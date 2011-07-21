Дело Волги: игры непроФФессионалов

21 июля 2011, 14:58

Экс-кандидат в президенты Украины может сесть на 12 лет?

Сегодня исполняющий обязанности Генпрокурора Ренат Кузьмин сообщил, что Генпрокуратура возбудила против главы Госфинуслуг уголовное дело по подозрению в получении полмиллиона долларов взятки.

Вчера Печерский районный суд Киева по представлению следователя по особо важным делам Генпрокуратуры избрал главе Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василию Волге меру пресечения – два месяца содержания под стражей.

Дело возбуждено по части 3-й статьи 368-й (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса. Максимально возможное наказание по ней – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. «Подозреваемый требовал указанную сумму за отмену решения Госфинуслуг о введении временной администрации в одном из кредитных союзов. Кроме того, по этому делу проходит еще три представителя комиссии», - поведал и. о. Генпрокурора.

Еще три коллеги Василия Волги по несчастью – это директор департамента временного администрирования финансово-кредитных учреждений Госфинуслуг Виктор Адамович,  начальник юридического департамента Госфинуслуг Евгений Гантимуров и помощник главы Госфинуслуг Олег Чернушенко. «Один из кредитных союзов» - одесский КС «Первое кредитное общество».

Топтание ягнят

Против Адамовича Генпрокуратура возбудила уголовное дело в феврале нынешнего года по той же 368-й статье УК. Его обвинили в получении от «Первого кредитного общества» взятки в два миллиона долларов за отмену распоряжения главы Госфинуслуг о введении в КС временной администрации». В момент передачи денег Виктора Адамовича задержали правоохранители и водворили в СИЗО, где он пребывает по сей день. Василий Волга тогда назвал эту историю провокацией со стороны руководителя «Первого кредитного общества» Андрея Азарова.

Портал «Обозреватель» отмечал, что Адамович, скорее всего, просто выполнял указание своего непосредственного руководителя. Госфинуслуг, мол, еще в 2010 году начала пугать страховые компании внеплановыми проверками и введением временных администраций. Более сговорчивые, дескать, платили отступное, а вот «Первое кредитное общество» упиралось, но несколько рейдерских атак под предводительством лично Адамовича сломили и его сопротивление.

…Евгения Гантимурова и Олега Чернушенко Генпрокуратура задержала неделю назад – тоже по подозрению в получении взятки.

Как оказалось, бывшему подводнику Волге (хотя есть скептики, ставящие под сомнение его героическое военно-морское прошлое) таки не удалось выйти сухим из воды. Спустя полгода после скандала с Адамовичем антикоррупционный «девятый вал» настиг и самого главу Госфинуслуг.

С чем боролся, на то и…

Василий Волга сменил на посту главы Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктора Суслова в марте 2010 года – по квоте Компартии в рамках коалиционного соглашения. Эксперты указывали на отсутствие у нового руководителя Госфинуслуг опыта работы в финансовом секторе (навыки ведения в 90-х собственного бизнеса не в счет). Определяющим при выборе руководством КПУ кандидатуры на этот пост стал, по мнению аналитиков, политический мотив: коммунисты намеревались на ближайших выборах сотрудничать с возглавляемым Волгой Союзом левых сил.

Новоиспеченный глава Госфинуслуг (призванной контролировать финансовые компании и развивать страховой сектор, который гарантирует гражданам помощь в непредвиденных ситуациях) громко обещал разобраться с «масштабной коррупцией, превратившей столь почтенное ведомство в «шарашкину контору». Интересно, что по итогам проверок вопиющих нарушений в работе ведомства обнаружено не было…

К слову, в парламенте образца 2006 года (куда он прошел по списку Соцпартии, ради которой пожертвовал своей партией «Общественный контроль») Василий Волга получил портфель секретаря Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Правда, ненадолго – лишился депутатского мандата в результате досрочного прекращения полномочий Верховной Рады V созыва.

