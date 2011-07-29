Оприлюднено підсумки розслідування Смоленської катастрофи: Польща вирішила не шукати винних

29 июля 2011, 13:20

У доповіді польської комісії, яка розслідувала причини загибелі президента Качинського в авіакатастрофі, визнається, що помилилися і польські пілоти, і російські диспетчери.

Польща нарешті опублікувала доповідь комісії Єжи Міллера за результатами розслідування катастрофи президентського літака Ту-154 під Смоленськом 10 квітня 2010 року. В доповіді жодного разу не згадується, хто саме винен в трагедії, проте зазначається, що пілоти та наземні диспетчери припустилися кількох важливих помилок, які і привели до трагедії.

Спершу представники комісії, яка звітувала сьогодні у Варшаві, продемонстрували записи переговорів пілотів та диспетчерів смоленського аеродрому, біля якого розбився літак. Потім експерти заявили, що усі 88 пасажирів та 8 членів екіпажу загинули миттєво під час удару об землю. Рельєф та обставини, за яких впав літак, не залишила нікому шансів вижити. В фінальному звіті також йдеться про те, що за місяць до польоту Польща попросила направити російського штурмана для корегування курсу та безпечної посадки в аеропорту Смоленськ-північний. Проте потім відмовилася від власної заявки, крім того, не отримала даних про технічний стан аеропорту і не дуже наполягала на них.

Доповідь містить критику організації роботи самого російського аеродрому, адже там не працювало 30% сигнальних вогнів, що могло завадити орієнтуванню пілотів за поганої погоди. І дерева навколо злітної смуги були занадто високими, хоча береза, за яку зачепився крилом літак президента Качинського, була, за висновками експертів, дозволеної висоти. Проте дерева перешкоджали радіозв’язку і заважали пілотам орієнтуватися. Крім того, після катастрофи їх усі вирубали.

З польського боку комісія визнала недостатню підготовку пілотів літака. Льотчики 36-го полку авіації, який відповідав за президентські перельоти, не мали достатньої кваліфікації та не були ознайомлені з умовами смоленського аеродрому.

За відгуками читачів газети Vyborcha, поляки сприйняли доповідь по-різному.  Адже вона не висуває прямих звинувачень і пояснює, що усі сторони припустилися помилок.

Раніше Міжнародний авіаційний комітет визнав винними пілотів президентського літака і «забув» згадати про непідготовленість російського аеродрому. В Польщі це сприйняли дуже вороже і звинуватили в усьому росіян. Однак у остаточній доповіді польська сторона вирішила не робити однозначно винними взагалі нікого.

Літак польського президента Леха Качинського розбився 10 квітня 2010 року при спробі сісти на військовий аеродром біля Смоленська. На борту, окрім президента, знаходилася урядова делегація, яка летіла на відзначення роковин розстрілів польських офіцерів біля Катині. Ця авіакатастрофа зіпсувала відносини між Варшавою та Москвою.

фото: wyborcza.pl, theopiskelija.centaur.fi

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