте про це у Тігіпка і Зайчука, голови Пенсійного фонду.

Liska15: Шановний Анатолію Степановичу, з прийняттям пенсійної реформи, а не за горами Трудового і Житлового кодексів, земельної реформи чи є доцільним молодим, талановитим людям покинути назавджи нашу країну, бо світлого майбутнього у цій державі у них немає?

Анатолій Гриценко: Я і моя сім’я вирішили жити в Україні. І ми боротимемося за те, щоб вона стала іншою. Давайте боротися разом!

vasyl: Чи проводиться Вами робота по об’єднанню опозиційних сил? Якщо так, то з якими політичними силами, чи є позитивні результати? Взагалі, на яких умовах можливе таке об’єднання опозиції?

Анатолій Гриценко: Частково на Ваші питання я вже відповів. А щодо можливої платформи для об’єднання опозиції, щоб не повторюватися, радив би прочитати мою статтю під назвою «Україні з Януковичем не по дорозі». Ви її знайдете на моєму персональному сайті – grytsenko.com.ua.

неформал: Шановний Анатолію Степановичу! Як Ви вважаєте, коли реально запрацює механізм притягнення посадовців до відповідальності за прийняті рішення? Які позитивні наслідки для державного управління має проведене скорочення апарату Уряду та центральних органів виконавчої влади? І Ваша оцінка, які події можуть розгорнутись в Україні у разі перемоги Путіна на президентських виборах у Росії 2012 року? Дякую.

Анатолій Гриценко: Відповідальність чиновника, по всій вертикалі влади, буде тоді, коли це згенерує перший чиновник країни – президент.

Відповідаючи на друге Ваше питання, щодо наслідків адмінреформи, на думку приходять переважно непарламентські вирази. Не всі знають, що після грудневого указу Януковича більшість міністерств, які мали би бути ліквідовані, працюють дотепер. Приміром, крім міністерства Клюєва, і сьогодні залишаються у своїх кріслах чиновники «ліквідованого» Міністерства економіки – на мої депутатські звернення, як і раніше, відповідають ті самі люди, яких уже давно мали б звільнити. Поки що (а вже пішов восьмий місяць адмінреформи) ця реформа привнесла у вертикаль виконавчої влади лише хаос, безвідповідальність і надмірні додаткові витрати. А ще – скорочення сотень справжніх професіоналів державної служби, бо людей із власною думкою, почутттям гідності та відповідальності ця команда звільняє першими.

А що буде після перемоги Путіна на президентських виборах у Росії? Думаю, шалений, небачений раніше, тиск на Україну – сценарій «Тузла-2». І той тиск маємо витримати і встояти на ногах.

Дядя: Анатолий Степанович. Вам вопрос, как бывшему министру обороны! Ну, и сейчас Вы занимаете должность, которая связана с вооруженными силами. Сколько танков «Оплом-м» есть в наличии в нашей армии? Если один, тогда почему их не производят, ведь у нас есть все необходимые ресурсы, все запчасти украинские, или же это – неперспективный танк? Какое количество у нас ракетных комплексов С-300, и есть ли они у нас вообще? Потому как показала война в Ливии – С-200 пора выкидывать на свалку! Почему не ведутся работы на перспективу по производству собственного истребителя? Ведь самое главное – двигатель: «Мотор-Сич» делает для китайских истребителей, а мы… ну, хорошо, хоть пытаемся вертолёты собирать, и то старые... И вообще, почему нашим олигархам не выгодно держать деньги в Украине, почему их обязательно вывозить в оффшоры? Боятся? Или большой налог? Так уменьшите налог – в итоге нам будет выгодней! Спасибо.

Анатолій Гриценко: Щоб ставити такі питання і шукати на них відповіді, в країні мають бути Верховний головнокомандувач Збройних сил і міністр оборони. Сьогодні їх немає. Януковичу більше подобається роль Верховного головнокомандувача СБУ, Податкової міліції та Внутрішніх військ. А Єжель? Того, крім землі, тендерів і фінансових потоків, в армії мало що цікавить.

А про олігархів Ви не дуже турбуйтеся. Вони про себе подбали. І якщо їм треба прийняти ще якийсь закон, то Янукович із Чечетовим зроблять це дуже швидко.

donroot: Анатолий Степанович, добрый день! Власть снова вводит надбавки к денежному довольствию военнослужащим и не пересчитывает пенсии запасникам. Полковник за звание получает 135 гривен. Как Вы к этому относитесь?

