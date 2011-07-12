Президентский пасьянс

Те, кто полагает, что Николая Азарова ожидает скорая отставка с поста премьера, ошибаются. Политически аморфный Николай Янович еще не собрал на себя весь отведенный ему ситуацией негатив, поэтому останется поработать. Не исключено, что до конца 2012 года.
Подобное «разрешение на работу» опосредованно является результатом падения рейтинга Партии регионов, наблюдающегося в последнее время. В президентской администрации собираются создать благоприятные условия для перехода Виктора Януковича с терпящего электоральное бедствие «регионального» корабля на какую-нибудь комфортабельную посудину общенародной поддержки. При этом оставить политическую силу совсем без лидера нельзя. Хотя в общественном сознании Азаров с Партией регионов сегодня ассоциируется слабо, он в свое время стоял у истоков ее создания. Поэтому парламентские выборы станут для Николая Яновича тестом на способность мобилизовать своих однопартийцев ради собственного выживания и сохранения перспектив.
Януковичу же в конце 2012 – начале 2013 года понадобится некий энергичный реформатор, способный возглавить правительство и отработать на повышение президентского рейтинга. Требования к претенденту заведомо высоки: способность не только принимать решения, но и оглядываться при их реализации на Банковую, готовность нести рейтинговые потери и лебединая верность главе государства. Главная интрига заключается в том, кто из реальных претендентов на премьерский портфель окажется способным найти ключик к ларцу президентской благосклонности.
Как известно, собственных претендентов на должность главы правительства имеют практически все группы влияния в президентском окружении. Многие поспешили примерять премьерское кресло под нынешнего главу правления Национального банка Сергея Арбузова, кадровый взлет которого вызвал приступ зависти у многих финансистов. Сергей Геннадиевич недавно даже позволил себе полемику с Николаем Азаровым. Но реального опыта управления экономикой у Арбузова пока нет, в случае назначения главой правительства он рискует стать пародией на Виктора Ющенко, в 1999-м согласившегося на премьерский портфель после многолетнего руководства Нацбанком. Сомнительно, что Виктор Янукович захочет отдать друга своего старшего сына на заклание. Скорее, Арбузов если и сможет стать премьером, то только во второй президентской каденции Виктора Федоровича.
Андрея Клюева можно назвать постоянным претендентом на премьерское кресло. Андрей Петрович не только попадает в шорт-лист кандидатов с завидной регулярностью, но и сегодня занимает пост первого вице-премьера. Там он, кроме выполнения своих прямых служебных обязанностей, работает «добрым волшебником» для политических перебежчиков и колеблющихся союзников «регионалов» в парламенте. Этот опыт может оказаться бесценным после формирования новой Верховной Рады на смешанной основе, где половину депутатского корпуса можно будет «утешать» за государственный счет. Клюев владеет необходимыми навыками коммуникации как в провластной, так и оппозиционной среде, поэтому является одним из реальных претендентов на будущее премьерство. И это, безусловно, омрачает его нынешние отношения с Азаровым.
Не отказался от своего стремления пойти на повышение и министр топлива и энергетики Юрий Бойко. Но поддержки главы президентской администрации Сергея Лёвочкина в данном случае может оказаться недостаточно. Юрию Анатольевичу очень пригодился бы прорыв в энергетических отношениях с Россией, но на такой реверанс Фортуны в условиях избирательного дуплета у соседей рассчитывать опрометчиво. Москва продолжит жесткую линию в отношении Киева по газовому вопросу, и это делает позиции Бойко неблагоприятными для решающего броска в премьерское кресло.
Что касается Рината Ахметова, рассматривающего, по словам Виктора Януковича, возможность отказаться от участия в парламентских выборах, то он, как и подобает самому богатому украинцу, располагает сразу двумя кандидатами на премьерский пост. Ныне занимающий вице-премьерский кабинет Борис Колесников не только отличается многолетней дружбой и взаимопониманием с Ринатом Леонидовичем, но и постоянно использует реформаторскую риторику в публичных выступлениях. Борис Викторович определенно готов к работе во главе правительства, и ждет подходящего шанса. Пройдет Евро-2012, и энергичной натуре Колесникова понадобится новая сфера приложения усилий. Второй претендент – Ирина Акимова, делегированная Ахметовым в президентскую администрацию на роль экономического гуру. Кроме профессиональных качеств в данном случае может сработать и технологический аспект. Женщина-премьер могла бы стать асимметричным ответом нынешнему «мужскому клубу» под руководством Николая Азарова и позволить Виктору Януковичу проявлять свои качества политического джентльмена.
Не стоит сбрасывать со счетов в качестве претендентов Арсения Яценюка и Сергея Тигипко. Оба политика имеют премьерские амбиции, главный «фронтовик» весной минувшего года даже ходил с серьезным видом на аудиенцию к Президенту, а лидер «Сильной Украины» и сегодня работает в правительстве в качестве «реформатора». Их шансы на получение премьерского портфеля будут зависеть от результата, показанного их выстраиваемыми на основе политической франшизы партиями на парламентских выборах. Немаловажен и тот факт, что Арсений Петрович и Сергей Леонидович позитивно воспринимаются на Западе, правда, играть вторым номером с Януковичем могут не согласиться.
Полнота полномочий главы государства, возвращенная ему минувшей осенью Конституционным Судом, позволяет Банковой рассчитывать при поиске подходящей кандидатуры на премьерский пост и на «темную лошадку». Кто-то из нынешних губернаторов или толковых топ-менеджеров крупных промышленных корпораций мог бы стать фаворитом Виктора Януковича. Его очевидная неполная вовлеченность в расклады Печерских холмов была бы только на руку главе государства, который стремится завершить свое пребывание на этом посту никак не раньше 2020 года.