Як попрацювали депутати?

Добігла кінця восьма сесія Верховної Ради VI скликання. Протягом останнього пленарного тижня, який закінчився 8 липня, народні депутати плідно попрацювали, прийнявши пенсійну реформу, скасувавши техогляд та вдосконаливши податкове законодавство. Регіонал Михайло Чечетов охарактеризував останню сесію та роботу парламентарів як продуктивну.

Під час урочистого закриття сесії голова Верховної Ради України Володимир Литвин повідомив, що за півроку український парламент ухвалив рішення щодо 1049 законопроектів, з яких 215 прийнято як закони, 66 – у першому читанні, інші – повернуті на доопрацювання. «Я повинен сказати, що попри справедливу критику, серед народних депутатів в тому числі, ми проробили колосальну роботу. За цю сесію відбувалося все: і дискусії, і намагання обійняти один одного, і задушити в обіймах. Але водночас я сподіваюся і вірю, що ми вийшли на розуміння того, що все треба вирішувати, намагаючись встановити діалог. Я переконаний, що Верховна Рада зробила все, щоб цей діалог відбувся», – зазначив Литвин.

Дев’ята сесія Верховної Ради розпочнеться 11 вересня 2011 року.

Політологи поділилися з «Главредом» власними оцінками роботи народних депутатів під час восьмої сесії та прогнозами щодо інтриг парламентської осені.

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Віктор Небоженко, директор соціологічної служби «Український барометр», політолог:

Я вперше ставлю «двійку» за роботу Верховній Раді. Надзвичайно низька ефективність, низька кваліфікація законодавчих актів. Це пов’язано, передусім, із тим, що працювали не комісії Верховної Ради, а відповідні галузеві міністерства, які закладали ті норми, які хотіли. А те, що гордо називають митною та пенсійною реформою – просто знущання і над митницею, і над пенсіями, і над поняттям реформ.

Крім того, у порівнянні з минулими десятиліттями та минулим роком суттєво зросла особиста безвідповідальність депутатів: вони намагаються приховувати свої прибутки і не голосувати таємно. Вони перетворили Верховну Раду із публічного майданчика, із парламенту, із місця, де вирішуються долі країни, в напівмасонську ложу. Вони скоро не признаватимуться, ким вони є. Раніше депутати завжди пишалися своїми голосуваннями, публічною позицією, а нинішні депутати за півроку зовсім деградували в політичному статусі. Я вперше бачу депутатів-мільйонерів, яким соромно за те, що вони працюють у Верховній Раді, соромно називати свою мінімальну зарплату, але при цьому їм не соромно брати матеріальну допомогу, житло тощо.

Протягом цієї сесії Верховна Рада слабенько працювала як політичний інститут і суттєво деградувала як група професійних політиків. Не кажу вже про пасивну роль голови Верховної Ради. Литвин – один із найдосвідченіших політиків, а поводиться як український староста при німецькій окупації.

Основна інтрига парламентської осені полягає в тому, чи буде і далі деградувати Верховна Рада, чи виконуватиме вона хоч якось функції парламенту, або ж почне готуватися до виборчої кампанії. Тобто, чи працюватимуть парламентарі або ж за рік розпочнуть підготовку до парламентських виборів – списки, округи, розподіл округів. Таке часто траплялося у попередніх парламентах – за рік до виборів парламент припиняв сумлінно працювати і всі голосування проводив, враховуючи інтереси майбутньої виборчої кампанії.

Інтрига в тому, як далі існуватиме парламент, якщо вже зараз він відмовляється проводити таємні голосування і фактично не функціонує ні як парламентська більшість, ні як меншість. Можливо, тепер у Чечетова, як у лідера більшості, на руках просто будуть папірці, розписки, якими депутати делегуватимуть йому свої повноваження. Ризик деградації великий. А, можливо, парламент збунтується, або ж навпаки ефективність роботи підвищиться.

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Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократій, голова правління Центру соціологічних і політологічних досліджень «Соціовимір»:

Парламент відіграє все меншу роль у житті суспільства, оскільки всі знакові рішення ухвалювалися поза його межами. Крім того, суттєво зменшився інтерес депутатів до роботи в парламенті. Наприклад, депутати мають дуже різне відвідування, активність подання законопроектів. Парламент став менш цікавим – там стало менше боротьби, менше жвавих дискусій. Так, одне із рішень, поправки до бюджету, приймалося фактично без дискусії. А ухвалення бюджету є одним із основних завдань парламенту. Тому перша очевидна тенденція полягає в тому, що роль парламенту в житті суспільства стала меншою.

По-друге, важливим є прийняття пенсійної реформи, що стало певним завершальним акордом. Для громадян це запам’ятається передусім, оскільки це рішення, яке стосується кожної людини, не залежно від її зацікавлення політикою. При прийнятті пенсійної реформи не відбулося обговорення альтернативних підходів до неї. Тобто фактично парламент прийняв урядовий проект реформи, не розглядаючи проекти, що подавалися опозицією та профспілками. Це також свідчить про недостатню ефективність парламенту.

Третій момент, що увійде в історію – спроби опозиції змінити роботу парламенту у зв’язку з судовими процесами: представники опозиції фактично не працювали в парламенті або не приходили на засідання.

