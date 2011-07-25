Волга лишился своей должности

Президент Виктор Янукович уволил председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия Волгу.

Об этом сообщают «Экономические известия» со ссылкой на указ президента №771/2011.

«Освободить Волгу Василия Александровича от должности председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг за нарушение присяги государственного служащего», - говорится в указе.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Волги по подозрению в получении 0,5 миллиона долларов взятки.

Печерский районный суд Киева 20 июля арестовал Волгу до 20 сентября.

19 июля Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины задержали его по подозрению в коррупции.

По словам начальника отдела связей с государственными органами, общественностью и протокола Госфинуслуг Владимира Шевченко, ранее были задержаны директор департамента юридического обеспечения Евгений Гантимуров и бывший помощник председателя комиссии Олег Чернушенко.

3 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело против директора департамента временного администрирования финансово-кредитных учреждений комиссии Виктора Адамовича по подозрению в попытке получения взятки.

В июле 2010 года кредитный союз «Первое кредитное общество» обвиняла Госфинуслуг в коррупции и рейдерских действиях при введении временной администрации в союз.