Сезон стабильной нестабильности

Непоколебимость – Виктор Янукович. Президент остается самым популярным политиком страны, если в сегодняшней Украине вообще можно говорить о популярности политиков. Виктор Федорович сумел технологически верно выйти из надоевшей ситуации с «Межигорьем», пригласив туда группу журналистов, не ставших задавать лишние вопросы. Видимо, Янукович согласен с Фридрихом Ницше в том, что «знания умножают скорбь». Главным оппонентом Януковича публично все чаще выглядят не его политические противники, а нерадивые чиновники. Многократно обещанные реформы в Украине буксуют так, будто все их непосредственные исполнители сговорились саботировать президентские инициативы. Впрочем, быстро чудеса случаются только в сказках, да и то не во всех.

Штрафник – Николай Азаров. Работать в условиях постоянного психологического давления – удовольствие не из приятных. Но накопивший с премьерской зарплаты миллион (гривен, конечно) Николай Азаров не жалуется на жизнь. Профессиональный бюрократ старательно выполняет программу по наведению порядка в экономике страны, и его успехи отмечают даже западные партнеры Украины. Хуже другое: украинские граждане уже заметно устали от правительственной статистики, демонстрирующей улучшение экономических показателей, но никак не могут обнаружить ее отображение на наполняемости собственных кошельков. Видимо, повышение благосостояния миллионов украинцев – это следующий этап, пока же Кабинет Министров делает ставку на поддержку олигархов. Так Николай Янович, по всей видимости, понимает суть либеральной политики.

Штатный реформатор – Сергей Тигипко. Лидеру «Сильной Украины» нравится образ реформатора, который в окружении измученных нереформированностью страны сограждан рассказывает о грядущих успехах. После неравной схватки с Налоговым кодексом, в которой потерпели поражение многие упрощенцы, Сергей Тигипко стал глашатаем пенсионной реформы. Злые языки не без оснований обвиняли вице-премьера в ретрансляции позиций Международного валютного фонда. В итоге пенсионная реформа проголосована, а Тигипко планирует заняться легализацией зарплат. Один нюанс: неизвестно, хватит ли у главного «сильного украинца» рейтинга, чтобы привести свою партию в парламент осенью следующего года, ведь Виктор Янукович тоже называет себя реформатором.

Имитаторы – Верховная Рада. Законодатели под мудрым, почти отцовским руководством Владимира Литвина и благодаря направляющей руке функционального дублера спикера, «регионала» Михаила Чечетова, наштамповали рекордное количество нормативных актов. Правда, большинство из них остались непонятными для среднестатистического украинца. Президент, по всей видимости, провел воспитательную работу с «большевиками»: за минувшие полгода случаев депутатского мордобоя в сессионном зале зафиксировано не было. Недрогнувшей рукой представители большинства и оппозиции продлили свои депутатские полномочия до осени 2012 года, опровергнув прогнозы некоторых оптимистично настроенных политологов. Вообще ситуация в Верховной Раде стабилизировалась: пока «большевики» проталкивают выгодные им законопроекты, оппозиционеры сидят смирно и не мешают. Вот такая законотворческая идиллия.

Реверанс – антикоррупционный закон. Закон о борьбе с коррупцией, вернее, сама история его принятия, продемонстрировала полную неспособность партии власти использовать даже позитивные информационные поводы. Вместо эффектной демонстрации решимости удушить гидру коррупции в ее логове, парламентское большинство тянуло резину с цифрами до тех пор, пока в самом глухом селе не поняли, что депутаты и министры нормы антикоррупционного закона к себе применять не собираются.

Эксцентрик – Олег Ляшко. Исключенный из фракции БЮТ-«Батькивщина» народный депутат выстраивает политическую карьеру по заветам Марка Твена, утверждавшего, что на пользу идет любое упоминание, кроме некролога. Если бы активность Олега Валерьевича, да в мирных целях… Но пока он был лишь публично придушен коммунистом Адамом Мартынюком на границе парламентского президиума, топтал в супермаркете египетскую картошку и катал на велосипеде доверчивую старушку. Апогеем активности неприкаянного парламентария стало объявление о создании Радикальной партии Олега Ляшко. Похоже, что в случае с Ляшко кто-то ставит эксперимент с массовым сознанием украинцев и заодно зондирует нишу «украинского Жириновского».

Пассионария – Юлия Тимошенко. Экс-премьер не собирается сдаваться на милость «преступному режиму». Ожерелье из уголовных дел только добавляет радикализма в политические оценки, которые дает Юлия Владимировна происходящему в стране. Вождь «Батькивщины», безусловно, выиграла борьбу за статус лидера оппозиции в экспортном, ориентированном на западный политикум, исполнении, но так и не сумела ни уберечь свою фракцию в парламенте от сокращения на треть за счет перебежчиков, ни отыскать новых союзников, способных обеспечить живительную инъекцию повышения электоральных симпатий. Нынешний судебный процесс в Печерском суде, как и 8-часовое задержание в следственном управлении Генеральной прокуратуры, для Юлии Тимошенко является Рубиконом. Она не представляет себя без политической деятельности, и это хорошо заметно не только противникам, но и сторонникам леди Ю. При этом создать оппозиционное объединение без собственных претензий на лидерство Тимошенко не может.

