Главы Русской и Грузинской церквей молились у памятника князю Владимиру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Католикос-патриарх всея Грузии Илия II отслужили молебен на Владимирской горке.

На богослужении присутствовали митрополит Киевский и всея Украины Владимир и другие члены Священного синода Русской православной церкви.

День крещения Киевской Руси традиционно начинается с молебна на Владимирской горке, у памятника крестителю Руси - святому равноапостольному князю Владимиру. По преданиям, именно здесь, в водах Днепра, или, как его еще называют православные, в "русском Иордане", в 988 году приняли крещение жители древнего Киева.

С утра в Киеве было пасмурно, шел дождь. Но когда участники богослужения начали собираться на Владимирской горке, тучи рассеялись.

День крещения Святой Руси в Киеве отмечается с 2008 года. Но впервые праздничную службу проводили одновременно предстоятель Русской православной церкви, Каталикос-Патриарх Грузии и киевский митрополит. Патриарх Кирилл, обращаясь к пастве, отметил, что русское православие вышло из киевской купели. Поэтому все православные народы, по словам Святейшего, должны жить в духовном единстве, невзирая на государственные границы.

На молебне присутствовали советник Президента Украины, руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины Анна Герман, народные депутаты.

После праздничной службы высшее духовенство Украины, России и Грузии отправилось в Киево-Печерскую лавру на заседание священного Синода, на котором должны быть приняты важные для Русской православной церкви документы.