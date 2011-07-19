Как «отдыхает» Королевская (фоторепортаж)

Неделю назад парламент закрылся на каникулы, но не все народные депутаты отдыхают. Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, Наталия Королевская посетила с рабочим визитом Запорожскую область.
В Запорожье она обсудила с мэром проблемы развития города, провела выездную общественную приемную, организовала семинар для предпринимателей по самозащите. Также по приглашению профсоюзов металлургов приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню работников металлургической и горнодобывающей промышленности в «Запорожском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре им. В.Г.Магара». В Мелитополе Наталия Королевская посетила «Мелитопольский завод турбокомпрессоров», посетила Центральный и Рижский рынки, а также навестила фермерское хозяйство.
Наталья Королевская вместе с активистами Всеукраинской гражданской акции «ВПЕРЕД» посетила несколько запорожских рынков, где приняла участие в работе выездной общественной приемной. Во время выездного заседания общественной приемной Королевская рассказала о целях и задачах акции «ВПЕРЕД»
У предпринимателей к Королевской всегда много вопросов.
Наталья Королевская от имени Комитета Верховной Рады вручила Почетные грамоты запорожским металлургам.
В Мелитополе Наталья Королевская прошлась по цехам «Мелитопольского завода турбокомпрессоров»...
… где сфотографировала на мобильный телефон станок, работающий с середины 20-го века
… и ознакомилась с образцами продукции предприятия
В клубе завода Наталья Королевская выступила перед общественными организациями города и представителями малого бизнеса.
Не обошлось и без посещения местного рынка, на котором она не только пообщалась с продавцами, но и купила знаменитых мелитопольских семечек.
На полевом стане Наталья Королевская пообщалась с фермерами.
Наталия Королевская ознакомилась, как на украинском грунте наливается соком виноград, выращенный по американской технологии. Вес спелой грозди, выращенной по такой технологии, достигает 7 кг.