Анатолій Гриценко: Так само, як і Ви – це свідомий обман тих людей, які чесно служили державі.

bridge541: Анатолий Степанович! Хорошо бы разработать рекомендации оппозиционеру, такие, чтоб действовать по закону, но эффективно и чтоб не в разнобой. Оппозиционным партиям согласовать грамотные инструкции избирателя-оппозиционера. Я имею в виду тех избирателей и те действия, которые осуществляются даже в повседневной жизни, но в протестном ключе. Негде купить такие вещи как бейсболку или футболку с протестными символами, да со вкусом оформленные. В конце концов, у нас только одно сильное оружие – организованные массовые действия.

Анатолій Гриценко: Думаю, Ви праві – це треба зробити.

LSE: Шановний пане Гриценко, чи будується Ваша політична сила, як і будь-яка інша в Україні, за принципом родинних або особистих зв’язків, радше ніж кваліфікації та професійних якостей? Чи погоджуєтеся Ви з тим, що нова якість в українській політиці та зміни у державі можливі лише з появою нових політиків? Чи є у Вашій політичній силі люди з освітою провідних західних університетів, досвідом академічних чи професійних успіхів у країнах-світових лідерах за якістю життя та стандартами урядування? Чи намагались Ви, як Президент Грузії Саакашвілі та його команда, віднаходити їх та залучати до співпраці за власною ініціативою? Був би вдячний за відповіді.

Анатолій Гриценко: В партії «Громадянська позиція» є різні люди, з різним рівнем освіти, в тому числі молоді хлопці і дівчата, які здобули освіту закордоном.

Ванесса Грей: Шановний Анатоліє Степановичу! Яке майбутнє чекає нашу країну після прийняття цією владою всіх можливих і принизливих реформ? Як жити простим людям – безправним, бідним і злим? Чи є шанс у нашого народу гордо підняти голову (не по заказу за 150 гривень) і сказати: «Я – українець, і я живу в Україні»?

Анатолій Гриценко: Такий шанс є. Ні, скажу точніше і жорсткіше: якщо наш народ не підніме голови, тоді в України точно немає шансу.

суп: Уважаемый Анатолий! Разрешите задать Вам несколько вопросов. Мои знакомые, служившие в армии, хорошо отзываются о том периоде, когда Вы были главнокомандующим. Я лично думаю, что Ваше настоящее призвание – армия, там Ваши знания могли бы помочь сделать украинскую армию по-настоящему мобильной и боеспособной! Политиков в стране много, а вот профессионалов, к сожалению, не хватает! Не думаете ли Вы вернуться в лоно армии, в случае победы оппозиции на следующих выборах? С уважением.

Анатолій Гриценко: Дякую Вам за добре слово. З одним уточненням: я був міністром оборони, а Головнокомандувачем ЗС (за посадою) є начальник Генштабу. Ким буде Гриценко після перемоги опозиції? Кимось буде. Мене радує інше – що Ви вірите в перемогу опозиції. Значить, в Україні все буде в порядку.

муж: Шановний Анатолій Степанович. Являюся членом Вашої партії. Скажіть, будь ласка, по якій причині діяльність партії абсолютно відсутня (принаймні в місті Костопіль)? З часу місцевих виборів не було жодного зібрання. Посвідчення членів партії ніхто не роздав, керівники районної та міської організацій мовчать.

Анатолій Гриценко: Не стану Вам відповідати. Хоча б з тієї причини, що Ви не назвали власного прізвища та імені. Якщо Ви справді член нашої партії, то розправте нарешті плечі і хребет, нікого і нічого не бійтеся.

полковник: Господин Гриценко! Вы яро критикуете нынешнюю власть за ее непоследовательность и отсутствие борьбы с коррупцией. Скажу, что тогда когда Вы были министром, коррупции было не меньше, а, может, и больше. Пример, есть такая фирма «Артек-Союз», которая кормит всех военнослужащих ВМС и ПівдОК. Расскажите, как, не имея ни складов, ни материальной базы, оборотных средств, она победила всех своих конкурентов во время проведения тендеров? Если Вы не знаете, кто лоббировал ее интересы – так это Ваш один из заместителей, господин Т. И второй пример, в Крыму Вашим спонсором является бывший нардеп Украины В. Шкляр. Вы поспрашивайте крымчан, знают ли они этого горе-политика? По-моему, за ним очень нехороший шлейф на полуострове тянется – развал и уничтожения НС-НУ. Вы бы с ним пошли в разведку?

