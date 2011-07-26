Прощавай, Атлантіс!

Посадка шатлу Атлантіс на космодромі мису Канаверел у Флориді стала завершенням ери цих багаторазових космічних кораблів для США і усього світу. За свою довгу історію ці космічні кораблі, яких збудували усього шість штук, встигли зробити 135 вильотів, з яких лише один був невдалим, пережити дві масштабні трагедії – Челенджера та Колумбії – і просунути космічні перегони на новий щабель.

На думку експертів НАСА, саме програма шатлів дозволила збудувати Міжнародну космічну станцію (МКС) і вивести на орбіту таку кількість супутників, як державних так і комерційних. За більше як 35 років функціонування космічних човників США стали першими в освоєнні космосу та спромоглися організувати кілька експедицій на Марс, не кажучи вже про створення цілого кільця дослідницьких орбітальних зондів та обсерваторій для вивчення відкритого космосу.

З іншого боку, програма шатлів, на думку незалежних експертів, була не такою дешевою, як видавалося раніше. За умов відкритої конкуренції в освоєнні космосу між СРСР та США ці витрати можна було виправдати. Але зараз один запуск шатлу коштує приблизно $450 млн. і є невиправдано дорогим. Тому ці багаторазові човники планується замінити новим кораблем, що витрачає менше грошей, є більш надійним та екологічно чистим. Хоча з цими планами – велика проблема, адже корабель перебуває на стадії розробки, на сайті NASA демонструють лише його моделі. А новий ракетний прискорювач пройшов перші польові випробування, проте він ще не готовий до повноцінного використання.

Тому зараз обслуговувати МКС будуть російські космічні кораблі одноразового використання. Це не так дорого, як використовувати шатли, проте за таких умов Америка втратить можливість самостійно доправляти на станцію потрібні вантажі. Супутники, як державні так і комерційні, можна закидати на орбіту за допомогою ракет. Але ремонтувати їх без засилання в космос людини неможливо.

Представники НАСА стверджують, що Америка через згортання програми шатлів не буде відставати від своїх основних конкурентів. А розробка нового пілотованого апарату скоро завершиться, і його передадуть в промисловість для виробництва. Хоча основними конкурентами Вашингтону найближчим часом можуть стати його колишні союзники по космічних програмах – Європейський Союз, який активно створює свій пілотований космічний корабель. Свій шатл прагне створити також і Китай, а успішний економічний розвиток в останні роки дозволяє йому це зробити вже невдовзі.

Дорого, але ефективно

У 1975 році дизайн шатлу радикально відрізнявся від усієї техніки, яку розробляли для виходу на орбіту Землі. «Кораблі тоді більше нагадували продовження ракет, а шатл був більш схожим на літак і міг приземлятися самостійно, не втрачаючи своєї частини під час проходження атмосфери» – розказує «Главреду» старший інженер аналітичного центру НАСА Вільям Брукс. За його словами, під час Холодної війни інженери шукали можливості виводити більше вантажів на орбіту, і їх не хвилювали витрати. Проте зараз фінансове питання стало дуже важливим. Крім того, шатл був дуже схожим на космічне судно з кінофільмів, отже, в свідомості американців був успішним проектом.

За свою історію шатли зазнали усього дві великі катастрофи. В 1986 році одразу після старту вибухнув човник Челенджер, а в 2003 році при вході в атмосферу згоріла Коламбія. Обидві ці події мали великий резонанс та призвели до призупинення програми шатлів на півроку. Проте потім їх знову відновлювали, адже альтернативи їм не було. Хоча за кожен кілограм корисного вантажу треба заплатити до $17 тисяч. Тепер програму закрили через технічну застарілість самих кораблів та небажання будувати нові. НАСА заявляють, що готові невдовзі проводити перші випробування нового ракетного комплексу, поки що вантажного, який буде виводити на орбіту кораблі.

Ще рік тому американські вчені займалися розробкою корабля Оріон, який мав стати головною частиною проекту Сузір’я. Проте адміністрація Барака Обами заявила, що фондів на цю програму не вистачає, і тому вона була згорнута. За цей час нового проекту пілотованого корабля, який би був багаторазовим та мав би дешевші умови запуску, ніж шатл, так і не з’явилося.

Прямі конкуренти

За цей же час країни, які раніше не прагнули отримати лідерство в космосі, почали активно витрачати на це гроші і будувати кораблі. Зрозумівши, що шатли невдовзі будуть списані, Європейське космічне агентство заявило, що готує проект власного багаторазового корабля. Перші відомості про це з’явилися в 2008 році. З цього часу ідуть конструкторські розробки, і поки не дуже зрозуміло, на якому саме етапі перебуває цей проект.

З початку активної фази цієї програми ЄС вирішив витрачати на це зі спеціального фонду щонайменше 3 млрд. євро, що набагато менше за бюджет НАСА, однак також значний вклад у розвиток космонавтики в умовах кризи. Хоча Брюссель хоче збільшити свої витрати в цій сфері на $1 млрд. до 2014 року, тоді як бюджет на дослідження космосу в США не буде змінюватися до 2016 року через економічну кризу. Тому ЄС має реальні шанси поступово наздогнати своїх заокеанських партнерів у витратах і темпах будівництва нових космічних кораблів.

Наступним конкурентом США стане Росія. Вона в короткостроковій перспективі має шанси отримати більшість міжнародних замовлень на виведення корисних вантажів на орбіту. Кораблі Союз поки можна запускати на орбіту і виводити супутники за порівняно невисоку ціну. Також Союз стане єдиною ракетною системою для доставки вантажів на МКС. Проте з часом конкуренти Росії будуть витісняти застарілі кораблі з космічного ринку, і тоді Москва може взагалі залишитися без замовлень.

За прогнозами Вільяма Брукса, головним конкурентом США в космічних перегонах може стати Китай. Зараз ця країна витрачає приблизно $2 млрд. на розробку свого власного ракетоносія та пілотованого багаторазового апарату. До 2015 року Пекін планує висадити свого космонавта на Луну, а потім захопити лідерство у комерційному запуску вантажів на орбіту.

Наступні 10 років можуть стати для Китаю дуже важливими в розробці власної космічної технології. До цього він здебільшого використовував радянські зразки техніки та матеріали, а зараз прагне зробити власний якісний стрибок. Не виключається, що Пекін хоче збудувати власні багаторазові космічні човни. За цей час Сполученим Штатам треба вирішити, чим замінити шатли і як знову випередити усіх своїх космічних конкурентів.

фото: nasa.gov , madmikesamerica.com, phombo.com