Политзаключенный – Юрий Луценко. Бывший министр внутренних дел стал настоящей жертвой применения принципа Франсиско Франко «Друзьям все, врагам – закон». Только объявленная от отчаяния и выдержанная столько времени благодаря упрямству голодовка позволила лидеру «Народной самообороны» не затеряться в информационном пространстве. Но ни готовность оппозиционеров внести залог в размере инкриминируемого недавнему главному «честному менту» ущерба, ни желание депутата Европарламента Марека Сивеца взять Луценко на поруки не помогли бывшему «полевому командиру Майдана» выйти из Лукьяновского СИЗО на свободу. Чем ближе вердикт Печерского суда, тем меньше оптимистических прогнозов относительно дальнейшей судьбы Луценко.

Подследственный – Леонид Кучма. Спокойную пенсионную жизнь второго Президента Украины сумел таки нарушить неутомимый Николай Мельниченко. Именно пленки, предоставленные бывшим майором, использовала Генеральная прокуратура для возбуждения уголовного дела против бывшего главы государства. Заметно ошалевшему от такого развития событий Кучме было непросто взять себя в руки, пригодился директорско-президентский опыт. Справедливости ради заметим, что сегодня Леонид Данилович не испытывает пристального внимания со стороны служителей Фемиды.

Головоломка – оппозиционеры. Противники Виктора Януковича перед решающей схваткой с режимом тренируются на своих соседях по политическому лагерю. Плетут интриги, имитируют активность, пытаются продемонстрировать готовность к объединению, но не спешат поступаться амбициями. Попытка группы оппозиционных политических сил объединиться вокруг «Фронта змин» Арсения Яценюка ушла как пар в свисток, сегодня инициатором объединения для защиты честных выборов выступает «Наша Украина». При этом не покидает ощущение, что новая надежда «оранжевых» Валентин Наливайченко активничает до очередного приступа ревности со стороны Виктора Ющенко. Впору говорить о новом политическом законе «Украинские демократы не способны объединяться даже перед собственным четвертованием, поскольку они его воспринимают как размножение делением».

Тенденция – политическая апатия. Рядовые украинцы все меньше и меньше интересуются политикой. Весной этого года количество желающих принять участие в парламентских выборах упало до 50%, и это, судя по всему, не предел. Обернувшийся провалом широко разрекламированный «День гнева» показал, что украинцы не готовы к участиям в массовых акциях протеста и не верят призывам в стилистике «до основанья, а затем».

Таможенник – Владимир Путин. Настойчивость российского премьера в деле борьбы за присоединение Украины к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана поражает. Владимир Владимирович задействовал, похоже, уже весь арсенал своих чекистских навыков, но так и не сумел добиться от украинского руководства искомого взаимопонимания. По этой причине нашей стране не стоит рассчитывать на послабления в вопросе поставок газа. Вопрос реинтеграции постсоветского пространства под управлением Москвы стал для Путина ключевым в контексте его возможного участия в президентской гонке в 2012 году. Очевидно, Украине предстоит пережить еще немало приступов «братской любви» в исполнении нынешнего премьер-министра России.

Воспитатели – Европейский Союз. Официальные лица и общественные организации Европейского Союза воспитывают Украину громко и показательно, с применением старого как мир принципа кнута и пряника. Некоторые (из Европейской народной партии) даже не скрывают, что им приятнее было бы общаться с президентом с косой на голове, чем обладателем туфель из кожи страуса. Но демократия – это процедура, поэтому европейцам приходится соблюдать правила политического приличия. Отношения с Украиной позволяют европолитикам показать своим избирателям, что бывает ситуация и хуже, чем на Родине. Интересно, сумеют ли Киев и Брюссель выйти на новый уровень взаимоотношений, подписав соглашение об ассоциации Украина – ЕС? Ответа осталось ждать всего полгода.

Перезагрузка – отношения с Китаем. Официальный Пекин де-факто не признавал результаты президентских выборов 2004 года, заморозив отношения с Киевом. После прихода к власти Виктора Януковича двусторонние отношения не просто приобрели динамику, но и вышли на уровень стратегических – соответствующий документ во время недавнего визита в Украину лидер КНР Ху Цзиньтао подписал с Виктором Януковичем. Но не стоит рассматривать это партнерство как «укрощение китайского дракона», скорее, Украина получила шанс использовать свое геополитическое положение в экономических целях.

