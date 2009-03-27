Танці в переходах підземних станцій

Фахівці також прогнозують, що до 2025 року цей рівень може зрости до 27–28%. Тож недаремно Україну називають країною пенсійного віку. Відтак не дивно, що місцеві можновладці напередодні замислились, а чи не підвищити своїм громадянам пенсійний вік? Більше того, до таких роздумів підштовхував їх Світовий банк. Його керівництво каже, що населення країни швидко старіє, а демографічний профіль України – один із найгірших у Європі, тому країні вкрай потрібна пенсійна реформа. Сценарій впровад­ження останньої міг би бути таким: щороку вік, коли людина мала б виходити на пенсію, мав би збільшуватися на шість місяців, тобто у 2010 році жінки мали б виходити на пенсію у 55 з половиною років, а чоловіки – у 60 з половиною років, у 2011-му – відповідно у 56 років та 61 рік. І так тривало б доти, доки не встановилися б нові межі – 60 років для жінок і 65 – для чоловіків. Для порівняння слід сказати, що у Німеччині, де діє найстаріша державна пенсійна система, зас­нована ще 130 років тому Бісмарком, дедалі сміливіше заявляють про збільшення пенсійного віку до 67 років, а в Італії, навпаки – говорять, що виходити на пенсію треба не пізніше 60 років, аби ще був час пожити активно. Але зовсім нещодавно прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко сказала, що питання перегляду пенсійного віку зняте, бо вона особисто такого допустити не може. Більше того, для отримання другого траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду вже не потрібно виконувати цю умову. Проти пенсійної реформи грає й факт, що тривалість життя українців є меншою, ніж той пенсійний вік, який пропонували реформатори. А багато чоловіків взагалі не доживають до пенсії. Винні у цьому генетичні чинники, а також – несприятлива екологічна ситуація, важкі умови праці, соціальна незахищеність, бідність. Проте подейкують, що подібний законопроект щодо пенсійної реформи вже підготовлено. Але питання, коли ж його зможуть подати на розгляд до Верховної Ради? Очевидно, що не напередодні президентських виборів, адже всі добре розуміють, що пенсійна реформа – це хоча й вимушений, але вкрай непопулярний крок. Також ми всі звикли, що українські пенсіонери – неактивні, вони хіба що сидять на лавках біля своїх будинків та пліткують. Але є й такі, які доводять, що можна мати пенсійне посвідчення, але не бути пенсіонером у душі. Вони збираються разом на танці під гармонь на головних вулицях великих і маленьких міст. Таке можна побачити і на набережній Ялти, і в Ізмайловському парку Москви, і в одному зі столичних підземних переходів.