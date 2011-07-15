Афганістан - країна неспокою

На початку липня 2011 року від руки власного охоронця в Кандагарі загинув молодший брат чинного президента Афганістану Хаміда Карзая - Ахмад. Останні 7 років він очолював регіональну раду старійшин та був найбільш впливовою людиною на півдні країни. За даними Reuters, він також контролював значну частину кордону з Пакистаном, а саме через ті гори йшов найбільший потік зброї та наркотиків. В той же час Ахмад Карзай був лояльним до влади свого брата і допомагав американським військам та їхнім союзникам з НАТО проводити останню велику кампанію в травні 2011 року.



Тепер він був застрелений в себе вдома, а одразу після його похорону в Кандагарі, пролунало два потужні вибухи. І постало питання, що саме Афганістан буде робити, коли його залишать війська союзників і нададуть усю повноту влади уряду, який не може навіть захистити своїх членів. Проте цей процес, схоже, є неминучим.





За кілька тижнів до цього політичного вбивства президент США Барак Обама заявив, що, після тривалих роздумів, прийняв план з виведення військ з Афганістану. Його ідеї є дещо схожими з іракським сценарієм, проте там все проходило набагато швидше. На думку аналітиків Європейського інституту сталого розвитку Вашингтон розумів, що не може виграти таку непопулярну війну в Іраку і прагнув лише мінімізувати свої втрати. А кампанія в Афганістані стала американським пріоритетом і тому піти так швидко, означає повністю скомпрометувати ідею війни з тероризмом. Хоча в останній промові американський лідер заявив, що багато цілей цього протистояння досягнуті і тепер можна повертатися додому. За його словами, цей процес розтягнеться мінімум на 4 роки. В цей час американці навчать та підготують афганську армію і посилять владну вертикаль, яка зараз є дуже корумпованою.



Поки невідомо яким чином США збирається втілювати в життя усі ці цілі. На думку молодшого аналітика Institute Heritage Ендрю Вайта, зараз немає зального плану впорядкування справ в Афганістані. «Ми маємо лише приблизне уявлення, на яких умовах вести переговори з Талібаном, та чи потрібні вони взагалі, як побороти хабарництво в місцевих органах влади і що робити з наркотрафіком. Схоже, Білий Дім прагне сформувати ці стратегії по ходу», - розказав експерт «Главреду».



За десять років війни Афганістан не став спокійнішим місцем і продовжує забирати з американського бюджету величезні суми щоденно. За інформацією Пентагону, на цю кампанію вже витратили $433 млрд. і ще приблизно така ж кількість грошей знадобиться в майбутньому.





Національні герої



Приклад життя та загибелі брата президента Карзая може бути досить красномовним. Він завжди підтримував нову владу, проте мав зв’язки серед лідерів режиму Талібан. Він став найбільш впливовою людиною на півдні країни і контролював приблизно 20% її території. Мав власну невелику армію, яка допомагала американцям битися з повстанцями, проте не робив нічого аби припинити вирощування опійного маку. Адже це приносило йому чисельні прибутки.



За час його правління війська коаліції провели на півдні 4 великі воєнні операції. Але так і не змогли взяти під контроль південні кордони Афганістану. За кілька років в Кандагарі НАТО знищило більше 1500 бойовиків, проте не досягло перемоги.





Єдине, чим відрізнявся Ахмад Карзай від колишніх удільних правителів Афганістану, на зразок Рашида Дустума, який раніше контролював регіон на півночі країни, це повна відданість своєму брату, а отже, і центральній владі. Багато хто з експертів зараз вважає, що країна за часи війни розподілилася на три табори: рух Талібан, центральна влада в Кабулі та польові командири, що її підтримують, і решта населення, яке не дуже переймається тим, хто буде головувати в президентському палаці.



В такій ситуації Хамід Карзай мав змогу розставляти своїх родичів та прибічників в найбільш небезпечних місцях. Адже він розумів, що вони навряд чи піднімуть заколот. Бо таліби дивляться на них, як на зрадників. Крім того центральна влада має велику опору у вигляді 140 тисяч солдатів НАТО, більшість з яких (100 тисяч) складають американці. Ця сила надійно забезпечувала місцевих голів племен від повстань проти Кабулу.



