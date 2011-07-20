Стриножена «Квадрига»

Німецька неприбуткова організація Netzwerk Quadriga gGmbH, яка вже вісім років проводить нагородження однією з найбільш престижних премій Німеччини в галузі політики, економіки та культури – Квадригою, вирішила в 2011 році скасувати цю церемонію. Причиною такого нестандартного кроку стала інформація, що цього року премію в номінації «просування партнерства» має отримати прем’єр-міністр Росії Володимир Путін.

{1-} Після цього громадськість Німеччини розділилася на два табори. Один з них виступав за вручення премії, інший намагався відмовити Берлін робити це.

У результаті тривалого протистояння ситуація вилилася в гучний скандал із поверненням Квадриги за 2009 рік колишнім президентом Чехії Вацлавом Гавелом та виходом кількох впливових суддів з організаційного комітету. Це загрожувало взагалі розколоти німецький політикум на два ворогуючі табори. Проте організатори проявили волю і вирішили не присуджувати премію взагалі.

Мало хто очікував такого резонансу від присудження премії, яка є престижною, проте не входить до переліку головних світових нагород у галузі політики чи економіки. Тим більше в Німеччині, де політичні лідери ставляться до Росії більш приязно, ніж в інших країнах Європи, а колишні федеральні канцлери працюють у спільних компаніях з російським газовим монополістом Газпромом.

З іншого боку, громадськість та інтелігенція показали, що мають значний вплив на політичне життя країни. Адже саме вони не дозволили дати цю нагороду лідеру Росії, де становище з правами людини, за даними відомого дослідницького центру Freedom House, погіршується кожного року.

Таке рішення німецької еліти може свідчити про, те, що імідж Росії в Європі останнім часом погіршується, і навіть економічні зв’язки та обіцянки постачати газ Північним потоком не сприяють діалогу. Схоже, європейці не прагнуть заплющувати очі на порушення демократії та прав людини в обмін на економічні преференції. Тим більше що за часів економічної кризи Росія не прагне продавати свої ресурси задешево, аби здобути підтримку в ЄС.

Права людини і економіка

За останній рік це вже не перший такий випадок, коли економічні та геополітичні інтереси протиставляються правам людини і демократії на врученні важливих нагород. В листопаді 2010 року представники Китаю, Росії та ще десятка країн відмовилися брати участь в нагородженні нобелівського лауреата премії миру з Китаю дисидента Лю Сяобо.

Тоді КНР відкрито заявив, що присуджувати таку високу нагороду людини, яка зараз перебуває у в’язниці за антиурядову діяльність, є великою помилкою та провокацією. А Росія вирішила підтримати свого економічного партнера і також відкликала посла з Осло на той час. Свою неприсутність на церемонії Москва пояснила тим, що має провести нараду з послом саме в цей день, і він фізично не може бути присутнім на церемонії нагородження.

На той час експерти вважали: Кремль хоче показати, що підтримує Пекін і водночас не хоче псувати відносини з ЄС, тому і знайшов привід для відкликання посла. Аналогічно вчинила і Україна, увійшовши до списку країн, які ігнорували нагородження. Там вже були, окрім Китаю та Росії, Пакистан, Судан, Бірма та інші країни, що хотіли догодити Китаю. Проте в останній момент Київ злякався негативної реакції Європи та широкого обговорення цього рішення в українських ЗМІ і вислав на церемонію представників посольства.

На думку журналістів газети Spiegel, зараз багато країн ЄС вважають за потрібне показати, що дотримання прав людини не менш важливе за економічний чи соціальний розвиток. Адже за часів кризи, коли світові економіки намагалися відродити свою могутність та активно воювали зі світовим тероризмом, ці вимоги до різних урядів світу послабилися. А тепер, коли Європа має певний запас економічної витривалості, вона може взятися і до цього питання. Саме тому китайський дисидент отримав нобелівську премію миру. І тому тепер німці вирішили відмовити Володимиру Путіну в отриманні Квадриги.

