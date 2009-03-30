Першим був уряд латвійського прем’єра Іварса Годманіса, якому довелося піти у відставку після кількох місяців наростання негативних суспільних настроїв. Другим – угорський лідер Ференц Дюрчань, що йому довелося боротись із невгамовною опозицією буквально з перших днів після перемоги на парламентських виборах. І ось тепер – уряд Тополанека. Ризикну висловити прогноз – це ще не остання відставка у Центральній Європі.

Ми звикли вважати, що маємо справу з однією спільною глобальною кризою. Проте – це не зовсім так. На Заході й правда безпрецедентна економічна криза, пов’язана з добре відомими помилками в інвестиційному кредитуванні, надмірному споживанні, зростанні спекулятивного капіталу тощо. В Україні чи Росії – швидше криза самої системи управління, самої сутності олігархічного капіталізму, побудованого тут за роки після розпаду Радянського Союзу. Тому якщо для Заходу найважливіше – виправити помилки і повернутися до зростання економіки, для колишніх радянських людей – призвичаїтись жити у зовсім новому, бідному світі й усвідомлювати, що шанс на структурне реформування економіки і суспільства втрачений на багато десятиріч.

Центральна Європа десь посередині. Необхідні структурні реформи тут відбулися, інтеграція в Європейський Союз і НАТО – також. Проте суспільство ще не дозріло до необхідного рівня відповідальності. До влади вже після реформ легко приходили люди, які насамперед захищали корпоративні, а не державні інтереси, – яскраві популісти, демагоги, які спекулювали розбіжностями у настроях населення та його збіднінням... Так, на політичній арені континенту з’явилося чимало персон, які навряд чи могли розраховувати на вдалу політичну кар’єру після «оксамитових революцій».

Тепер, коли менеджерські здібності цих людей виявилися далекими від ідеалу, вони або змушені залишати посади внаслідок атаки інших популістів, або поступатися місцем сильному менеджеру, здатному більш адекватно реагувати на кризу або об’єднати націю. У цьому розумінні Центральна Європа відстає від Західної, де провідні політики «перебудовувались» буквально під час кризи і доводили свою компетентність і здатність реагувати на виклик діями, а не відставками. Проте вона попереду пострадянського простору, де утримання влади за будь-яких умов вважається більш важливим завданням, ніж оздоровлення країни. І всі дбають тільки про це утримання – нічого іншого нікого й не цікавить, заради нього виникають найдивовижніші союзи, найогидніші оборудки... А країна тоне, як той «Титанік»...

Саме тому повідомлення про відставки в Латвії, Угорщині, Чехії викликають у мене більше оптимізму, ніж песимізму – система працює, а не вдає, що працює! Новий латвійський прем’єр Валдіс Домбровскіс не побоявся сказати співгромадянам, що ситуація в країні катастрофічна, а попередній уряд приховував деякі промовисті цифри. Чи дочекаємось ми такої самої відвертості від спадкоємця Юлії Тимошенко чи хоча б від самого прем’єра? Ференц Дюрчань усвідомив, що він не національний лідер, а людина, яка роз’єднує націю, – і землетрусу не відбулося. Його б відповідальність Віктору Ющенку – і, можливо, ми сьогодні вже мали б іншого Президента і могли б хоча б теоретично сподіватися на порозуміння у владі та її відмову від ідеї камуфляжу вузькокорпоративних інтересів звучними національними гаслами. Чеські політики навіть після відставки уряду Тополанека обговорюють можливість продовження повноважень уряду до кінця терміну головування країни у Європейському Союзі – як бачимо, ніхто не поспішає дорватися до влади й почати споживати ресурси, бо усвідомлює: пріоритетом є престиж країни! А з портфелями можна й почекати.

Саме тому ми можемо з повним правом говорити про серйозну політичну й економічну кризу у країнах Центральної Європи і Балтії. Проте криза – це ще не наш крах, зумовлений браком відповідальності та громадянської свідомості.