Как «отдыхает» Королевская (фоторепортаж)

В Запорожье она обсудила с мэром проблемы развития города, провела выездную общественную приемную, организовала семинар для предпринимателей по самозащите. Также по приглашению профсоюзов металлургов приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню работников металлургической и горнодобывающей промышленности в «Запорожском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре им. В.Г.Магара». В Мелитополе Наталия Королевская посетила «Мелитопольский завод турбокомпрессоров», посетила Центральный и Рижский рынки, а также навестила фермерское хозяйство.





Наталья Королевская вместе с активистами Всеукраинской гражданской акции «ВПЕРЕД» посетила несколько запорожских рынков, где приняла участие в работе выездной общественной приемной. Во время выездного заседания общественной приемной Королевская рассказала о целях и задачах акции «ВПЕРЕД»





У предпринимателей к Королевской всегда много вопросов.





Наталья Королевская от имени Комитета Верховной Рады вручила Почетные грамоты запорожским металлургам.





В Мелитополе Наталья Королевская прошлась по цехам «Мелитопольского завода турбокомпрессоров»...





… где сфотографировала на мобильный телефон станок, работающий с середины 20-го века





… и ознакомилась с образцами продукции предприятия





В клубе завода Наталья Королевская выступила перед общественными организациями города и представителями малого бизнеса.





Не обошлось и без посещения местного рынка, на котором она не только пообщалась с продавцами, но и купила знаменитых мелитопольских семечек.





На полевом стане Наталья Королевская пообщалась с фермерами.





Наталия Королевская ознакомилась, как на украинском грунте наливается соком виноград, выращенный по американской технологии. Вес спелой грозди, выращенной по такой технологии, достигает 7 кг.