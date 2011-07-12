Президентский пасьянс

Подобное «разрешение на работу» опосредованно является результатом падения рейтинга Партии регионов, наблюдающегося в последнее время. В президентской администрации собираются создать благоприятные условия для перехода Виктора Януковича с терпящего электоральное бедствие «регионального» корабля на какую-нибудь комфортабельную посудину общенародной поддержки. При этом оставить политическую силу совсем без лидера нельзя. Хотя в общественном сознании Азаров с Партией регионов сегодня ассоциируется слабо, он в свое время стоял у истоков ее создания. Поэтому парламентские выборы станут для Николая Яновича тестом на способность мобилизовать своих однопартийцев ради собственного выживания и сохранения перспектив.

Януковичу же в конце 2012 – начале 2013 года понадобится некий энергичный реформатор, способный возглавить правительство и отработать на повышение президентского рейтинга. Требования к претенденту заведомо высоки: способность не только принимать решения, но и оглядываться при их реализации на Банковую, готовность нести рейтинговые потери и лебединая верность главе государства. Главная интрига заключается в том, кто из реальных претендентов на премьерский портфель окажется способным найти ключик к ларцу президентской благосклонности.

Как известно, собственных претендентов на должность главы правительства имеют практически все группы влияния в президентском окружении. Многие поспешили примерять премьерское кресло под нынешнего главу правления Национального банка Сергея Арбузова, кадровый взлет которого вызвал приступ зависти у многих финансистов. Сергей Геннадиевич недавно даже позволил себе полемику с Николаем Азаровым. Но реального опыта управления экономикой у Арбузова пока нет, в случае назначения главой правительства он рискует стать пародией на Виктора Ющенко, в 1999-м согласившегося на премьерский портфель после многолетнего руководства Нацбанком. Сомнительно, что Виктор Янукович захочет отдать друга своего старшего сына на заклание. Скорее, Арбузов если и сможет стать премьером, то только во второй президентской каденции Виктора Федоровича.

Андрея Клюева можно назвать постоянным претендентом на премьерское кресло. Андрей Петрович не только попадает в шорт-лист кандидатов с завидной регулярностью, но и сегодня занимает пост первого вице-премьера. Там он, кроме выполнения своих прямых служебных обязанностей, работает «добрым волшебником» для политических перебежчиков и колеблющихся союзников «регионалов» в парламенте. Этот опыт может оказаться бесценным после формирования новой Верховной Рады на смешанной основе, где половину депутатского корпуса можно будет «утешать» за государственный счет. Клюев владеет необходимыми навыками коммуникации как в провластной, так и оппозиционной среде, поэтому является одним из реальных претендентов на будущее премьерство. И это, безусловно, омрачает его нынешние отношения с Азаровым.

Не отказался от своего стремления пойти на повышение и министр топлива и энергетики Юрий Бойко. Но поддержки главы президентской администрации Сергея Лёвочкина в данном случае может оказаться недостаточно. Юрию Анатольевичу очень пригодился бы прорыв в энергетических отношениях с Россией, но на такой реверанс Фортуны в условиях избирательного дуплета у соседей рассчитывать опрометчиво. Москва продолжит жесткую линию в отношении Киева по газовому вопросу, и это делает позиции Бойко неблагоприятными для решающего броска в премьерское кресло.

Что касается Рината Ахметова, рассматривающего, по словам Виктора Януковича, возможность отказаться от участия в парламентских выборах, то он, как и подобает самому богатому украинцу, располагает сразу двумя кандидатами на премьерский пост. Ныне занимающий вице-премьерский кабинет Борис Колесников не только отличается многолетней дружбой и взаимопониманием с Ринатом Леонидовичем, но и постоянно использует реформаторскую риторику в публичных выступлениях. Борис Викторович определенно готов к работе во главе правительства, и ждет подходящего шанса. Пройдет Евро-2012, и энергичной натуре Колесникова понадобится новая сфера приложения усилий. Второй претендент – Ирина Акимова, делегированная Ахметовым в президентскую администрацию на роль экономического гуру. Кроме профессиональных качеств в данном случае может сработать и технологический аспект. Женщина-премьер могла бы стать асимметричным ответом нынешнему «мужскому клубу» под руководством Николая Азарова и позволить Виктору Януковичу проявлять свои качества политического джентльмена.

Не стоит сбрасывать со счетов в качестве претендентов Арсения Яценюка и Сергея Тигипко. Оба политика имеют премьерские амбиции, главный «фронтовик» весной минувшего года даже ходил с серьезным видом на аудиенцию к Президенту, а лидер «Сильной Украины» и сегодня работает в правительстве в качестве «реформатора». Их шансы на получение премьерского портфеля будут зависеть от результата, показанного их выстраиваемыми на основе политической франшизы партиями на парламентских выборах. Немаловажен и тот факт, что Арсений Петрович и Сергей Леонидович позитивно воспринимаются на Западе, правда, играть вторым номером с Януковичем могут не согласиться.

Полнота полномочий главы государства, возвращенная ему минувшей осенью Конституционным Судом, позволяет Банковой рассчитывать при поиске подходящей кандидатуры на премьерский пост и на «темную лошадку». Кто-то из нынешних губернаторов или толковых топ-менеджеров крупных промышленных корпораций мог бы стать фаворитом Виктора Януковича. Его очевидная неполная вовлеченность в расклады Печерских холмов была бы только на руку главе государства, который стремится завершить свое пребывание на этом посту никак не раньше 2020 года.

