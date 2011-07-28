Патриарх Филарет: «Мы не враги России»

Около 10 тысяч верующих участвовали сегодня в крестном ходе, организованном Украинской православной церковью Киевского Патриархата по случаю Дня крещения Украины-Руси.

Напомним, вчера, 27 июля, молебен на Владимирской горке с участием митрополита Киевского и всея Украины Владимира и другие членов Священного синода Русской православной церкви отслужили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Католикос-патриарх всея Грузии Илия II.

Участники организованного УПЦ КП крестного хода прошли от Владимирского собора к памятнику святому Владимиру.

Особенностью нынешнего крестного хода стала остановка его участников на Софийской площади для свершения молебна по случаю 1000-летия закладки собора Святой Софии в Киеве.

После завершения молебна на Владимирской горке Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет обратился к верующим с речью о важности для Украины-Руси принятия христианства. «Крещение обратило наш народ от неправды к правде», - отметил Патриарх Филарет.

Он также еще раз подчеркнул необходимость объединения православных церквей в Украине и создания единой поместной православной церкви и выразил уверенность в том, что единая поместная православная церковь в Украине будет.

«Мы не враги России, Русской церкви. Мы братья, и искренние братья. Но мы хотим быть в этом братстве равными, а не подчиненными, - сказал Патриарх Филарет. - Если полюбим свое, то научимся любить и соседей, и ближних».