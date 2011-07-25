Шокуючий теракт в Норвегії: нова загроза для Європи

25 июля 2011, 15:02

Теракти в одній з найбезпечніших країн можуть стати лише початком хвилі збройних протестів громадян проти власних урядів.

Норвезьке суспільство в шоці. Загибель одразу 93 людей – від вибухів у центрі Осло біля будинку уряду та літньому таборі Утейа – зруйнувала міф про одну з небагатьох безпечних країн світу. За останні роки в цій країні не відбулося жодного масштабного злочину на ґрунті ксенофобії, а тепер терорист одразу намагався вбити місцевих урядовців та напав на молодь.

Експерти вважають, що зараз урядам розвинених країн варто поцікавитися, що їхні народи думають про політику вільної міграції та політкоректності. За даними Department of Homeland Security США, кількість великих праворадикальних організацій в Америці зросла з 2 до 6 за останні 5 років. Особливо їхня активність посилилася з 2008 року, коли президентом був обраний чорношкірий Барак Обама.

Зараз суспільства все більш скептично налаштовані щодо можливості асиміляції вихідців з мусульманського світу. За даними Eurostat, сьогодні більше 40% населення ЄС не хочуть, аби їхні держави змінювали жорсткі міграційні норми для іноземців. З іншого боку, зростання праворадикальних рухів пов’язано із пропагандою війни зі світовим тероризмом. Після терактів 11 вересня 2001 року ЗМІ зробили з мусульман образ ворога для європейців та американців. Тому зараз вони не розуміють, чому уряди мають пускати їх на свою територію та дозволяти їм жити за власними законами.

Те, що сталося в Норвегії, на думку аналітиків New-York Times, стало лише зайвим доказом того, що все більше населення розвинених країн готові йти на радикальні дії, аби захистити свої переконання. Ніхто, звісно, не виправдовує Андреаса Брейвіка, проте в Осло заявили, що задумуються над тим, чи варто послаблювати міграційне законодавство для мусульман. Крім того, жодний уряд не буде задоволений, що його власні громадяни воюють проти нього, особливо якщо в цій країні вільний доступ до стрілецької автоматичної зброї.

Один день в Осло  

Перші повідомлення про вибух в норвезькій столиці з’явилися в п’ятницю 23 липня після полудня. Тоді стало відомо, що біля будинку уряду вибухнула машина.

 

Поліція одразу заявила, що це був спланований терористичний акт. Серед мотивів вибуху називали навіть дії ісламських терористів. Але вже через кілька годин ця версії відпала, бо справжній терорист проявив себе недалеко від столиці в літньому таборі Утейа. Він приїхав туди на машині, пройшов у формі поліцейського на територію табору і почав розстрілювати підлітків, які там відпочивали. Це місце Андреас Брейвік обрав невипадково, адже це був літній табір під патронатом правлячої Робітничої партії Норвегії. Там молоді люди проходили урядові програми та тренінги з молодіжного лідерства.

 

За заявою терориста, яку він зробив вже після арешту, його дії саме в цьому таборі мали показати, що молодь в Норвегії незахищена від атак ісламістів, і крім того, він не хотів, аби його країною правили люди, виховані на ідеях ліберальної робітничої партії.

Загалом від вибухів та стрілянини загинуло 93 людини, з них 5 потонуло в протоці, яка відокремлювала Утейа від іншого острова. Молоді люди намагалися врятуватися від розправи, кидаючись у воду. Терориста поранили і заарештували. Тепер над ним пройде відкритий судовий процес. За його словами, саме цього він і добивався, аби його почули по всій країні. Тепер йому це забезпечать місцеві та міжнародні ЗМІ, адже інтерес до цього суду по всьому світу дуже високий. Для Норвегії цей теракт став безпрецедентним проявом насильства, адже рівень злочинності в країні в порівнянні з іншими країнами Європи на 30% нижчий. А останній злочин на расовому ґрунті стався три роки тому, коли двоє праворадикалів вбили підлітка з Гани. Тоді їх обох заарештували та засудили на довгі строки. Тепер норвезьке суспільство не знає, як реагувати на цю подію. За повідомленнями Reuters, воно знаходиться в стані заціпеніння, адже це найбільший виклик йому з часів Другої Світової війни.

