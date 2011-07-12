Еще одни «грабли» для оппозиции (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодняшняя встреча представителей оппозиционных сил, инициированная «Нашей Украиной», это еще раз подтвердила. Своим вниманием это собрание почтили немногие. Не было даже почетного лидера «Нашей Украины» Виктора Ющенко, что уж говорить об остальных. Не было никого от БЮТ, не было других заметных оппозиционеров, таких как Арсений Яценюк, Николай Катеринчук, Анатолий Гриценко, Юрий Костенко, Борис Тарасюк, Олег Тягнибок… Некоторые партии прислали своих представителей.



Почему так получилось? Видно, у каждого свои мотивы: у кого-то голова судами забита, кто-то считает себя единственным и незаменимым оппозиционером, кто-то расценил это мероприятие как пиар «Нашей Украины» (только какой уж там пиар), кто-то просто уехал в отпуск…



Картина, вообще-то грустная. Хотя «Наша Украина», похоже, не отчаивается. Валентин Наливайченко, например, надеется, что осенью, то есть 12 сентября, когда запланирована следующая оппозиционная встреча, к ним присоединятся представители «Батьківщини», «Фронту змін» и «Громадянської позиції».



А те, кто пришли (а это представители «Нашей Украины», УНП, КУН, ВО «Свободы», УРП «Собор», Партии защитников отечества, РХП и УСДП), решили создать Комитет честных выборов. Идея в том, чтобы объединить свои усилия по контролю за ходом надвигающихся парламентских выборов, скоординировать работу над законопроектом о выборах, ну и в будущем – скоординировать выдвижение оппозиционных кандидатов в депутаты по мажоритарным округам (что в нынешних условиях кажется просто фантастической мечтой).



Может быть, осенью встреча пройдет более успешно?