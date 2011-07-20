Коррупционеры идут в расход

Объявленная Президентом борьба с коррупцией вышла на новый этап – ряды нечистых на руку чиновников начали пополняться представителями высшего руководящего звена действующей власти.

Многочисленные упреки международных экспертов в адрес украинской власти в недостаточных успехах в деле борьбы с коррупцией и избирательности отечественного правосудия вынуждают руководство страны демонстративно выявлять коррупционеров в своих рядах. Несмотря на статистические данные о сотнях пойманных правоохранителями за руку корыстных нарушителей закона, затесавшихся в новую властную команду, чиновников первого эшелона среди них до сих пор не было. Самый высокопоставленный коррупционер был найден в министерстве экологии - заместителя министра Богдана Преснера заподозрили в получении взятки и уволили с должности сразу после задержания. Однако произошло это еще год назад, когда антикоррупционная кампания только начиналась. Теперь же война с позарившимися на бюджетные деньги бюрократами объявлена приоритетом №1, и власти нужно представить более значительные доказательства успешного ее ведения. Громкие аресты пары-тройки VIP-чиновников будут выглядеть гораздо внушительнее, чем тысячи сообщений о поимке на горячем мелких клерков.

Глава Госфинуслуг Василий Волга на роль жертвенного коррупционера подходит практически идеально. Лидер «Союза левых сил» занимает свою должность по квоте коммунистов. Его обвинение и последующее вероятное увольнение не запятнает честь «бело-синего» партийного флага и не нарушит хрупкий баланс между ключевыми финансово-политическими группировками во власти. При этом регионалы получат возможность вдоволь покритиковать своих партнеров по большинству, не разделяющих в последнее время реформаторские инициативы Президента, за делегирование во власть непроверенных кадров. Кроме того, участники финансового рынка неоднократно выражали недовольство работой регулятора, и наведение порядка в комиссии способно принести дополнительные электоральные дивиденды. Поэтому коммунистам, скорее всего, не стоит рассчитывать на сохранение должности главы Госфинуслуг за собой. Впрочем, в вытеснении своих партнеров с «хлебных» мест во власти регионалы демонстрируют завидную последовательность, и те уже должны были к этому привыкнуть.

Не исключено, что в запале войны с коррупционерами КПУ может потерять и пост главы Гостаможни. Борьба за это прибыльное ведомство ведется уже давно. Слухи об отставке Игоря Калетника под предлогом неудовлетворительной работы по наполнению бюджета или объединения Таможенной и Налоговой служб циркулируют в политикуме регулярно. Учитывая, что Гостаможня стабильно занимает первые позиции в списке наиболее коррумпированных структур, его руководитель вполне может быть уволен по уголовной статье. В зоне пристального внимания Генпрокуратуры и СБУ находятся также другие государственные службы и инспекции, осуществляющие контрольные функции. Именно там, по данным правоохранителей, совершается каждое шестое коррупционное правонарушение. Немногочисленным ставленникам «литвиновцев» и коммунистов, удержавшимся во властных креслах, стоит быть начеку.

Что же касается членов Кабмина, то их антикоррупционная волна, скорее всего, не зацепит. После проведенной в прошлом году оптимизации в правительстве остались лишь «региональные» кадры, за исключением Сергея Тигипко и Виктора Балоги. К своим однопартийцам Виктор Янукович относится просто таки с отеческой заботой. Их Президент не увольняет, а переводит на другую работу. Причем иногда даже по прежнему профилю. К примеру, не оправдавший надежды на посту первого заместителя министра ЖКХ Юрий Хиврич теперь член Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг, а возглавил комиссию допустивший чрезмерный рост коммунальных тарифов в Севастополе Валерий Саратов. Не станут вешать ярлык коррупционера и на главу МЧС, ради которого в свое время выбросили из правительства верного Нестора Шуфрича. Из другого «чужака» - Сергея Тигипко – отвечающего за непопулярные реформы внутри страны и за ее пределами, лепить коррупционера просто нецелесообразно. Разве только в случае, если его рейтинг вопреки всем электоральным законам резко поползет вверх.

Борьбу с коррупцией власть официально ведет уже полтора года, но достигнутые результаты не впечатляют. Из наиболее заметных - антикоррупционный закон, принимавшийся неприлично долго, и уголовные дела против высокопоставленных экс-чиновников. При этом действенность новых законодательных норм эксперты оценивают скептически, а фигурирование в рядах коррупционеров преимущественно членов правительства Тимошенко спровоцировало обвинения в адрес команды Януковича в политических преследованиях оппонентов. В ближайшее время руководству страны придется доказывать серьезность заявленных намерений искоренить коррупцию, попытка сделать это за счет арестов представителей действующей власти и организация публичных судебных процессов против них - весьма перспективный вариант. Уж если не идут реформы, нужно, по крайней мере, убедительно имитировать борьбу с их саботажниками. В противном случае итоги голосования на ближайших парламентских выборах партию власти не порадуют.