От субботы до субботы. Волга впал в немилость, Герман прикрывает Януковича, Кузьмин подбивает баланс

Козел отпущения недели – Василий Волга. Лидер Союза левых сил и глава Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василий Волга пополнил число бывших социалистов, находящихся в Лукьяновском СИЗО. Василию Александровичу и троим его сотрудникам инкриминируют вымогательство взятки размером в 500 тысяч долларов, причем представители спецслужб утверждают, что вели скрытое документирование процесса передачи искомой службы государственным чиновникам. Волга в бытность народным депутатом отличался эпатажными заявлениями, но волны народного гнева в его поддержку ожидать не стоит. Вряд ли рискнут заступиться за своего союзника и выдвиженца и коммунисты, которым показательная дезинфекция левого фланга политического спектра во многом на руку. Да и представители власти уже поспешили отрапортовать о «скальпе» настоящего коррупционера, которому трудно приписать нелояльность главе государства.

Счетовод недели – Ренат Кузьмин. О печальной судьбе Василия Волги журналистам взялся рассказывать, пожалуй, наиболее харизматичный из руководителей Генеральной прокуратуры Ренат Кузьмин. Он не стал ограничиваться исключительно персоной главы Госфинуслуг, но и рассказал о корыстных мотивах в действиях оппозиционных политиков, имеющих проблемы в отношениях с Фемидой. Юрий Луценко, по словам Рената Равильевича, прописался в одной квартире со своим водителем. Откровенно говоря, для такого ведомства, как МВД, подобный масштаб коррупционных действий выглядит как-то несолидно. Зато по делам, возбужденным против Юлии Тимошенко, Генеральная прокуратура копает вдумчиво и серьезно, даже заполучила из США документы по уголовному делу против Павла Лазаренко. Кузьмин даже напомнил, что ни в России, ни в Украине по связанным с корпорацией ЕЭСУ делам лидер «Батькивщины» оправдана не была. Интересно другое: присваивать себе, казалось бы, политически выгодное звание главного экзекутора экс-премьера отечественные служители Фемиды не спешат.

Буревестник недели – Николай Азаров. Отдохнувший премьер-миллионер был поразительно активен на фоне принимающего урожайные реляции Виктора Януковича, находящегося в «рабочем отпуске». Николай Азаров открыл процесс модернизации украинской газотранспортной системы, который наша страна начала самостоятельно, в расчете на подключение ЕС и России уже после старта необходимых работ. Не забыл Николай Янович призвать к отказу или хотя бы максимальному ограничению внешних заимствований. Даже повышение рейтинговым агентством Fitch рейтинга нашей страны со «стабильного» до «позитивного» не вынудило главу правительства к более решительным шагам. Напомню, что мощный кризис осенью прогнозировали многие эксперты, а Николай Азаров видит его корни за рубежом.

Правовед недели – Сергей Власенко. Популярный и энергичный защитник Юлии Тимошенко был отстранен судьей Родионом Киреевым от защиты его подопечной и удален до конца процесса из зала Печерского суда. Со стороны это немного напоминало очередной круг игры в любимую Сергеем Владимировичем «Мафию»: его вроде как случайно «убили» нехорошие преступники. Власенко при этом обещает продолжить работу в юридической команде Тимошенко. Отдадим ему должное: за короткое время известный адвокат сумел заменить перешедшего на Банковую Андрея Портнова, став для Юлии Владимировны практически незаменимым. При этом не оставляет ощущение, что опытный правовед разыгрывает какую-то собственную игру, в которой лидер «Батькивщины» только ракета-носитель для вывода его на самостоятельную орбиту.

Палочка-выручалочка недели – Анна Герман. Президентский советник заметно вдохновилась кратковременным отдыхом на Лазурном берегу. После возвращения в Украину Анна Герман порадовала телезрителей откровением: как оказалось, именно она выступила инициатором отмены военного парада в честь 20-летия провозглашения независимости страны. Пусть логика Анны Николаевны и не безупречна, зато лояльность главе государства просто зашкаливает. Злые языки поговаривают, что после принятия парламентом до подписи Виктором Януковичем бюджет-2012 будет передан госпоже Герман для легкого секвестра, способного обеспечить весомую экономию бюджетных средств.