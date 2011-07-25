К делу Тимошенко приобщили ее Twitter

Такое решение принял судья Родион Киреев, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщалось, сегодня Печерский районный суд Киева продолжает судебное заседание по делу экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Под зданием Печерского суда проходит акция протеста, в которой участвуют, по данным пресс-службы ГУ МВД, около 100 человек.

О присоединении к делу распечаток материалов из Twitter ходатайствовала представитель прокуратуры Лилия Фролова. По ее мнению, в интернет-блоге содержатся «пренебрежительные высказывания» в адрес суда и прокуратуры.

Сама Тимошенко поддержала ходатайство прокурора, дабы «сущность этого процесса стала еще более понятной». «Я просила бы …еще приобщить мой дневник за 5-й класс и пару гербариев за 7-й класс», - сказала Тимошенко.

В то же время защитник Юлии Тимошенко Николай Сирый заявлял, что «эти материалы имеют неизвестный статус, их нельзя охарактеризовать уголовно-процессуальными средствами». Он также подчеркивал, что «все, что происходит за рамками этого зала, не входит в компетенцию суда».

В данный момент в суде объявлен перерыв.