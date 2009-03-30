Виктор Швец: «Без согласия Юлии Тимошенко проведение досрочных парламентских выборов невозможно»

Я не исключаю перехода к парламентской республике - говорит Юлия Тимошенко. В Украине могут состояться досрочные парламентские выборы – рассказывает Президент. А Виктор Янукович вообще проводит акции протеста с требованием досрочно избирать и Президента, и Верховную Раду.



Но по мнению депутата от БЮТ, председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктора Швеца, все эти разговоры не ко времени. Он уверен, что досрочных парламентских выборов до конца года ждать не стоит, а выборы Президента будут всенародными и в положенное время – в январе 2010 года.



Виктор Дмитриевич, на этой неделе много стали говорить о досрочных парламентских выборах. Если раньше это были какие-то слухи, то теперь об этом говорят и Виктор Янукович, и ваш коллега по фракции, вице-спикер Николай Томенко, даже дату называет – 7 июня. Реальны ли на самом деле такие выборы?



Я не оценивал бы подобные высказывания того или иного депутата, даже несмотря на занимаемую им должность в парламенте. Это не влияет на достоверность его слов, речь идет о его личной позиции.



Сейчас Партия регионов хочет провести досрочные выборы, но у них ничего не получится. Чтобы это удалось, «регионалам» нужно иметь такого лидера, как Юлия Тимошенко. Только Юлия Тимошенко могла бы организовать досрочные парламентские выборы.



С юридической точки зрения нет никаких конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. Более того, в ближайшее время такие основания не появятся и Президент не получит никаких конституционных возможностей прекратить полномочия парламента. Даже больше, из политических и юридических соображений до президентских выборов организовать парламентские выборы невозможно. Кроме БЮТ, в Украине нет политической силы, которая смогла бы организовать выборы. А БЮТ против досрочных выборов.



А как же указ Президента от 7 октября 2008 года о прекращении полномочий парламента? Этот документ не аннулирован, может ли Президент снова дать ему ход?



Тогда Президент руководствовался юридическим фактом отсутствия коалиции в парламенте. Сейчас коалиция и правительство есть. Возобновлять действие того указа было бы правовым нигилизмом. Если Президент в плане проведения досрочных выборов будет действовать незаконно, БЮТ адекватно на это ответит.



Кому сейчас выгодны досрочные выборы с политической точки зрения?



Тем политическим силам, которые в настоящий момент окрылены победами в Тернополе. Это Партия регионов и «Единый центр». Они считают, что являются лидерами электоральных симпатий, особенно «ЕЦ». Но любой нормальный человек понимает, что в Тернопольской области у этой силы нет 14%. Они пребывают в мире своих иллюзий, ведь БЮТ призывал своих избирателей не идти на выборы, поэтому многие наши сторонники на участки не явились. Потому результаты этих выборов искажены и не отражают реальную электоральную картину.



Сейчас активизировались разговоры об изменении избирательного законодательства по внедрению открытых списков избирателей. Об этом говорит Президент, Блок Литвина, а «ЕЦ» даже избирательный кодекс зарегистрировал в парламенте. Реально ли провести такую реформу?



Не нужно обманывать друг друга. Лично я сторонник того, чтобы избиратели выбирали конкретного народного депутата. Так должно быть, потому что пропорциональные выборы оторвали депутатов от избирателя. Некому докладывать о результатах своей работы, поскольку вся страна - избирательный округ. С другой стороны, открытые списки означают возврат к мажоритарной системе. Единственное, что партии будут иметь возможность выдвигать кандидатов на выборы… вследствие этого большие деньги сразу скупят свои округа и все. Но это не будут избранники народа, это будут избранники крупного капитала.



Но ведь сейчас многие места в списках тоже покупаются...



Я себе место не покупал. Покупает ли кто-то места – я не знаю. Избирательную систему нужно совершенствовать, я с этим согласен, избиратели должны выбирать своего конкретного депутата, а не общий список. Но нужно найти разумное сочетание пропорционального механизма выборов и ответственности депутата.



БЮТ будет голосовать за какой-то из законопроектов, внесенных в парламент?



Вся фракция пока не принимала никаких решений, но я голосовать за законопроект Игоря Криля или другой документ не буду. Я не думаю, что Криль может внести проект, за который у меня возникнет желание голосовать.