Анатолій Гриценко: Якісь полковники трапляються боязливі. Вам то, офіцеру, чому страшно себе називати? Тим більше, коли пишете неправдиві речі. А, може, саме тому і ховаєтеся за ніком? Переконаний, очі в очі жоден офіцер не скаже, що при Гриценкові у Міноборони було більше корупції, ніж сьогодні при Єжелі, як це стверджуєте Ви.

надія: Шановний Анатолію Степановичу, чи можуть вже зараз депутати від опозиції звернутися до Конституційного суду? Чому третина складу Верховної Ради приймає пенсійну реформу? Хоч якісь важелі впливу у них залишилися? Ваша особиста діяльність вселяє надію. Успіхів!

Анатолій Гриценко: Таке звернення буде. Хоча ми з Вами розуміємо, якою буде відповідь підконтрольного Януковичу Конституційного суду. За тепле слово – спасибі.

Serg: Чи будете Ви йти на мера Києва? Зараз Попов набирає рейтингу. Кличко вже здається орієнтованої на Парламент. Якби Ви були єдиним кандидатом від опозиціі, то це б дало потужний результат.

Анатолій Гриценко: З такою пропозицією до мене зверталося чимало людей. Не виключаю, що братиму участь у виборах столичного мера. Але рішення ще не прийнято.

bridge541: Анатолий Степанович! В Украине нет новостной, аналитической радиостанции, без «бум-ца-ца» в формате ФМ. В России есть радио «Свобода», работающее круглосуточно, хотя в ФМ формат ее тоже не пускают. Но она собрала очень мощную по уровню журналистскую команду и дает классные материалы. Украинская служба РС очень мало вещает. Люди находятся во власти информационного вакуума. Радио «Эра» недотягивает по стилю и качеству. Есть ли возможность усилить это направление? Ведь большая часть страны либо мало информирована, либо дезинформирована.

Анатолій Гриценко: Це – питання важливе, але все ж не до мене. Я не займаюся медійним бізнесом. Добре це чи погано, але взагалі ніякого власного бізнесу не маю.

Степан Таран: Шановний Анатолію Степановичу! Прокоментуйте прийнятий парламентом законопроект про пенсійну реформу, зокрема, стосовно пенсійного забезпечення військовослужбовців. Які це матиме наслідки для армії, особливо зараз, коли для великої кількості офіцерів вирішується питання продовження чи непродовження підписаних п’ять років тому контрактів? Які перспективи підписання цього закону Президентом? І чи є у Вас якісь ідеї щодо компенсації негативних наслідків у випадку введення цієї пенсійної «реформи» в дію?

Анатолій Гриценко: Очевидно, Янукович підпише пенсійний закон. Бо навіщо ж він його проламував через парламент до другої години ночі? Якими будуть наслідки для силових структур? Ці наслідки викладені в офіційних листах керівників військових відомств на адресу нашого Комітету. Голова СБУ вважає, що звільняться найбільш досвідчені професіонали служби. Керівник Управління державної охорони застерігає, що залишать службу 70% кращих бійців, які охороняють вищих посадових осіб, в тому числі Януковича...

Константин Федорович: Нынешняя власть себя, на мой взгляд, уже полностью скомпрометировала. Она должна уйти. Сама власть вряд ли согласится уйти добровольно. Каким Вы видите сценарий смены власти?

Анатолій Гриценко: Про сценарії я вже говорив: або вибори, або те, що зараз відбувається на півночі Африки і в країнах Близького Сходу.

Ірина: 1. Які Ваші ймовірні способи подолання значного росту безробіття, обумовленого, зокрема, новим Податковим кодексом? 2. Як легалізувати тіньову економіку?

Анатолій Гриценко: Ми вже на 20 хвилин вийшли за межі часу, однак, питання від Вас продовжують надходити. Тож відповідатиму дуже стисло.

1. Кардинальне зменшення податків. Скасування ПДВ, заміна його податком з обороту.

2. Зламати хребет корупції серед чиновників.

3. Зупинити багатомільярдний потік контрабанди, яка знищує робочі місця в Україні.

4. Відмова від іноземних кредитів під гарантії уряду, до того ж пов’язаних кредитів – це коли робоча сила, матеріали і технології не українські, а держави, яка надає такий кредит.

5. Не красти – така установка, для всієї державної машини і для всього українського суспільства, має прозвучати саме від глави держави. Від Януковича вже не прозвучить, йому достатньо одного Межигір’я, щоб не мати морального права закликати «не красти».

Переконаний, за нинішніх умов справжній патріотизм має починатися з того, щоб не красти. Не красти у країни і у людей.