 

Законослухняний громадянин  

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Людина, яка вбила майже 100 людей та залякала цілу країну, раніше торгувала овочами. В Андреаса Брейвіка була своя невеличка фірма з вирощування і продажу екологічних овочів. До цього він закінчив Школу економіки в Осло і відкрив свій бізнес. Колеги та друзі завжди характеризували його як ввічливого та доброго чоловіка, який мав досить поширені погляди щодо необхідності обмеження міграції мусульман до Норвегії.

Він також вів щоденник в Інтернеті, де викладав свої радикальні думки, проте там не повідомляється, що Брейвік готував теракт. Лише викладені думки про майбутнє Європи, про те, що варто більш серйозно сприймати загрозу мігрантів, а уряди не реагують на це.

Напередодні того, як сісти в машину з вибухівкою, терорист розіслав в головні ЗМІ світу та відомим політикам свій маніфест під назвою «Європа-2083». Цей документ на 1500 сторінках доводить, що уряди не захищатимуть корінне населення Європи, а потуратимуть політиці коректності, коли мусульмани почуваються хазяями Європи. На думку автора, розвиток континенту має базуватися на правих поглядах та вищості білих в своєму домі. Також в Декларації є критика марксизму та мусульманства. Назва цього документу походить від 400-літнього ювілею битви під Віднем, в якій австро-польські війська розбили армію Османської імперії і поклали край експансії турків в Європу. Тепер треба, на думку Андреаса Брейвіка, зробити те ж саме. Проте уряди не стануть вести таку політику, і тому потрібно показати їм, наскільки вони слабкі та неправі.

Звичайно, в Брейвіка, як і в більшості жителів Норвегії, був великий набір офіційно купленої стрілецької зброї. Він зареєстрував її для полювання на оленів.

Сайт норвезького телеканалу NRK виклав фото, на якому зафіксовано, як Андерс Берінг Брейвік добиває свої жертви на острові Утойя.

 

Війна з власною державою

У 90-х роках США пережили хвилю терактів від правих націоналістських рухів. Спочатку Теодор Качинський направив поштою більше 20 бомб в авіакомпанії, від яких загинуло 3 людини. Потім Тімоті Макавей підірвав вантажівку з вибухівкою біля офісного будинку в Аклахома-сіті, тоді вже загинуло 168 чоловік. Це стало результатом  штурму маєтку «Маунт Кармел», коли ФБР намагалося захопити прибічників релігійної секти, що вважали, що уряд також нічого не робить з мігрантами. Тоді загинуло майже 80 людей.

Тепер, на думку аналітиків Ради з Міжнародних відносин, ситуація в розвинених країнах повертається до цієї хвилі насильства. Адже багато корінних мешканців бачать в мусульманах свого прямого ворога і негативно ставляться до міграції вихідців з ісламського світу до Європи та США. Водночас уряди намагаються провадити політику терпимості і поступово адаптувати мігрантів до місцевого життя. Тому і самі уряди багато хто вважає зрадниками.

Після краху нацизму та його осудження ксенофобські погляди були загнані в підпілля. Задекларувати себе націонал-патріотом в Європі може означати піддатися загальному бойкоту. Так сталося в Австрії, коли правлячою партією стала праворадикальна сила Йорга Хайдера. З іншого боку, останнім часом ці ідеї стають все більш популярними, але можливості висловити їх на політичному урівні немає, адже такі партії одразу стають вигнанцями. Тому і відбуваються такі криваві теракти. Навіть в уряді Норвегії визнають, що проблеми у випадку бійні в таборі Утейа більш глибокі, ніж боротьба одного терориста з системою.

Європа згадує загиблих в Норвегії, проте не знає, що робити з цим далі. Потік мігрантів з Азії з кожним роком ставатиме усе сильнішим, адже населення там зростає. І жорсткі міграційні норми не затримують усіх мігрантів. Тому проблеми з цим наростають, і відвернути їх буде дуже важко.

фото: radio.foxnews.com , mamamia.com.au , vancouversun.com , Christian Aglen (@Chaglen)/Twitter , ,,    ,,,,

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