Московский и грузинский патриархи встретились в Киеве (фото, видео)

Во вторник, 26 июля, патриарх Кирилл прибыл в столицу Украины.

В аэропорту «Борисполь» его встречали Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир, другие иерархи Украинской Православной Церкви, а также вице-премьер Украины Сергей Тигипко.

Патриарх Кирилл рассказал журналистам о целях своего визита в Украину: «Я особенно радуюсь в связи с тем, что этот визит приурочен к празднику Крещения Руси… В этом году торжества в Киеве будут для меня особенно радостны в связи с тем, что я имею возможность сослужить Божественную литургию со Святейшим Илией, Патриархом Грузинским, и Блаженнейшим Владимиром, митрополитом Киевским. Всякий раз, когда я приезжаю в Украину, в другие места, меня спрашивают о причинах визита. Обычно я отвечаю одно и то же — я говорю, что главная причина визита патриарха в том, чтобы помолиться вместе с народом. Иногда этот ответ людей не удовлетворяет, но я надеюсь, со временем все поймут, что это действительно основная причина…»

Затем патриарх Кирилл направился в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.

Позже в Синодальном зале Киевской митрополии состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II.

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Патриарх Кирилл, по его словам, глубоко удовлетворен достигнутым в последние годы уровнем диалога с Грузинской Православной Церковью. «Считаю, что это очень правильно, потому что весьма непростыми являются сейчас межгосударственные отношения России и Грузии. А если ослабляются отношения между государствами, то узы, связывающие единоверные народы, межцерковные узы должны, напротив, укрепляться…».

Блаженнейший Патриарх Илия в свою очередь поблагодарил патриарха Кирилла за приглашение посетить Киев и за возможность продолжения межцерковного диалога.

﻿Мнения украинских экспертов по поводу визита патриарха Кирилла читайте здесь.

фото: patriarchia.ru