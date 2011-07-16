От субботы до субботы. Янукович подтягивает земляков, Тимошенко равняется на Димитрова

16 июля 2011, 17:13

Новым министром ЖКХ стал Анатолий Близнюк, ранее работавший губернатором Донецкой области. Юлия Тимошенко признала, что в своем поведении в Печерском суде во многом берет пример с лидера болгарских коммунистов Георгия Димитрова. Миллиардер Константин Жеваго понял, что значит быть оппозиционером.

Земляк недели – Анатолий Близнюк. Главным коммунальщиком страны стал бывший донецкий губернатор, ранее периодически  отмечавшийся резонансными заявлениями на весь Донбасс. Похоже, Виктор Янукович имеет на Близнюка  долгоиграющие виды, раз перетащил главу Донецкой ОГА в столицу. После переезда в Киев у экс-губернатора появилась возможность найти применение своим самым радикальным замыслам, ведь состояние украинского ЖКХ удручает, а работы в этой сфере – непочатый край. Показательно и ослабление позиций «луганской» группы Партии регионов, получившей за последних пару месяцев несколько чувствительных ударов по самолюбию.

Экономия недели – Виктор Янукович. Глава государства решил отменить военный парад к 20-летию независимости, продемонстрировав не только собственный миролюбивый настрой, но и решимость добиться экономии средств. Деньги, которые не будут потрачены на проведение парада, направят на решение социальных вопросов.  Трудно себе представить, что экономия на проведении парада позволит решить все проблемы украинских пенсионеров и бюджетников, а внеблоковый статус нашей страны все же лучше подчеркивать внешнеполитическими действиями.

Наследница недели – Юлия Тимошенко. Лидер  «Батькивщины», словно подпитывающаяся энергией от противостояния с властью, дала понять, что использует творческое наследие болгарского коммуниста Георгия Димитрова, сумевшего в 1933 году обернуть организованный против него нацистами судебный процесс против самих инициаторов. Правда, с тех пор утекло немало времени, а история имеет свойство повторяться, но в виде либо трагедии, либо фарса. Юлия Владимировна, подобно крейсеру «Варяг», старательно доносит до потенциальных избирателей сигнал «Умираю, но не сдаюсь», но об политическую апатию украинцев разбиваются самые правильные мэсседжи.

Намек недели – Константин Жеваго. Самый молодой украинский миллиардер получил на минувшей неделе «тонкий намек на деликатные обстоятельства». На предприятиях, входящих в группу «Финансы и кредит», сотрудники СБУ провели обыски и изъятие документации по делу о незаконном предпринимательстве. Ситуация, по мнению экспертов, имеет политическую подоплеку, ведь Жеваго, в отличие от многих толстосумов, не покинул фракцию БЮТ-«Батькивщина».  Хотя он и не появляется в Верховной Раде и Печерском суде, где стоят вахту его соратники, но заподозрен в финансировании политической деятельности Юлии Тимошенко.

Капитуляция недели – Владимир Литвин. Много лет радевший за украинский парламентаризм академик постепенно сдает позиции. Тревожную весть принес своим отправившимся на курорты коллегам-законодателям спикер парламента: он полагает, что для принятия важных и легитимных решений Украине вполне достаточно и 300 парламентариев. Вопрос несоответствия численности депутатского корпуса уменьшающемуся населению страны в Украине поднимали неоднократно, но эту тему вряд ли станут педалировать сегодня, когда народным депутатам предстоит осуществить переход от системы закрытых списков к смешанной модели формирования Верховной Рады. Владимир Литвин мечтает о переносе британского опыта (выдвижение кандидатов на мажоритарных округах партиями) на украинскую почву, но ожидать подобной политической филантропии от партии власти не стоит.

Нелепость недели – высылка украинских военных атташе из Беларуси.  Режим Александра Лукашенко продолжает идти на обострение ситуации с Украиной. Из Минска высланы два военных дипломата, представлявших нашу страну. Похоже, Бацька сознательно превращает переживающую непростые времена республику в подобие осажденной крепости. Одна из составляющих осадного положения – отказ от нормального сотрудничества с соседями. Официальный Киев до последнего пытается сохранить добрососедские отношения с Минском, поэтому поведение Лукашенко здесь восприняли с недоумением.

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