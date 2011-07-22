Европейский ва-банк Юлии Тимошенко

В большой политике сложно отделять события внутриполитической жизни от происходящего за пределами страны. В Украине в последнее время в евроинтеграции пытаются разобраться даже младенцы…

Недавняя любимица европейского политического бомонда Юлия Тимошенко, к примеру, демонстрирует показную готовность к самопожертвованию. Она призывает не увязывать суд над ней и переговоры о подписании Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. Об этом леди Ю и ее представители конфиденциально говорят и европейским, и американским дипломатам.

Юлия Владимировна мужественно утверждает, что ради судьбы страны она готова жертвовать собственными интересами, ведь сближение с Европой пойдет на пользу всей стране, которую она, безусловно, стремится возглавить, вернув премьерский портфель или получив президентский пост. Представители заграницы словам верят и пристально мониторят происходящее в Печерском суде, а его первое заседание по делу Тимошенко на всю жизнь запомнилось главе представительства Европейской Комиссии в Украине Жозе Мануэлю Пинту Тейшейре – он покинул зал суда в насквозь мокрой от пота рубашке.

Позиция Юлии Владимировны заслуживает уважения, того и гляди, Виктору Януковичу придется выразить официальную благодарность лидеру «Батькивщины» за последовательно проевропейский курс и помощь в деле евроинтеграции. В игре, развязанной Тимошенко, на руку ей тот объективный факт, что она выиграла борьбу за лидерство в оппозиции в глазах европейских политиков. Недаром ведь она демонстрировала приверженность политическим ценностям Старого Света и проводила время в политической тусовке влиятельной Европейской народной партии, кстати, вовремя переметнувшись в нее из Социнтерна. Так что теперь тамошние политики куда меньше внимания обращают на сидящего полгода за решеткой экс-министра внутренних дел Юрия Луценко или старательно демонстрирующего готовность «воевать» с Януковичем лидера «Фронта змин» Арсения Яценюка.

Своей неугомонностью Тимошенко продвинула в демократический европейский политикум, казалось бы, такой неестественный для современной Европы, отдающий абсолютизмом тезис «Украинская оппозиция – это я», стремясь заполучить монополию на формирование европейского общественного мнения в отношении Украины.

Но и здесь, как и в практически каждой политической кампании леди Ю, есть принципиальная неувязка, свой двойной стандарт: Тимошенко говорит одно, а ее известные адвокаты на Западе, обычно представляющие Европейскую народную партию и экспертное сообщество, в неприсущем для себя стиле в этом случае к увещеваниям Юлии Владимировны не прислушиваются.

Очень даже наоборот – они с завидной настойчивостью навязывают Евросоюзу идею о необходимости свернуть переговоры с Украиной о подписании соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли. Основание для подобного демарша – проведение режимом Януковича «политических репрессий». Лишь за последнее время две публикации в Kyiv Post, анонимный редакционный материал в Financial Times – кричат об одном: ЕС должен прекратить переговоры об ассоциации с Украиной, пока не будет закрыто дело Юлии Тимошенко. Несомненно, появление материалов такого рода неслучайно.

Логика игры в «доброго и злого следователя», в общем, не нова. Но интересен цинизм происходящего. На словах Юлия Тимошенко уже традиционно предстает в светлом образе человека, готового пожертвовать собой в интересах страны. Но на деле она губит европерспективы страны, поручая своим союзникам помножить на ноль результаты многолетнего упорного труда на европейском направлении призывами к Евросоюзу отказаться от подписания исторического по своей сути Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Тем временем, подписание этого соглашения до конца текущего года вызывает все меньше сомнений. Показательно, что переговорщики с обеих сторон работают без привлечения излишнего внимания прессы, методично разрешая возникающие проблемы. И не нужно быть политическим гуру, чтобы вычислить, кому именно интересен срыв переговоров буквально накануне их успешного завершения. Ведь заметьте, что Россия с неистовым упорством начала тянуть Украину в Таможенный союз именно после того, как перспектива заключения Соглашения об ассоциации нашей страны с Евросоюзом из сказки практически стала былью. Москва как никто другой хорошо знает, что в борьбе за Украину все средства хороши. И в этом руководство России и Юлия Владимировна похожи как две капли воды.

Срыв переговоров станет реальным шансом для России остановить уже, казалось бы, неизбежное продвижение Украины в сторону Европы и вернуть ее в зону собственного геополитического влияния. Кстати, даже после подписания Соглашения об ассоциации оно еще потребует ратификации всеми парламентами государств, входящих в Европейский Союз.

Вот тогда и проявится в полной мере «искренность» и «патриотизм» Юлии Владимировны. Руководству же Украины следует готовиться к показательным мастер-классам по основам демократии в исполнении политиков, прислушивающихся к Юлии Владимировне, и стран-членов ЕС, прислушивающихся к России.

Ведь не секрет, что именно Германия, воспринимаемая сегодня в Европе как главный экономический и политический партнер России, каким-то чудесным образом последовательно занимает наиболее жесткую критичную позицию в вопросах, которые представляют для Киева особый интерес. А на Берлин ориентируется не одна европейская столица – это факт. Поэтому в вопросе ратификации Соглашения об ассоциации Германия вряд ли лишит себя удовольствия «проверить» Украину на соответствие правилам европейского общежития с пристрастием.

Евроинтеграция всегда была главной темой для украинских политиков, одной из немногих объединяющих сил для всей страны. Но, похоже, в борьбе за себя Юлия Тимошенко и этот бастион решила разрушить. Политическая борьба Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко недавно уничтожила достижения «оранжевой революции», и это поразило Европу. Сегодня же, опираясь лишь на собственные силы, Юлия Тимошенко уничтожает достижения европейской интеграции Украины. Если ей это удастся, то, когда пыль уляжется, Европа, несомненно, будет поражена как никогда. Что уж говорить о самой Украине...