Хоча ще три роки тому за версією американського журналу Time він став людиною року та потрапив на обкладинку цього впливового видання. Тоді російський лідер ще не розв’язав війну в Грузії, а Росія, за матеріалами організації Репортери без кордонів, не опустилася на середину рейтингу свободи преси, десь між Казахстаном та Туркменістаном.

Відмова від Квадриги

За словами прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пскова, прем’єр-міністр був збентежений таким розвитком подій, проте не засмутився. Адже політик такого високого рангу вже має в своїй колекції вищі ордени більшості європейських країн. Тому така реакція видалася Кремлю дивною.

Справді, спочатку Netzwerk Quadriga gGmbH вирішила присудити нагороду російському політику, проте, коли це стало відомо широкій громадськості, вирішила взагалі скасувати нагородження. Німецькі політики в коментарях провідним місцевим виданням не розуміють, навіщо було взагалі присуджувати перемогу в номінації такій суперечливій фігурі, як Володимир Путін, аби потім скасовувати своє рішення.

З іншого боку, експерти вважають, що премія вже мала проблеми зі своїми домінантами. Так в 2010 році премію присудили Бундесверу (за миротворчу діяльність та збереження миру) і вручили міністру оборони Карлу-Теодору Цугутендергу. А за кілька місяців політика звинуватили в плагіаті, і він змушений був подати у відставку. Тому зараз організатори премії не прагнули ризикувати.

Тим більше що, на думку журналістів Frankfurter Allegemeine Zeitung, російський прем’єр-міністр ніколи не подобався німецькій інтелігенції, а його політика часто викликала нарікання щодо дотримання демократії та прав людини. І рішення скасувати вручення премії свідчить про те, що вплив академічних та мистецьких кіл на прийняття таких важливих рішень в Німеччині досить високий. Зважаючи на те, що політичне керівництво країни завжди приязно ставилося до партнерства з Росією та її політичними лідерами.

Час прав

Щоправда, зараз Німеччина демонструє економічний підйом і може собі дозволити такі демарші в бік Москви. ВВП Берліну зростає на 5-6% щороку, а з початку 2011 року вже було зібрано на 10,1% більше податків, ніж в 2010 році. Крім того, незабаром почне здійснюватися енергетична стратегія Європейського Союзу, за якою країни мають переоснастити свою енергетику, аби вона стала менше затратною і не так залежала від імпортного газу.

У справі енергетики деякі експерти вважають, що незабаром захват від побудови Північного потоку до німецьких портів може вичерпатися. Адже Росія не прагне продавати енергоносії за низькими цінами. Зараз довгострокові контракти на поставки газу прив’язані до цін на нафту, а вона постійно зростає і тягне за собою ціни на газ. Тому представники Газпрому вже заявили, що восени Європа, можливо, купуватиме газ за $500 за тисячу кубометрів. Це не може не бентежити Берлін, тому багато політиків називають це енергетичним шантажем.

Усе це дозволяє пояснити, чому престижну премію не дали Володимиру Путіну. Адже Берлін відновився від кризи і вже може собі дозволити не думати про постачання дешевих ресурсів, а стабілізація відносин України та Росії гарантує від нових відключень газу взимку, як це сталося 2009 року.

Тому Німеччина, як і інші розвинені країни ЄС, згадала про принцип, що співробітництво може відбуватися лише зі збереженням прав людини. Адже депутати Європейського парламенту вже неодноразово заявляли, що демократія та права людини є основною системою взаємодії Європи з країнами по усьому світу.

Звісно, відмова видати Квадригу Володимиру Путіну не погіршить відносини між країнами. Проте цей скандал є показником налаштування громадськості Європи до російського керівництва і тих політиків ЄС, які його підтримують. Тепер європейські президенти та прем’єри мають бути більш обережними, коли підписують нові договори з Москвою, чи вручають її лідерам ордени.

фото: buro247.ru