Существует мнение, что БЮТ не станет голосовать за избирательную реформу по той причине, что у вас единственным локомотивом является сама Тимошенко, и отдельные депутаты по мажоритарке никак не пройдут...



Юлия Тимошенко не только наш лидер, но и лидер всей страны, никто этого не отрицает и нечего это доказывать. С другой стороны, в БЮТ есть большая группа депутатов, которые успешно прошли бы по округам. Безусловно, есть часть депутатов, которым сделать это было бы сложно. У нас все депутаты закреплены за конкретными округами и стараются там работать. Фактически, мы пытаемся работать как депутаты мажоритарщики. Если в каком-то округе дела идут плохо, то в этом вина конкретных людей, которые не доработали. Лично я стопроцентно готов перейти на мажоритарку, я по своему 124-му округу в Стрыю прошел бы.



Возможно, что Партия регионов при участии Блока Литвина и части НУНС примет избирательную реформу без участия БЮТ?



Блок Литвина является частью коалиции. Поэтому я исключаю, что они могут голосовать по такому важному политическому вопросу вразрез с коалицией. Там серьезные люди, они выполняют обязательства, данные перед созданием коалиции.



Вы говорили об ответственности депутатов на округах. Были ли какие-то оргвыводы по отношению к Василию Деревляному, отвечающему за Тернопольщину?



Я не знаю о подобных оргвыводах. Василий Деревляный некоторое время болел. Более того, за что к нему какие-то санкции применять, все же понимают, что не он принимал решение относительно действий БЮТ в Тернополе. Решения принимались на высшем уровне.



Для вас не стало сюрпризом, что Игоря Попова, который вместе с КИУ положительно оценил выборы на Тернопольщине, назначили заместителем главы Секретариата Президента?



Именно поэтому его туда и назначили. Я думаю, что он давно был представителем Балоги в Комитете избирателей. После подобного шага Попова на этой общественной организации нужно ставить точку. Эту организацию будут просто использовать в качестве антибютовского рупора.



Если бы вдруг сейчас досрочные выборы все же стали реальностью, заблокировали бы работу ЦИК, как это было в 2007 году, ведь расклад сил там мог бы снова стать 50% на 50%?



Я повторяю, что без согласия Юлии Тимошенко проведение досрочных выборов Верховной Рады невозможно. Исходя из этого нужно воспринимать все решения и действия, которые будут приниматься всеми соответствующими структурами, обеспечивающими проведение выборов. Когда мы организовывали выборы 2007 года, нам удалось поставить работу ЦИК таким образом, что она обеспечила проведение выборов.



Ходят разговоры, что вы часто общаетесь с председателем ЦИК Владимиром Шаповалом. В свете того, что ваша дочь член ЦИК, имеют ли основания слухи о том, что вы имеете значительное влияние на комиссию и отвечаете в БЮТ за работу с этим органом?



Моя дочь действительно член ЦИК. Но разговоры о моем влиянии на этот орган преувеличены. Следуя такой логике, влияние на ЦИК имеют родственники всех членов избирательной комиссии во всех политических силах. Моя задача как депутата заключается в том, чтобы ЦИК работал как независимый демократический орган.



И все-таки, о чем вы говорите с господином Шаповалом?



У нас есть общие научные интересы. Мы с ним очень давно знакомы, еще с тех пор, когда и мысли не было, что он станет членом ЦИК. Я не вижу предмета моего с ним общения как с председателем ЦИК. У нас есть намного более интересные темы, у нас дружеские отношения.



Кадровые вопросы затягиваются. Почему это происходит вот уже несколько месяцев?



Все это результат политизации вопроса. Для меня вопрос кадровых ротаций не безотлагательный и важный. Для меня важно, кто возглавляет правительство. Когда Кабмин возглавляет Тимошенко, я спокоен, что деятельность правительства будет в интересах Украины. Я лично проголосую за любую кандидатуру в правительство, которую внесет премьер-министр.



Считаю, что это неправильно - ставить премьера в условия, когда ее вынуждают к каким-то действиям ради кадровых изменений. Когда премьер идет на уступки разным политическим силам в кадровом вопросе, это нужно рассматривать только как ослабление правительства.



