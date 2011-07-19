Яблуневе АртПоле – 2011

На пагорбах великого яблуневого саду розкинули намети чисельні шанувальники сучасного фолку та world music.

Фестиваль проходив на території колишнього колгоспу

Намети розкладали у яблуневому саду

Удень гості фестивалю розважались кожен на свій смак. Хтось рятувався від спеки у прохолодних водах Дністра, особливо активні наважувалися на кількагодинний сплав річкою, інші шастали по всьому саду в пошуках доспілих яблук, аличі, ожини, дехто гуляв селом чи влаштовував фотосесію у сусідньому соняшниковому полі або просто гойдалися на шестиметровій гойдалці біля сцени.

Каньйон Дністра

Дівчинка розгойдує шестиметрову гойдалку

Ще можна було повчитися різних цікавих речей на майстер-класах. Кожен бажаючий міг власними руками виліпити з глини горщик за справжнім гончарним колом, а потім засунути його у піч; спробувати підкорити залізо разом з ковалями; приборкати вогонь під керівництвом майстрів фаєр-шоу; порізьбити по дереву; виліпити гуцульського сирного коника; повитинати щось цікаве з паперу; розфарбувати футболку; постріляти з лука; зробити натуральний барвник і ним зафарбувати пряжу; пограти на найрізноманітніших музичних інструментах; повчитися співу, танців, основ фотографії тощо.

Майстер-клас із гончарства

Майстри лендарту протягом фестивалю трансформували довколишній простір. Головна фестивальна сцена поступово перетворилася на гніздо з галасливими пташенятами (себто музичними колективами). Старі колгоспні будівлі спонукали до мистецьких пошуків. То тут, то там на подертих стінах з’являлися малюнки чи декоративні плетення.

Художники розмальовували старі колгоспні стіни

На фестивалі діяло три музичні сцени. Вдень автентична, ввечері головна, а вночі - альтернативна – відкритий мікрофон для всіх бажаючих. Своєю енергію і запалом із глядачами ділилися музичні гурти з 9 країн - України, Білорусі, Польщі, Чехії, Угорщини, Великобританії, Франції, Австралії і Росії.

Гурт «Фолькнери», Україна

Багато гостей фестивалю одягли вишиванки

На фестивалі відіграли кілька дуже яскравих автентичних гуртів. Відкриття АртПоля - гурт «Джезаїр» (кримських циган чінгіне), гуцульські музики «Капела Бай» та гурт із села Лука «Перемітка». Приємною несподіванкою став виступ місцевого колективу «Наддністрянка». Крім того, поетка з села Уніж прочитала зі сцени свій вірш, присвячений фестивалю. У ньому вона з сумом зазначила, що їхнє село на грані вимирання, роботи немає, все більше людей виїжджає, і висловила сподівання, що фестиваль надасть селу новий подих.

Учасниці місцевого музичного колективу «Наддністрянка»

Жительки села Уніж на фестивалі

Карпатські музики «Капела Бай» створили відчуття справжнього гуцульського весілля, показували, як танцюються традиційні танці «Голубка», «Аркан», «Гуцулка». Публіка ж радо переймала і від душі забавлялася.

Гуцульські музики з гурту «Капела Бай»

Гості фестивалю танцюють так, що аж курява здіймається і шльопанці злітають

Українські гурти як завше радували якісною музикою, повною віддачею, різноманітністю, старими добрими шедеврами, яким усі підспівували, і новими експериментами. Публіка із задоволенням слухала Уляну Горбачевську із проектом «Солоспіви», гурти «Зелені сестри», «Зіра + Бадьян СС», «ДахаБраха» у новому «Дністровському проекті» в тандемі з білоруським гуртом «Port Mone», «Пропала Грамота», «Ті, що падають вгору» (подарунок гостям фестивалю, адже гурт не був зазначений в програмі), «Фолькнери», «Гайдамаки» та «Перкалаба».

Олександ Ярмола, лідер гурту «Гайдамаки»

Велика сцена

Гурт «Перкалаба»

Найбільші овації зірвали колективи, які утворилися прямо на фестивалі, і до складу яких міг потрапити кожен. «Як умієм оркестра» назбирав близько сотні «музиків» з фестивальної публіки. Грали на всьому, що потрапило під руки, – каструлях, чашках, ложках, молотом по ковадлу тощо. Пісні супроводжували активною «підтанцівкою».

«Як умієм оркестра»

Реманент коваля як музичний інструмент

Проте каструлі - то далеко не межа музичних пошуків на фестивалі. Наступний гурт «Паприкалаба» продемонстрував гру на музичних овочах. У хід пішли всі «інструменти», які вдалося знайти в селі, - огірки, перець, баклажани, кабачки, кукурудза, морква, кавуни, капуста, і звичайно ж - яблука.

гурт «Паприкалаба»

Кавун і кабачки - чим не музичні інструменти?

У ролі ведучих себе пробували поет Сергій Жадан і вокаліст гурту «Пропала грамота» Павло Нечитайло. Звичайно, публіка їх любить такими, якими вони є, і завжди їм рада. Проте цього разу хлопці відверто халтурили, звівши свої обов’язки до анонсів гуртів і оголошень на кшталт «хто забув таке-то», «хто може підвезти туди-то», а про те, що ведучі повинні ще й розважати глядачів, коли гурт 15-20 хвилин налаштовує інструменти перед виступом, вони ніби й не знали. Правда, в останній день на численні прохання публіки Жадан таки прочитав зі сцени своїх «Китайців».

Павло Нечитайло не лише співав, а й був ведучим фестивалю

Уранці після фестивалю автобуси розвозили фестивальну публіку назад у великі міста. Всі були втомлені (адже концерт закінчився в третій годині ночі, а вранці треба було вставати), червоні, бо згоріли на сонці, і покусані (данина природі з усіма її комахами), проте задоволені і переконані, що обов’язково повернуться на АртПоле - 2012.