Алла: Я считаю Вас умным, грамотным политиком. Всегда с интересом слушала Ваши выступления. Но никак не могу понять, почему Вы перед вторым туром президентских выборов призывали голосовать против всех, и сегодня, видя, какой беспредел устроила власть по отношению к ЮВТ, Вы не предпринимаете никаких решительных мер. Неужели заинтересованы в посадке ЮВТ, чтобы поднять собственный рейтинг?

Анатолій Гриценко: Щодо суду над Тимошенко і моєї позиції я вже відповів.

ol@gala.net: Какие шаги Вы предприняли или собираетесь предпринять после голосования в парламенте по пенсионной реформе? Я имею в виду то, что за принятие закона голосовала фактически треть депутатов? Считаете ли Вы, что если часть населения обратится письменно к Президенту по этому поводу, то это повлияет на подписание закона гарантом Конституции? Возможно ли переголосование, и законно ли это?

Анатолій Гриценко: Можете писати Януковичу – принаймні Ганна Герман щось із Ваших листів прочитає. Але з даного питання Ваші листи позицію Януковича вже не змінять, драконівська так звана реформа буде ним підписана – я в тому не сумніваюся. Але кожен підпис – це відповідальність. Не сьогодні, так завтра.

NIG@ukr.net: Ваше ставлення до присвоєння звання Герой України В. Сабодану? Що це може означати? Дякую.

Анатолій Гриценко: На місці Президента я би не присвоював звання Героя і взагалі не нагороджував державними нагородами церковних ієрархів. А на місці ієрархів – не приймав би нагород чи високих звань від світської влади.

Киевлянка: Уважаемый Анатолий Степанович! Вы много лет выступаете за сохранение нашего культурного наследия – Софии и Лавры, неоднократно обращались к Президенту с просьбой прекратить хаотическую застройку в историческом центре Киева, однако строительство под стенами Софии, на Гончара 17-23, идет полным ходом. Эксперты предупреждают, что это строительство несет прямую угрозу Софии Киевской из-за повышения уровня грунтовых вод. Собираетесь ли Вы еще обращаться к Президенту или кому-то другому по этому поводу или предпринимать какие-то другие шаги для решения этого вопроса?

Анатолій Гриценко: Питання збереження пам’яток культури, тим більше, світового значення, є вкрай важливим. Не ми їх створювали, але ми маємо зберегти – для всього світу. З конкретного питання, на якому Ви наголошуєте, я буквально сьогодні підписав листа до керівництва ЮНЕСКО, аби ця поважна організація вплинула на нашу владу. Але – перш ніж звертатися до світової спільноти я пройшов увесь шлях, намагаючись переконати в необхідності діяти рішуче щодо незаконних забудов святих місць і прем’єр-міністра Азарова, і голову КМДА Попова, і неодноразово – Президента Януковича. Листи читають, підписують резолюції, ставлять завдання підлеглим, мені дякують за нагадування, а пам’ятки культури і історії тим часом продовжують знищувати. Добре, що все більше і більше киян стають на захист світової культурної спадщини в столиці України.

ganz: Існує велика вірогідність втрати державного суверенітету. Як можуть громадяни запобігти в разі здійснення цього, тому що, за Вашими словами, армія деморалізована і майже не здатна виконувати свої обов’зки, навіть, у мирний час?

Анатолій Гриценко: Коли в квітні минулого року Янукович проламував через Раду ратифікацію зрадницького Харківського пакту, це як раз і був випадок, коли влада здавала суверенітет країни. Не знаю, чи висловили Ви тоді своїм протестом ставлення до таких дій Януковича? Якщо ні, то не пропустіть таку можливість наступного разу. Ваш голос влада має чути. Бо якщо пошепки і на кухні, то те її мало турбує.

Санек: Господин Гриценко! Охарактеризуйте нынешнее состояние армии и флота. Что надо для того, чтобы власть заботилась о людях служивых (ведь армейский офицер всегда был опорой государства), о репрессивных органах – милиции и СБУ. И второе: почему так изуитски поступает власть – повышает зарплату действующим военнослужащим, а пенсионеры Минобороны, как ненужное пятое колесо для телеги? Пенсии им не растут ни на йоту. Что делать?

