Волга лишился своей должности

Президент уволил ранее арестованного председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия Волгу.
Президент Виктор Янукович уволил председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия Волгу.
Об этом сообщают «Экономические известия» со ссылкой на указ президента №771/2011.
«Освободить Волгу Василия Александровича от должности председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг за нарушение присяги государственного служащего», - говорится в указе.
Как сообщалось, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Волги по подозрению в получении 0,5 миллиона долларов взятки.
Печерский районный суд Киева 20 июля арестовал Волгу до 20 сентября.
19 июля Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины задержали его по подозрению в коррупции.
По словам начальника отдела связей с государственными органами, общественностью и протокола Госфинуслуг Владимира Шевченко, ранее были задержаны директор департамента юридического обеспечения Евгений Гантимуров и бывший помощник председателя комиссии Олег Чернушенко.
3 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело против директора департамента временного администрирования финансово-кредитных учреждений комиссии Виктора Адамовича по подозрению в попытке получения взятки.
В июле 2010 года кредитный союз «Первое кредитное общество» обвиняла Госфинуслуг в коррупции и рейдерских действиях при введении временной администрации в союз.