Блискавична депортація

18 июля 2011, 15:00

Швидка висилка з Криму його колишнього президента Юрія Мешкова стала доказом того, що відносини між Україною та Росією після етапу дружби входять у фазу конкуренції.

Висилка з Криму його колишнього президента Юрія Мешкова стала досить різким та несподіваним кроком з українського боку. Раніше в схожих ситуаціях починалися консультації на дипломатичному рівні, і потім людину вносили до списку небажаних осіб. Після цього з обох сторін робилися заяви, в яких усім пояснювали, чому ту чи іншу особу не хочуть бачити. Так відбувалося і з найбільш одіозними політиками Російської федерації, які періодично висловлювали свою позицію щодо майбутнього розвитку України та двосторонніх відносин між Києвом та Москвою.

Зараз ситуація дещо інша - суд виніс рішення про висилку громадянина Росії Юрія Мешкова за його антиукраїнські висловлювання. Того ж дня колишнього політика доправили в Керч, адже авіарейсів до Росії вже не було, і паромом переправили в Порт Кавказ. Звідти він дістався до Анапи і почав коментувати цю подію як порушення його прав і нелюдське ставлення до нього з боку українських правоохоронців.

Така сильна реакція Києва була спричинена промовами колишнього українського політика, який в 90-х роках був президентом Криму, коли це ще дозволялося конституцією півострова. Повернувшись на українську землю після тривалого перебування в Росії, політик знову заговорив про те, що треба відновити конституцію Криму від 1992 року з максимально широкими правами автономії. А потім додав, що усі корінні кримчани мають битися з окупаційною українською владою.

На тлі зіткнень між міліцією та руськими козаками біля Феодосії в червні 2011 року під час намагання встановити там меморіал морському десанту часів Великої вітчизняної війни ця депортація має далекі наслідки. Багато російських експертів стверджують, що зараз влада, хоча і декларує гарні відносини з Росією, проте в Криму підтримує татарську меншість і намагається витиснути звідти росіян. Тому висилка відомого раніше політика є лише додатковим доказом цього.

За останні півроку країни, на думку експертів, все більше розходяться в різні боки і готуються конкурувати між собою. Від минулої приязні, коли Київ дозволив Чорноморському флоту залишитися в Криму, не залишилося і сліду. Тепер політиків з провокаційними висловлюваннями швидко висилають.

Про дипломатичний конфлікт між країнами, швидку депортацію Юрія Мешкова та кримський фактор у відносинах Москви і Києва, «Главред» запитав в українських та російських експертів.

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Валерій Чалий, заступник генерального директора Центру Разумкова.

На мій погляд, рішення суду було обґрунтоване, зважаючи на дії пана Мешкова. Наскільки я знаю, раніше його не було в списках так званих персон «non-grata», які є небажаними для перебування в Україні. Тому це рішення було продиктоване лише його власними діями. Взагалі від таких чорних списків осіб, яким заборонено в’їзд до України чи Росії, ми стали відмовлятися  наприкінці 2010 року. Тут треба завдячувати міністрам закордонних справ України Петру Порошенку та Росії – Сергію Лаврову. Вони змогли позбавити це питання політичного забарвлення і перевести його виключно на дипломатичні рейки, коли кожен окремий випадок має розглядатися в суді, і по ньому прийматиметься конкретне рішення, як сталося в справі Юрія Мешкова. 

Щодо швидкості реагування, то тут я був приємно вражений. Адже раніше чинну владу та їхніх попередників часто критикували за недостатньо швидке реагування на такі випади, які могли зачіпати національні інтереси України.

Реакція російської сторони може бути досить емоціональною, проте, на мій погляд, це буде не дуже правильно для обох сторін. Москва має розуміти, що було підґрунтя для такої реакції України.

Нарешті, з політичної точки зору треба зазначити, що медовий рік між країнами закінчується, адже не так багато залишилося питань, де можна торгуватися, чи отримувати поступки з боку України. Треба розуміти, що об’єктивно відносини між країнами можуть носити характер конкуренції чи навіть конфлікту. Російський напрям залишається основним для української дипломатії з точки зору проблем та пошуків шляхів їхнього розв’язання.  

Олександр Растурін, головний науковий співробітник кафедри політології, центру «Основа», Москва.

Рішення України про таку швидку висилку Юрія Мешкова може бути пояснено лише дуже емоційною реакцією на його палкі промови. Проте офіційна Москва поки не зробила різкої заяви щодо тих подій. Це свідчить про те, що Кремль не прагне нагнітати відносини між країнами щодо Кримського півострова. З огляду на заяви російських дипломатів, ситуація закінчиться без гострих реакцій з боку Москви, поки вони лише підкреслюють, що вони здивовані такими темпами висилки вже немолодої людини. Зазвичай росіяни мало цікавляться подіями в Україні, проте зараз депортація Мешкова стала важливою новиною і посіла головне місце в інформаційному просторі. Хоча вона має свою особливу тональність в порівнянні з львівськими подіями 9 травня. Там бурхлива реакція Держдуми була викликана актами вандалізму, які ми усі побачили. Проте зараз Мешков сам має розуміти, що робити такі заяви на території країни небезпечно. І тому реакція була трохи більш стриманою.    

З політичної точки зору, я вважаю, ситуація між країнами знаходиться на перехідному етапі. Приязні взаємовідносини відходять на другий план і головною стає економічна конкуренція. Москві не вдалося привернути Київ до входження у Митний союз. Натомість Україна ще раз заявила про свої намагання іти до Європи, тому російські політики трохи охолонули щодо великої приязні до Києва.

Проблема Криму також вже не порушувалася довгий час, після того, як в Україні масово ходили чутки про видачу місцевим жителям російських паспортів. Хоча сама Москва зараз не зацікавлена в тому, аби роздувати цю проблему. Адже наближається передвиборча кампанія в парламент, а потім президентські перегони, і в Кремля буде достатньо власних справ. Використовувати кримську нестабільність для партії влади нераціонально, тим більше вона все одно візьме більшість місць в Державній Думі. Ми тут негативно ставимося до спроб використати кримський фактор в політичній боротьбі всередині України. Адже праві сили можуть роздмухувати там конфлікт, від якого постраждають невинні люди.

фото: «Главред», novoross.info, sta-crimea.gov.ua 

 

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