Отже, під час цієї сесії в парламенті не було таких жорстких протистоянь, які існували до того. І це свідчить не про толерантне ставлення депутатів один до одного, а про зменшення ролі парламенту в житті суспільства.

Основною інтригою наступної сесії стане закон про вибори. Оскільки це питання ще не закрито і буде обговорюватися. Нові правила проведення парламентських виборів створять модель країни на багато років вперед.

Друга інтрига (але це, скоріше, інтрига без інтриги) полягає в тому, що назріла необхідність у багатьох законах у зв’язку з проведенням економічних реформ. Зараз існує очевидний консенсус в суспільстві (це не заперечує ні влада, ні опозиція, ні експерти, ні міжнародна спільнота) з приводу того, що так звані реформи, які були проведені, фактично провалилися. Але це не означає, що питання реформ зникає з порядку денного – воно навпаки загострюється. Якими будуть законопроекти в цьому сенсі? Чи зможе парламент ухвалити, наприклад, пакет дієвих антикорупційних законів? Чи зможе парламент запровадити ліберальні стосунки в бізнесі? З одного боку це питання, навколо яких зберігається інтрига, але з іншого – особисто у мене достатньо скептичні очікування щодо цього.

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Михайло Погребинський, директор Центру політичних досліджень і конфліктології:

Багато законів було прийнято під час цієї сесії. Цей період відзначився парою прикладів співпраці влади і опозиції, які подають надію, в результаті чого вийшли гарні цікаві законопроекти. Наприклад, закон про доступ до публічної інформації та про внесення змін до податкового законодавства, де враховані практично всі побажання представників малого бізнесу. Це добре запам’яталося, як приклад того, що можуть знайтися розумні люди і в опозиції (що у нас доволі рідко трапляється останнім часом) та у підсумку досягнути позитивного результату.

Останній вражаючий ривок – прийняття рішення про початок реформ, які потрібно було розпочинати ще десять років тому, але цього ніхто не робив – тільки критикував. Я маю на увазі початок земельної реформи та законопроект про кадастр, початок пенсійної реформи, продовження податкової. Все це надзвичайно важливо для країни, і у всьому є плюси і мінуси. Головний плюс у тому, що все-таки запущений механізм реформ. Мінуси є в кожному законопроекті, є нюанси, які викликають критику.

Основними інтригами парламентської осені стане законодавство по земельній реформі (продавати чи не продавати землю іноземцям, питання оренди) та про вибори народних депутатів.

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Світлана Конончук, керівник політичних програм Українського незалежного центру політичних досліджень:

З точки зору статистичних підсумків, тобто кількості ухвалених законів, Верховна Рада попрацювала ефективно. Але, на жаль, ця ефективність супроводжувалася порушеннями процедури ухвалення рішень. Про ці порушення говорять всі – і самі парламентарі, і оглядачі, і громадяни. Така обізнаність суспільства знижуватиме авторитет парламенту і парламентаризму в цілому в очах громадян. Це справедливо: коли ухвалюються рішення, що стосуються десятків мільйонів людей, увага до того, як саме ці рішення ухвалюються, підвищена. Наприклад, прийняття пенсійної реформи: в парламенті було зареєстровано менше 150 депутатів, а проголосували більше 250 – очевидно, не обійшлося без маніпуляцій.

Це питання залишається гострим і важливим. Воно має бути розв’язане. Шляхи розв’язання є. Для цього потрібно керівництву та голові Верховної Ради виконувати обов’язки, покладені на них Конституцією і регламентом Верховної Ради. Саме вони відповідальні за дотримання процедур ухвалення рішень. Крім того, варто переглянути обсяги депутатської недоторканності: приведення цих обсягів у відповідність до поширених у Європі рівнів дозволить зменшити в парламенті кількість депутатів, які не хочуть працювати і просто використовують статус недоторканності.

Щодо ухвалених рішень, які стосуються самої політичної системи. Важливим є рішення про продовження повноважень депутатів ВР, місцевих рад і голів. Це був перший закон про внесення змін до Конституції, прийнятий на цій сесії. Дуже симптоматично, що в першу чергу депутати розв’язали питання продовження власної каденції. Це свідчить про високий рівень консенсусу в депутатському середовищі щодо збереження власного становища.

Серед позитивів – прийняття закону про доступ до публічної інформації та закону про запобігання і протидію корупції. Зараз питання – як ці закони виконуватимуться. Ми вже бачимо, що на зміст цих законів реагують не зовсім охоче (в першу чергу – представники влади).

Основною інтригою парламентської осені стане розгляд закону про вибори народних депутатів. Інтриги в тому, що він буде ухвалюватися, немає. Але є інтрига в тому, чи буде хоча б якась дискусія в парламенті, хоча б про людське око, щодо системи виборів.

Також інтригою стануть один із проектів зміни Конституції і проект закону про Всеукраїнський референдум. Адже чинний проект закону містить дуже небезпечні норми, які дозволяють президенту проводити референдум в інтересах організаторів референдуму. Тому конституційні зміни і пропозиції до тих процедур референдуму, які мають бути елементом конституційних змін, становитимуть другий блок політичних дискусій восени та взимку цього року.