Проте багато чого трималося саме на конкретних особистостях. Так, після загибелі Ахмада Карзая афганські політики почали говорити про посилення активності руху Талібан в регіоні, адже брат президента вів переговори з кількома впливовими польовими командирами цього руху, аби утримати мир в своїй провінції. Поки центральна влад не оголосила, хто управлятиме Кандагаром. Проте є припущення, що це може бути Гул Агха Шерзай, який очолював цей регіон до 2004 року.



Коли вони підуть



Командувач американських сил в Афганістані генерал Девід Петреус висловив свої співчуття президенту, проте заявив, що ця подія не вплине на строки виведення американських військ, які Барак Обама озвучив в своєму червневому посланні.



Головною думкою цієї промови стала впевненість, що максимум за 18 місяців близько 30 тисяч солдатів покинуть Афганістан назавжди. А останній американець у військовій формі залишить Азію в 2015 році. Жодна з політичних партій в Конгресі не виказала захоплення від такої політики, адже вона зупинилася посередині між продовженням та швидким завершенням війни. З одного боку почалося виведення військ, але воно занадто повільне. Ендрю Вайт вважає, що Барак Обама ще хоче перемогти в цій війні. «Останні 2-3 роки американці зосередилися на війні в Афганістані і намагалися знищити рух Талібан. Проте, їм не вдалося цього зробити, навіть, не вдалося побудувати там нормальну державу. Тому в Вашингтона є ще кілька років, аби під виглядом повільного виведення військ зробити це», - вважає експерт.





Кампанія в Афганістані не носила такої явно загарбницької тональності і була схвалена ООН, на відміну від вторгнення в Ірак. Крім того, перемога в ній була тотожна перемозі над світовим тероризмом. Та за стільки років єдиним великим досягненням стало вбивство Усами бін Ладена на території Пакистану. Саме це стало своєрідним подарунком американському президенту незадовго до початку передвиборної кампанії. Тепер йому потрібно лише втримати ситуацію під контролем і не допустити посилення талібів, аби показати виборцям, що Америці нічого не загрожує з цього боку і місія нарешті виконана.



За останніми опитуваннями громадської думки на замовлення інституту Брукінгса, більше 40% американців не підтримають подальшого перебування своїх солдатів в Іраку. Тому президент ризикує, оголошуючи таке довге повернення додому. За 4 роки багато солдатів загине і багато грошей буде витрачено. Проте, згідно з заявою Девіза Петреуса, який готується незабаром очолити Центральне розвідувальне управління, виходити з війни швидше, означає не встигнути підготувати афганську армію до самостійної боротьби з талібами.





Результати за 10 років



В доповіді Ради з міжнародних відносин для президента Обами за 2010 рік головним підсумком воєнної операції в Афганістані називається те, що Аль Каїда не має такої підтримки в регіоні і рух Талібан суттєво послабили. Тепер міжнародний тероризм в цій частині світу не загрожує американцям. Тому ці витрати були не марними. Крім того, демократичні революції в арабському світі взагалі відсунули ідею мусульманського тероризму на другий план.



Тепер важко назвати країну, як могла б бути прихистком для терористів, якими був Афганістан. Найбільш вірогідною лишаються північно-західні провінції Пакистану. Але влада цієї країни пообіцяла вибити звідти терористів.



Хоча сам Афганістан знаходиться у важкій ситуації. Посіви опійного маку зросли на 30%, за даними Департаменту США по боротьбі з обігом наркотиків. В 2009 році площа, яка відводилася під цю культуру в країні, складала 1200 квадратних кілометрів. За даними ООН, Афганістан забезпечує ледь не 60% світових потреб в опії усього світу. Президент Карзай не змінив ці пропорції, адже з цього нелегального джерела він отримує кошти на утримання ситуації під контролем.





Окремим злом стала корупція в центральній владі. Справа в тому, що надра Афганістану багаті на рідкісні земельні метали і їхня розробка може принести мільярди доларів. А право на видання дозволів на концесії залишається в Кабулу. Тому іноземні корпорації змагаються за більший розмір хабара для міністрів. Американське командування кілька разів втручалося у внутрішні справи уряду Карзая, аби хабарників покарали. Проте це завжди супроводжувалося протестами Кабулу.



Головним питанням залишається те, чи зможе Хамід Карзай втримати владу після того, як американці підуть. В цьому сумніваються навіть у Вашингтоні, тому і запровадили такий довгий термін виведення військ. За цей час американці сподіваються, що ситуація зміниться і членів президентської родини не будуть убивати у власних домівках.

фото: murdoconline.net, sharedhumanity.org, airforce.com, 25idl.army.mil, khaama.com