Суду скомандовали: «ФаРс!»

Судя по всему, власть в этом заинтересована не меньше обвиняемой.

Над профанацией судебного разбирательства против экс-премьера в равной степени усердно работают как сидящая на скамье подсудимых Юлия Тимошенко, так и представители обвинения. И если подобная позиция защиты понятна, то неожиданное подыгрывание со стороны обвинения настораживает.

Лидер «Батькивщины» изначально воспринимала зал суда в качестве трибуны и активно использовала трансляцию процесса в прямом эфире для обнародования собственной оценки происходящего. Пока леди Ю формировала имидж главного гонимого властью оппозиционера, команда ее юристов работала над тем, чтобы не допустить проведения судебного процесса по ускоренной процедуре. Одна только чехарда адвокатов позволила отсрочить финал на две недели, и не исключено, что нынешний состав защитников – не последний.

С учетом того, что каждый новый адвокат получает возможность по новому кругу заявлять ходатайства об отводе судьи Родиона Киреева, закрытии уголовного дела или отправке его на доследование, искушение менять их как перчатки достаточно велико. Можно даже подсчитать, сколько времени удастся выиграть - на вынесение решения по каждому ходатайству у судьи уходит в среднем полчаса-час, а новым адвокатам на ознакомление с материалами дела он стабильно дает три дня. Спровоцировать же судью на отстранение защитника, как оказалось, довольно легко.

Стремление Юлии Тимошенко затянуть судебный процесс в традиционно политически активную осень оправдано. Сейчас ее возможности глаголом жечь сердца серьезно ограничивает отпускной сезон и сопровождающая его политическая апатия. А депутаты из БЮТ, несущие вахту в здании суда, не могут проявить свои ораторские таланты в полную силу – их ряды периодически прореживают сотрудники «Грифона», выдворяя по указанию судьи из зала заседаний самых голосистых.

Осенью интерес к судебным разбирательствам над оппозиционерами может серьезно подогреть и экономический кризис, который прогнозируют многие эксперты. Да и Николай Азаров уже не очень уверен в собственных способностях оградить страну от последствий вероятных потрясений в США или Европе. Резкое падение уровня жизни может сделать украинцев более восприимчивыми к призывам лидера «Батькивщины» сменить власть.

Ко всему прочему, осенью на финишную прямую выйдут переговоры о подписании соглашения об ассоциации с ЕС, что позволит Юлии Тимошенко с удвоенным усердием разыгрывать карту взаимосвязи собственной свободы с продвижением страны по пути евроинтеграции.

В свою очередь служители Фемиды, продемонстрировавшие рекордную скорость по работе над «газовым» делом, показательно не сбавляют обороты. Судья Киреев готов докапываться до истины по нему каждый рабочий день в ненормированном режиме, не отвлекаясь на другие дела. Однако нельзя не заметить, что сторона обвинения стала допускать один прокол за другим, которые лишь частично можно списать на неопытность судьи. Обвинение пришлось зачитывать на бис в присутствии подсудимой, убедительно сформулировать мотив преступления не смогли, а приобщение к делу комментариев Тимошенко в Twitter вызвало у юристов недоумение.

Попытки навести порядок в зале суда с помощью «грифоновцев», которых не останавливают депутатские мандаты и журналистские корочки, и вовсе выглядят неприглядно. Впрочем, не исключено, что бойцы спецподразделения таким образом пока лишь проводят показательные учения. При необходимости соратники лидера «Батькивщины» могут ведь вспомнить успешный опыт блокирования судей на подступах к рабочему месту депутатскими телами и дороги для выезда автозака - автомобилями.

Стоит обратить внимание еще на один нюанс – на информационном поле обвинители ведут себя пассивно. Главный спец и глашатай по «газовому» делу Инна Богословская исчезла с началом летних депутатских каникул. Представители правоохранительных органов углубились в далекую историю, подняв вопросы долгов ЕЭСУ и обещая приобщить к делу Тимошенко материалы, полученные от американских коллег по процессу против Лазаренко. При этом о делах по использованию киотских денег и машинам «скорой помощи» даже не вспоминают, хотя установленные судом сроки ознакомления обвиняемой с их материалами уже давно вышли.

Показательно нейтральная Банковая и вовсе вынуждена опуститься до того, чтобы опровергать провокационные заявления защиты экс-премьера о якобы данных судье указаниях заключить ее под стражу. Для процесса над ключевым оппонентом власти подобная инертность с ее стороны выглядит странно. Разве только если в высоких кабинетах еще окончательно не определились с вариантом его завершения.

Стремление нейтрализовать Юлию Тимошенко накануне парламентских выборов очевидно, но сделать это убедительно пока не получается. В итоге главной задачей для власти на данный момент стал поиск приемлемого выхода из невыглядящего перспективным судебного процесса без потерь для репутации. И вряд ли она пойдет по пути, который подсказал адвокат Тимошенко, прогнозирующий властной команде рост рейтинга в 3-4% в случае вынесения его подзащитной оправдательного приговора.

Судя по всему, на Банковой сделали выбор в пользу превращения судебного разбирательства в фарс, что даст возможность подготовить сограждан и зарубежных наблюдателей к принятию по нему промежуточного решения – сменить судью или отправить дело на доследование. Разумеется, предварительно посетовав на слепой жребий, передавший слишком сложное дело в руки неопытного служителя Фемиды.

Уже сейчас очевидно, что планы провести суд над Тимошенко в режиме блиц провалились, и это вынуждает инициаторов сознательно идти на его отсрочку. Что интересно, это отступление может оказаться для власти более выгодным. Уровень резонансности дела со временем, скорее всего, снизится, а приговор лидеру «Батькивщины» аккурат к парламентским выборам лишит ее возможности оперативно обжаловать вердикт в Европейском суде по правам человека.