Помнится, господин-товарищ Волга был весьма активным социалистом: часто участвовал в политических ток-шоу, по поводу и без повода раздавал журналистам комментарии, причем не подбирая выражений. Именно он назвал «Народную самооборону» Юрия Луценко «партией войны», заявлял, что тогдашний министр обороны Анатолий Гриценко «будет сидеть в тюрьме!» (ну, и кто в результате будет сидеть?!), а о Викторе Ющенко после президентского указа о роспуске парламента отозвался так: «Сомневаюсь, что человек, который употребил почти стакан диоксина, будет вести себя адекватно»…

Однако это ему, как в известном анекдоте, не помогло: на досрочных сентябрьских выборах фамилии Волги не оказалось в списках ни СПУ, ни Партии регионов, в которую он уже, похоже, готов был влиться.    

Позже Василий Волга еще пытался выпихнуть с должности лидера СПУ Александра Мороза – но приблизительно с тем же успехом, с которым в 2004-м участвовал в выборах президента Украины…

Политика по Дарвину

Нынешние соратники Волги – коммунисты, делегировавшие его на пост главы Госфинуслуг, арест своего протеже не комментируют. От Партии регионов высказался в эфире 5 канала Василий Горбаль: «Это первое задержание руководителя, фактически регулятора, чиновника достаточно высокого уровня… Коррупционная среда вокруг регулятора создавалась и создается».

Кредитные союзы, естественно, ликуют. «Впервые в Украине задержана организованная преступная группа чиновников-коррупционеров, все они занимали руководящие должности в Госфинуслуг… В течение длительного времени они вымогали взятку в особо крупных размерах у участников финансового рынка по четко спланированной схеме и с распределением ролей, - говорится в заявлении ряда кредитных союзов, имеющемся в распоряжении ЛІГАБізнесІнформ. - Участники рынка неоднократно обращались к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой обратить внимание на неправомерные действия чиновников Госфинуслуг под руководством Василия Волги, и были услышаны. Как показывают последние события, борьба с коррупцией для главы государства принимает реалистические формы».

Эксперты в оценках более сдержанны. Вице-спикер парламента Николай Томенко на 5 канале заявил, что арест Василия Волги может свидетельствовать о новой тенденции во власти – внутривидовой борьбе за выгодные должности и финансовые потоки. (Дарвин, если не ошибаюсь, считал внутривидовую борьбу наиболее острой формой борьбы за существование). «Кроме старой тенденции сведения счетов с оппозицией, есть еще новая тенденция – внутривидовая борьба во власти. То есть те, кто пришли к власти, борются между собой за выгодные должности, за финансовые потоки, – это совершенно очевидно, потому что это не первый такой арест, и предыдущий арест экс-председателя Верховной Рады Крыма, и другие аресты имели место», - сказал Томенко.

«Ситуация с коррупцией ухудшается, - замечает политолог Сергей Таран. - Страна становится более коррумпированной. Многие эксперты и правозащитники говорят, что те судебные дела, которые сейчас возбуждаются, - не борьба с коррупцией, а политические преследования. Поэтому один случай, когда чиновник, который ассоциируется с партией власти, арестован, еще не свидетельствует о масштабной борьбе с коррупцией. Хотя это сигнал, что закон выборочно может быть применен к кому угодно. Даже если этот человек когда-то поддерживал Партию регионов».

«Во всем мире лица, возглавляющие финансовые регуляторы, неприкосновенны, а процедура их назначения и увольнения очень сложна и тщательно выписана. И только в Украине руководителями органов, регулирующих финансовые рынки, являются политические фигуры, позиции которых зависят от договоренностей политиков», - сетует президент объединения кредитных союзов «Программа защиты вкладов» Андрей Оленчик.

Справедливости ради следует заметить: многие юристы не уверены, что дело Волги будет доведено до конца. По мнению специалистов, доказать взяточничество можно при наличии видеоматериалов «о передаче из рук в руки», а господин Волга сам ручки не марал… С другой стороны, если фигурантам других громких дел – в частности Юлии Тимошенко и Юрию Луценко – вынесут обвинительные приговоры, отцу четырех детей Василию Волге печальной участи, думается, не избежать. Во всяком случае, никаких сантиментов к нему власть не испытывает. Как и к своим недавним партнерам – коммунистам – в целом. «Пока шли все самые главные голосования, и еще не было группы Рыбакова, голоса коммунистов были нужны как воздух, - заявил бывший член Компартии Леонид Грач. - Сейчас эти 27 голосов - как гири пловцу. Голосование по пенсионной реформе показало, что можно обойтись и без коммунистов».

Игры кончились.

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