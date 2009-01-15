НАТО возродит украинский ВПК?

Сумрачные прогнозы о том, что сближение с НАТО развалит отечественный оборонно-промышленный комплекс, на самом деле имеют мало общего с реальностью. Цифры и факты свидетельствуют об обратном.

Реальность и мифы



Противники вступления Украины в НАТО утверждают, что этот шаг приведет к развалу отечественного оборонно-промышленного комплекса из-за необходимости введения новых военных стандартов НАТО – поскольку нашу армию придется перевооружать, а еще – к разрушению существующего уровня военно-технического сотрудничества с Россией. Попытаемся разобраться, обоснованы ли подобные оценки...



Прежде всего, НАТО официально не требует перевооружения наших Вооруженных Сил, обязательного введения новых военных стандартов для оружия, и тем более отказа от военно-технического сотрудничества с Россией. Но вполне объективное условие - так называемая оперативная совместимость с вооруженными силами стран - членов НАТО, то есть способность успешно действовать совместно во время проведения операций. Это вовсе не требует от Украины иметь на вооружении, например, пушки такого же калибра, как и в других странах - членах НАТО. И характерным примером тому служат бывшие страны соцлагеря, которые на данный момент уже являются членами Альянса, – у них на вооружении до сих пор техника и оружие советского образца. В арсеналах новых членов НАТО из Центральной и Восточной Европы 30-40% вооружения имеет советское и российское происхождение...



Впрочем, определенные стандарты НАТО для отдельных видов вооружения и техники все же существуют. Но они намного прогрессивнее, нежели используемые в нашем государстве еще с советских времен. И интеграция в НАТО, доступ к новейшим технологиям при совместном производстве, дополнительные возможности модернизировать собственные вооружения и диверсифицировать свой военный арсенал дали бы Украине намного больше возможностей выйти на новые рынки сбыта вооружений.



Определенная переориентация производства нашим ОПК оружия по стандартам НАТО формально не означает необходимости прекращать многолетнее совместное производство уже существующих или новых образцов оружия с Россией. Вместе с тем, неопровержимым фактом является то, что украинский ОПК сотрудничает с российским преимущественно по старым, еще советским, образцам вооружений. Что же касается новых направлений, то сотрудничество с россиянами в основном и так постепенно сокращается. Поэтому независимо от перспектив членства Украины в НАТО, наш ОПК должен развиваться, искать собственные рынки сбыта, создавать новые современные виды вооружений - как на продажу, так и для Вооруженных Сил Украины. Вступление в НАТО может только способствовать этой работе.



Переход на стандарты НАТО в сфере вооружений создает основу для расширения наших возможностей и рынков сбыта украинской военной техники и вооружений. Показательны достаточно успешные примеры сотрудничества Украины с Грецией (закупка судна на воздушной подушке) или Чешской Республикой (номенклатура артиллерийского вооружения).



Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак утверждает: «Вступление в НАТО станет сигналом иностранным инвесторам для прихода в Украину... Конкурентным преимуществом Украины является ее высокотехнологичный ВПК, а также возможность создания замкнутых циклов производства оружия, в частности, в таких отраслях, как ракетостроение, самолетостроение, танкостроение, судостроение и создание систем противовоздушной и противоракетной обороны».



Как у соседей



Вопреки сходным с украинскими прогнозам скептиков, вступление в НАТО наших соседей – новых членов Альянса - действительно открыло для их ОПК новые возможности по привлечению зарубежных инвестиций, проведению модернизации и диверсификации производства и увеличению объемов торговли.



Это мнение красноречиво подтверждается цифрами. Например, Польша, ставшая членом НАТО в 1999 году, за два года до этого продала на мировом рынке вооружений своих товаров на сумму всего 20 млн. долларов США. В год своего вступления в Альянс объем польского оружейного экспорта вырос до 67 млн., в 2001 году эта цифра составляла уже 93 млн., а в 2003-м польского вооружения было продано на 89 млн. долларов США.



Сходная ситуация и с развитием экспорта оружия в Чешской Республике, вступившей в НАТО одновременно с Польшей: 1997 год – 28 млн. долларов США, 1999 год – 65 млн., 2001 год – 95 млн.