Анатолій Гриценко: Армія практично зруйнована. Немає жодного боєздатного батальйону в Сухопутних військах, жодної боєздатної ескадрильї у Повітряних силах, про стан ВМС делікатно промовчу... Що треба робити? Знаю і робив це, коли на мене було покладено відповідальність за сферу оборони. Чому Янукович з Азаровим маніпулюють преміями і додатковими виплатами військовим, замість того, щоб підвищити посадові оклади, Ви, я думаю, знаєте.

rus77d: 1. Не кажется ли Вам, что основной угрозой национальной безопасности является массовый алкоголизм и деградация общества? Какие меры предполагаются для повышения культурного уровня граждан и замены моды хамско-развязного поведения на физическую и нравственную культуру? (Наглядна разница влияния советских добрых, поучительных мультфильмов и сегодняшнего культа насилия и невежества). 2. Как можно противодействовать вымагательствам «добровольного взноса» в детсадик в размере 1800 гривен, учитывая, что жена со вторым ребенком в декрете (800 гривен), а моя з/п госслужащего – 1100 гривен?

Анатолій Гриценко: Не лише алкоголізм... Ще більшою загрозою є наркоманія. На жаль, і вона «кришується» державою, в тому числі і правоохоронними, а по суті – правопорушними, органами.

Щодо здирництва у дитсадках, та й не тільки в них – не платіть, якщо можете проявити твердість духу і обґрунтовано відстояти свою позицію. Або платіть...

Вася: Шановний Анатолію Степановичу! Для чого Ви ходите до Шустера? Сьогодні ця передача тільки і робить, що випускає пар. А влада робитиь свою чорну справу. Багатії становляться ще багатшими, а бідняки – біднішими.

Анатолій Гриценко: Ходив і ходитиму до Савіка, аби мати ще один канал донесення до людей своїх оцінок, думок і пропозицій. Вдячний усім журналістам, які запрошують в ефір або на шпальти своїх видань, і за те не вимагають грошей. До речі, Савік Шустер завжди – на всіх каналах, де він працював, як під час виборів, так і в міжвиборчий період – запрошував мене у студію на безоплатній основі. Питання про кошти не порушувалося ним жодного разу!

Павло: Шановний Анатолію Степановичу, яким чином звичайний держслужбовець може заявити про свою громадянську позицію, якщо Законом «Про державну службу» державним службовцям заборонено брати участь у страйках?

Анатолій Гриценко: Страйк – це одна із крайніх форм протесту. Порадив би Вам інше: служити державі, а не конкретним начальникам. В цьому бачу Ваш обов’язок як державного службовця. Приміром, вище йшлося про скасування техогляду і мій законопроект з цього приводу. Так от, одні і ті ж державні службовці писали абсолютно протилежні за змістом документи: коли Гриценко пропонував скасувати техогляд, вони писали, що на дорогах будуть гори трупів, і що обрушиться бюджет МВС; коли такий самий законопроект вніс Янукович – ті ж самі люди у пояснювальній записці вихваляли, який він класний... І ще одне. У вільний час, у своєму приватному житті Вам ніхто не може заборонити спілкуватися з іншими людьми, доносити до них слово правди, формувати позицію під час виборів. Тож і статус державного службовця дає Вам можливість проявити свою громадянську позицію.

наталья: Анатолий Степанович, были ли попытки объединиться с партией Кличко? Если да, то – какие результаты были достигнуты?

Анатолій Гриценко: Спробую відповісти делікатно, дуже акуратно підбираючи слова. Віталій – людина номер один на планеті в боксі, тут він справжній професіонал і патріот України. В політиці – Віталій лише освоює ази, часом не дуже розрізняючи, де влада, а де – опозиція, де головне, а де – другорядне. Ситуація в країні все більше переходить у чорно-білий формат, і кожному з нас доведеться визначатися, займати чітку позицію. В тому числі і Віталію Кличку. От тоді стане зрозуміло, чи по одну ми сторону барикад, і чи можливе об’єднання. Сподіваюся, що Віталій обере вірну позицію, і бажаю йому того.

Олена: Шановний Анатолiю Степановичу, допоможiть, будь ласка, побачити список садивникiв-вiйськовослужбовцiв, яким дали по 12 соток землi на киiвщинi. Дякую.

Анатолій Гриценко: Пані Олено, ну, Ви ж і настирна!:) Я отримав Ваші письмові звернення, надіслав відповідні запити до Уряду і Міноборони, час на підготовку відповідей ще не вичерпано. Тож давайте дочекаємося. Якщо там, як Ви стверджуєте, чергова оборудка Єжеля, то ми її зупинимо. Разом із Вами.

Усім, хто долучився до чату, висловлюю щиру вдячність. Але все має свою межу. Ми відпрацювали «в ефірі» понад дві години і відповіли на десятки питань. Для мене ця розмова з Вами була цікавою. Сподіваюся, для Вас – також. Окрема подяка журналістам сайту «Главред», які попри літню спеку мужньо витримали цей марафон. Дякую Вам за запрошення!

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