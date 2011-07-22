Дефолт неможливий

Розмови про дефолт Сполучених штатів Америки, які ще кілька тижнів тому видавалися утопічними, останніми днями стають усе більш загрозливими. Менше ніж за два тижні країна має вирішити, чи піднімати дозволений розмір державного боргу, який наблизився до позначки $14,3 трлн. Якщо цього не буде зроблено, державній скарбниці доведеться визнати, що вона не може обслуговувати борги країни. Це означатиме технічний дефолт найбільшої економіки світу.

Критичної межі борги Америки досягли ще в травні 2011 року, проте тоді вирішили відкласти цю проблему на літо. Тепер ситуація загострилася після того, як велике рейтингове агентство Standard & Poor’s заявило, що вперше за багато років близьке до того, аби знизити кредитний рейтинг державних цінних паперів США. До цього вони стабільно мали показники ААА, що є найкращим показником їхньої стабільності.

Криза, яка почалася як просте фінансове рішення, поступово переходить у розряд політичної. Білий Дім та Конгрес не можуть дійти згоди, що саме треба робити для порятунку американської економіки. За словами голови Philadelphia Federal Reserve Bank Чарльза Плошера, зараз немає альтернативи збільшенню розміру державного боргу, який дозволено мати країні. Бо гроші на обслуговування своїх зовнішніх зобов’язань Вашингтону взяти нема звідки.

Проте республіканці, які мають більшість в Сенаті, скептично ставляться до такого рішення. Їхні представники вважають, що політика Барака Обами є занадто затратною для Америки. По-перше, тому, що система відновлення економіки, куди вклали більше $1 трлн., не спрацювала і темпи економічного розвитку досі занизькі. По-друге, боротьба з бідністю, безробіттям та реформа системи медичного забезпечення також не принесли результатів, хоча поглинули достатньо коштів. Нарешті, війни на двох фронтах також коштували більше $1 трлн., а їхній результат дуже суперечливий.

Тому експерти вважають, що певні політики можуть використати ці фінансові труднощі, аби отримати змогу критикувати владу під час президентської кампанії 2012 року. Ці перегони вже незабаром розпочнуться, коли партії стануть висувати своїх кандидатів. Лунають голоси, що технічний дефолт буде не таким поганим уроком для Штатів і навчить їх жити за свої гроші.

Справді, більшість аналітиків вважає, що розмови про дефолт та податкову кризу виникли не на порожньому місці. Америка упевнено йшла до цього, накопичуючи іноземні запозичення та друкуючи цінні папери, які мала забезпечувати держава. Ці облігації купувалися за високою ціною, бо ніхто не міг подумати, що настане той день, коли Вашингтон відмовиться від своїх зобов’язань. За свою тривалу історію Сполучені Штати звикли жити в борг і, на думку міністра фінансів Тімоті Гейтнера, розгубили податкову дисципліну. Тому цю систему треба корінним чином змінювати.

Задовго до 2 серпня

Уперше про те, що суверенний борг США може наблизитися до небезпечної межі в $14,3 млрд., заговорили в 2009 році, коли Сенат прийняв American Recovery and Reinvestment Act. Цей закон передбачав надати промисловості, яка перебувала в кризі, кредитів та державних інвестицій на $600 млрд. Ще приблизно $200 млрд. планувалося витратити на підтримку банків, які накопичили в собі багато «токсичних активів», тобто таких кредитів, які не розраховували повернути.

Політика Барака Обами полягала в тому, аби широкі державні інвестиції сприяли відродженню економічної потужності країни. За період з 2007 до 2009 витрати держави на підтримку економіки країни зросли на $70 млрд., і це не враховуючи виплати з місцевих бюджетів та приватних інвестицій. Ще більше $150 млрд. були витрачені на те, аби стримати зростання безробіття та провести реформу системи охорони здоров’я. Але ситуація з зайнятістю так і не змінилася кардинально, рівень безробіття досі залишається на рівні 9% і не хоче знижуватися. Крім того, реформи системи охорони здоров’я та соціального забезпечення затягнулися через політичне протистояння в Конгресі і досі не реалізовані, хоча кошти, які на них виділялися, вже майже усі витрачені.