Такие же тенденции наблюдаются и у Словакии, ставшей членом НАТО только в 2004-м. В 2002 году она экспортировала вооружений на сумму в 37 млн. долларов США, в 2003-м – на 46 млн., в 2004-м – на 77 млн., а в 2005 году – около 200 млн.



Эти цифры только подтверждают, что вступление в НАТО не помешало развитию и росту объемов производства и торговли продукцией военно-оборонного комплекса этих стран. (Данные взяты из ежегодных изданий Стокгольмского международного института исследования мира „SIPRI Yearbooks” за 2000-2005 годы).



Примеры есть



Едва ли лучшими аргументами в дискуссиях о том, как сближение с НАТО повлияет на украинский ВПК, являются примеры реального привлечения отечественных разработчиков и производителей к проектам перевооружения армий стран - членов НАТО.



Например, с Альянсом уже неоднократно сотрудничал Луганский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Искра». В свое время на проходившей в Каннах конференции, посвященной борьбе с терроризмом, представителям Украины предложили выступить с сообщением о технологиях, которые можно было бы использовать в борьбе с международным терроризмом. В Академии наук вспомнили, что в Луганске есть институт «Искра», владеющий разработками, основанными на эффекте гамма-излучения, которые позволяют обнаруживать взрывчатые вещества и скрытые пустоты.



Подобные исследования для НАТО чрезвычайно актуальны, ведь после сентябрьских терактов в США в 2001 году политика НАТО заключается не только в координации развития новых средств вооружения, но и в поддержке разработок для сопротивления международным террористическим формированиям.



Одно из направлений работы НАТО – поддержка конверсионных исследований работающих в оборонном комплексе ученых. Она заключалась в выдаче грантов для разработки способов перевода военных технологий на гражданские рельсы. И это не альтруистичный жест, ведь намного выгоднее заплатить, чем оставить без работы опытного исследователя в области вооружения, который, дабы реализовать свой потенциал, может уехать в одну из «проблемных» стран. Для этого в составе НАТО есть специальная структура под названием «Research Teсhnologу Organisation» (RTO).



Упомянутый украинский институт заинтересовал НАТО тем, что до сих пор практически никто в мире не умеет обезвреживать некоторые взрывные устройства на гидротехнических сооружениях и кораблях, а у нас эта тема была отработана еще в 1989 году. Технологии, разработанные в Украине, позволяют под водой или на суше, не взрывая, дистанционно обезвредить мину массой до 50 кг, оснащенную пятью степенями защиты. Разработаны также приборы для обнаружения взрывчатки или ядовитых веществ на основе принципов гамма-излучения и биосенсорных технологий.



Другой пример такого сотрудничества – договоренность Украины с США о совместной разработке и запуске в 2010 году новой ракеты-носителя – современного транспортного средства для доставки грузов на международную космическую станцию. Этот проект был представлен на 6-м Международном авиасалоне «Авиасвит-XXI» в прошлом году. Зная то, как американцы педантично относятся к сотрудничеству с другими странами в так называемых «уязвимых» сферах и не спешат делиться собственными наработками и технологиями с другими странами, это событие более чем знаковое.



Не амбиции, а объективная необходимость



В конце концов, Украина обречена на поиск и налаживание путей сотрудничества в сфере ВТС с западными странами. Сама жизнь заставляет нас искать и даже завоевывать новые ниши в оружейной сфере на фоне минимальных собственных заказов для ОПК, постепенного свертывания сотрудничества с Россией, исчерпанных запасов старого вооружения для продажи и сложных условий конкуренции на разных региональных рынках.



По официальным итогам 2007-го «оружейного» года (итоги прошлого 2008 года еще официально не озвучены), в структуре украинского военного экспорта преобладала далеко не новая техника (например, танков типа Т-72 – 151 ед., боевых машин пехоты и бронетранспортеров – 178 (из них только 37 новых), артиллерийских систем калибра 100 мм и выше – 62 ед., боевых и учебно-боевых самолетов (включая поставленные в разоруженном виде) – 53, боевых вертолетов – 4, большое количество стрелкового оружия). То есть среди украинских оружейных экспортных поставок по-прежнему преобладает продукция, разработанная и даже выпущенная еще в советские годы, зачастую за пределами Украины. Поэтому бороться за рынок оружия стран - членов НАТО и сотрудничать с их структурами ОПК нам действительно необходимо.