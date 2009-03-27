ПР-акция

27 марта 2009, 18:51

Немецкий философ Георг Гегель говорил, что история повторяется дважды: в первый раз – как трагедия, во второй – как фарс.

В позапрошлом году Партия регионов доказала справедливость этого высказывания. Стремясь повторить оранжевый Майдан, который в 2004 году обернулся трагедией для ее лидера, «регионалы» организовали карикатурное сборище в центре столицы. Впрочем, о «втором Майдане», который должен была защитить Украину от «незаконных» досрочных парламентских выборов, сегодня «бело-голубые» предпочитают не вспоминать. В этом году Партия регионов решила пойти дальше Гегеля и проверить, что произойдет, если история повторится в третий раз. Хотя все это шутки, и о классике немецкой философии во время организации пятничной серии митингов по всей Украине в Партии регионов думали меньше всего. Зато, подозреваем, вспоминали «незлим тихим словом» своего лидера, который в начале декабря прошлого года вдруг объявил власти ультиматум: мол, выводите страну из кризиса, иначе мы поднимем всю страну. Тогда «регионалы» руководствовались классической оппозиционной логикой: «Чем хуже, тем лучше». Полагали, что экономический кризис, пик которого прогнозировался на января-февраль, радикально снизит рейтинги Юлии Тимошенко. Что правительство не сможет успешно провести газовые переговоры с Россией. Что и так изношенное и никем (в том числе и Януковичем) не реформированное жилищно-коммунальное хозяйство не выдержит зимних морозов. Однако весна пришла, а апокалипсис не случился. Рейтинг Юлии Владимировны, конечно, подупал, но не настолько, чтобы «Регионы» могли взять ее голыми руками. Народ затягивает ремни, вспоминает опыт выживания начала 90-х, но, кажется, вовсе не настроен идти на штурм Кабмина, тем более под предводительством Виктора Федоровича. А за свои слова нужно отвечать. В конце концов избиратель прощал Януковичу три месяца молчания, непростительного для человека, который претендует на звание лидера оппозиции, только исходя из того, что весной «регионалов» наконец прорвет. И вот – свершилось... Для того, чтобы третий Майдан по возможности меньше напоминал своих предшественников, с которыми у «регионалов» связаны не самые приятные воспоминания, сцену переставили на противоположный конец главной площади Киева. Это было сделано еще и потому, что нынешний митинг должен был стать наименее людным из всех «Майданов»: заявка, поданная Партией регионов в Киевскую ГГА, обещала присутствие на Майдане 15 тысяч небезразличных граждан – намного меньше, чем Партия регионов ежедневно свозила в Киев в 2007-м. Реально же на митинг пришли по крайней мере вдвое меньше сторонников Виктора Януковича. В результате все жители Киева и области, которые хотели выразить свое «фэ» власти, легко поместились на пятачке рядом с монументом десятилетия Незалежности. Прямо скажем, маловато как для волны народного гнева, которая должна была бы смести власть с Печерских холмов... Впрочем, даже если бы протестующими был заполнен весь киевский Майдан, «бело-голубым» это вряд ли очень бы помогло – им просто нечего сказать людям. И если это еще можно простить рядовым спикерам – активистам районок Партии регионов, которые в пятницу сравнивали свои сердца с «колоколом, который бьет в набат», констатировали, что «мы потихоньку падаем в пропасть» и угрожающе сообщили, что «американцам нужно, чтобы из нашей православной колыбели ракеты были направлены на наших братьев – россиян», то Виктор Янукович своим спичем в сущности признал собственное фиаско в качестве главного оппозиционера страны. Главная идея выступления лидера Партии регионов была артикулирована предельно четко: «Мы приняли решение: эта власть должна уйти в отставку – и правительство, и Президент. И для этого, мы считаем, мы с вами должны сделать все, чтобы заставить пойти их на это решение». Однако о том, как реализовать это «неожиданное» решение, в спиче Виктора Януковича не было ни слова! Рассчитывать на то, что Кабмин и Президент добровольно сложат полномочия под давлением митингов, подобных пятничному, по меньшей мере наивно. Еще один способ – хотя бы распустить Раду – это сложение «регионалами» депутатских мандатов, и решение об этом якобы может принять ближайший съезд партии. Однако за сценой на Майдане представитель «фирташевского» крыла ПР Сергей Левочкин признает, что даже дата этого съезда до сих пор не определена! Другой вопрос, который остался без ответа, – это почему, собственно, Партия регионов имеет право требовать от нынешней власти уйти в отставку? На Майдане «бело-голубые» не смогли предложить ей ни одной конструктивной альтернативы. А на фоне зародышей конструктивного сотрудничества между Президентом и премьером, признаки которых можно было заметить на прошлой неделе, простые заверения «регионалов»: мол, мы придем и восстановим Украину – выглядят абсолютно неубедительно. Поэтому знаковой выглядит оговорка Януковича в конце его спича: «Во все трудные для нашего государства времена наши предки находили в себе силы объединяться и подождать ... побеждать». Вот и сейчас, не имея ни одного конструктивного плана действий на будущее, устав от более чем годичного пребывания в оппозиционных окопах, Виктор Федорович, судя по всему, последует завещанию предков: объединиться (то есть попробовать сбить в кучу расшатанную конструкцию родной политсилы) и подождать. То есть победить?

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