За 2010 рік загальний державний борг зріс на $3 трлн.. Аби отримати ці гроші, країна вдалася до зовнішніх запозичень. У травні 2011 року борги досягли $14,3 трлн., раніше Конгрес визначив саме цей показник найбільшим можливим. Тоді питання заморозили до початку серпня, сподіваючись, що влітку питання буде вирішено на законодавчому рівні, проте ситуація обернулася не такою простою, як здавалося насправді.

Від економіки до політики

Із часів перемоги на проміжних виборах до Сенату лідери республіканської партії неодноразово нагадували демократам, що країни та влада живуть дуже витратно. Аналітики вважають, що сама республіканська доктрина зводиться до того, що державні витрати потрібно зменшити. За їхнім переконанням, зараз політика дотацій в промисловість не дала свого ефекту і її треба змінити на політику вільної конкуренції, за якої певна частина компаній не зможе вижити, проте це заощадить кошти державі.

Крім того, республіканці постійно нагадують, що президенти-демократи втягують США у великі війни, починаючи з Вудро Вільсона в 1917 році. І останнім часом витрати на оборону зросли на $5 млрд., не враховуючи витрати на ведення війн.

Тому республіканці виступали проти пропозицій влади зберегти податкові пільги для громадян із середнім достатком і зняти їх для тих, чиї прибутки перевищують $200 тисяч на рік. За словами лідера республіканців в Сенаті Міча МакКонела, такі дії не допоможуть отримати потрібні кошти, аби закрити бюджетний дефіцит і обслуговувати зовнішній борг. Восени 2010 року влада США зробила спробу штучно полегшити собі життя, девальвувавши долар щодо основних світових валют. Тоді це вилилося в так звані валютні війни і конфлікт між Америкою та Європейським Союзом. У результаті Барак Обама відмовився направляти в промисловість додатково $600 мрлд. для її стимулювання.

Зараз республіканці заявляють, що не готові проголосувати за підняття граничного розміру державного боргу без податкової реформи та зниження державних витрат. Їхня остання пропозиція передбачала скорочення державних витрат на $500 млрд. за один рік і збільшення прибутків бюджету на $400 млрд. за 10 років шляхом обмеження податкових пільг для населення. Влада від початку не прагнула іти на це, бо сподівалася, що розмір боргу все одно збільшать, адже уявити дефолт США неможливо. Проте політичне протистояння загострило це питання і зробило його дуже непростим.

Узагалі, більшість банкірів та експертів вважають, що закон буде прийнято, і поріг боргу піднімуть приблизно на $4-5 трлн. Це не буде критично для економіки країни, адже зовнішній борг складає 95% від ВВП. У Греції цей показник перевищує 170%, а в Ірландії – 250%. Сама ситуація, коли така велика країна живе в борг, є неправильною і може призвести до криз у майбутньому.

Податкова дисципліна

За останніми даними з Вашингтону, влада та опозиція готують спільний проект зниження державних витрат. У ньому мають бути також названі джерела – звідки отримати гроші, аби не збільшувати заборгованість. Головним джерелом фінансів стане посилення дисципліни в збиранні податків та відмова від кількох великих урядових програм.

Спочатку Білий Дім хоче припинити вирощування етанолу на своїй території. Він виходить дорожчим за той, що експортують з країн Латинської Америки. Таким чином Вашингтон хоче зекономити приблизно $60 млрд. протягом 10 років. Зважаючи на таку пропозицію, зараз багато аналітиків почали говорити, що зараз США не захищатимуть екологію, адже потрібно отримувати прибутки. Наступним блоком реформ має стати перехід на нову систему корпоративної звітності, це дозволить уряду зібрати на $70 млрд. більше податків за 10 років. Хоча це також призведе до падіння прибутків великих компаній, що може уповільнити промисловий розвиток країни.

Потім уряд планує отримати $17 млрд. шляхом збільшення оподаткування коштів, які заробляються на фондовому ринку та за рахунок цінних паперів. Зараз ставка податку на такі прибутки складає 15%, Вашингтон хоче довести її до 35%. Нарешті, збільшиться оподаткування таких видів розкошу, як корпоративних літаків та кораблів.

Усі ці пропозиції викладені в проекті Bowles-Simpson Deficit Commission, яка займається розробкою податкової реформи. Проте поки сторони не дійшли згоди щодо того, як отримати кошти, аби їхня країна знову не жила в борг.