Сделаны ли уже все необходимые уступки, чтобы уже на этой неделе произошли какие-то кадровые назначения?



За БЮТ задержки не будет. За других отвечать не могу. В отношении некоторых кандидатур еще ведутся дискуссии.



Мы недавно видели назначение ряда первых заместителей министров, которые в случае увольнения министров могут исполнять их обязанности. Значит ли это, что БЮТ избрал стратегию, чтобы уволить нужных министров, а их обязанности передать «нужным» первым заместителям?



Я не знаю, чтобы кто-то принимал такую стратегию.



Но ведь фракция НУНС очень резко отреагировала на назначение первых заместителей и намекнула на то, что кадровые изменения могут провести без них...



Мы уважаем блок НУНС, входящий в коалицию. Уверен, что у нас не будет стратегии увольнять министров, чтобы их полномочия выполняли наши первые заместители. Парламент по конституции должен сформировать правительство. Если в правительстве не будет трети министров, то это станет основанием полагать, что правительство не сформировано в полном составе. А это уже чревато юридическими последствиями. Поэтому я не думаю, что все пойдет по описанному вами сценарию. Имеющиеся вакансии будут заполнены.



Снова актуализировалась тема внесения изменений в Конституцию. Об этом говорил Президент, о переходе к парламентской республике говорит Тимошенко. Конституционный процесс пошел, можно ожидать конституционной реформы?



Для конституционных изменений нужно 300 голосов в парламенте. На данный момент в Верховной Раде нет проектов, которые могли бы набрать такую поддержку.



Предложение Президента о двухпалатном парламенте может собрать 300 голосов?



Это предложение не встретит поддержки парламента, я лично точно буду против. Формирование двухпалатного парламента только усилит центробежные силы в Украине. Кроме того, существенно усложнится законодательный процесс, а в условиях кризиса это не целесообразно.



Есть информация, что в последние недели Тимошенко неоднократно на заседаниях фракции говорила о необходимости перехода к парламентской республике. Будто бы уже почти согласован план совместного голосования по этому поводу с Партией регионов. Возможно ли осуществление сценария избрания следующего президента в парламенте?



В БЮТ никаких конкретных конституционных изменений не обсуждают. Говорить о согласованных конституционных наработках нельзя. Возможно, кто-то там где-то проводит какие-то научные наработки. Но я могу вас заверить, что в парламенте шестого созыва выбирать президента не будут. Я считаю, что такого никогда не будет, это невозможно. Нет сейчас политической воли для введения президентских выборов в Верховной Раде. Кроме того, я уверен, что 17 января 2010 года у нас состоятся всенародные выборы Президента.



Видите ли вы возможность осуществления силового сценария в Украине, в случае, если Президент захочет избежать поражения на выборах и введет чрезвычайное положение?



Когда о силовом сценарии говорят власть предержащие, они лукавят. Украина твердо встала на путь демократического развития. Ни Президент, ни правительство, ни Верховная Рада не смогут сорвать президентские выборы в январе 2010 года. Никто не осмелится лишить народ права выбора. Поэтому все разговоры о чрезвычайном положении и силовом сценарии – это политические манипуляции. Чрезвычайное положение должна утверждать Верховная Рада. Я уверен, что если даже Президент пойдет на провокацию и объявит такое положение, то парламент его не утвердит. А говорить о том, что СНБО может кого-то отстранить от обязанностей и взять на себя какие-то полномочия, просто смешно. Конституция и законы не дает ему такого права.



Говорят, что Тимошенко может сама в случае резкого падения рейтингов организовать какие-то протесты, чтобы таким образом захватить власть с помощью СБУ или МВД?



Разговоры о падении рейтингов Тимошенко – это политические манипуляции оппонентов, потому что они знают, что следующим президентом станет именно она. И кризис этому не помешает.



На прошлой неделе мы стали свидетелями скандала вокруг председателя Конституционного суда, когда его сын разбился на очень дорогом автомобиле. Пошли слухи об отставке Андрея Стрижака. Не считаете ли вы, что теперь на главу КС могут получить компромат и использовать его как механизм влияния?



Если бы все это произошло не в Украине, то я уверен, что человек на таком посту ушел бы в отставку. У нас это останется на совести господина Стрижака.